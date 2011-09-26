HTC Runnymede'in pazardaki ismi Sensation XL olacak

Akıllı telefon dünyasının öncü isimlerinden HTC, Sensation serisini sürdürmekte kararlı.HTC'ye yakın bir kaynağın ifadelerine göre HTC Bass olarak da bilinen Runnymede, pazara HTC Sensation XL ismiyle ve biri standart diğeri ise özel versiyon olmak üzere iki farklı kutu içeriğiyle merhaba diyecek.

Beats Audio desteğiyle ses konusunda öne çıkan Sensation XL'in (Runnymede, Bass) standart kutu içeriğinde In-ear-monitör tarzında iBeats (120 dolar) kulak içi kulaklığı yer alacak iken, özel versiyonu ise beats by dre'nin giriş seviyesindeki kulaküstü çözümü olan Beats Solo (200 dolar) ile birlikte gelecek.

HTC'nin 7 Ekim'deki etkinliğinde tanıtması beklenen birkaç modelden biri olan 4.7 inçlik Sensation XL'in, Sensation ve Sensation XE'den farklı olarak 1.5 GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8255 tek çekirdekli işlemcisinden gücünü alması bekleniyor.