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HTC Runnymede'in pazardaki ismi Sensation XL olacak

7 yıl
17,1b
1
14
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon dünyasının öncü isimlerinden HTC, Sensation serisini sürdürmekte kararlı.HTC'ye yakın bir kaynağın ifadelerine göre HTC Bass olarak da bilinen Runnymede, pazara HTC Sensation XL ismiyle ve biri standart diğeri ise özel versiyon olmak üzere iki farklı kutu içeriğiyle merhaba diyecek.

Beats Audio desteğiyle ses konusunda öne çıkan Sensation XL'in (Runnymede, Bass) standart kutu içeriğinde In-ear-monitör tarzında iBeats (120 dolar) kulak içi kulaklığı yer alacak iken, özel versiyonu ise beats by dre'nin giriş seviyesindeki  kulaküstü çözümü olan Beats Solo (200 dolar) ile birlikte gelecek.

HTC'nin 7 Ekim'deki etkinliğinde tanıtması beklenen birkaç modelden biri olan 4.7 inçlik Sensation XL'in, Sensation ve Sensation XE'den farklı olarak 1.5 GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8255 tek çekirdekli işlemcisinden gücünü alması bekleniyor. 


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eamercan 7 yıl
kertenkeleci
Türkiyeye gelir mi acaba ?

türkiyeye geleceğini duydum.
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TRustyBurkee 7 yıl
tek çekirdekli ve 4.7 inç ekran hiç hoş durmuyor.
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angrybirds 7 yıl
silver021
GS2 nin internet performansını HTC sensationda göremedim. bundada görüceğimizi pek zannetmiyorum. Samsung artık interneti GPU yazılımına adapte etmeye başladı. böylece hep bi akıcılık sağlanmış oluyor. ayrıca Sensationın ses konusunda rezalet bir hoparlörü var. elinize aldığınızda ortalığı zangırdatır bu alet diyorsunuz üstüne birde kalın diyorsunuz ama sonuç hiç beklenildiği gibi çıkmıyor. sensation çok hiç bir tasarıma imza attı ancak geliştirilmesi lazımdı. !!!!

sırf sense arayüzü için bile alınır htc
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Mr.Kertenkele 7 yıl
Türkiye'ye gelir mi acaba ?
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Farwynd 7 yıl
silver021
GS2 nin internet performansını HTC sensationda göremedim. bundada görüceğimizi pek zannetmiyorum. Samsung artık interneti GPU yazılımına adapte etmeye başladı. böylece hep bi akıcılık sağlanmış oluyor. ayrıca Sensationın ses konusunda rezalet bir hoparlörü var. elinize aldığınızda ortalığı zangırdatır bu alet diyorsunuz üstüne birde kalın diyorsunuz ama sonuç hiç beklenildiği gibi çıkmıyor. sensation çok hiç bir tasarıma imza attı ancak geliştirilmesi lazımdı. !!!!

Arkadaşım ne alaka ki? Bu telefonu alacak olan kesim beats audio'nun ekmeğini yiyecek.
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silver021 7 yıl
GS2 nin internet performansını HTC sensationda göremedim. bundada görüceğimizi pek zannetmiyorum. Samsung artık interneti GPU yazılımına adapte etmeye başladı. böylece hep bi akıcılık sağlanmış oluyor. ayrıca Sensationın ses konusunda rezalet bir hoparlörü var. elinize aldığınızda ortalığı zangırdatır bu alet diyorsunuz üstüne birde kalın diyorsunuz ama sonuç hiç beklenildiği gibi çıkmıyor. sensation çok hiç bir tasarıma imza attı ancak geliştirilmesi lazımdı. !!!!
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Eminens 7 yıl
Sensation alıcaktım ama beklemeye karar verdim. Şimdi ise Sansation XE modelini 'çıkmadan' almaya karar verdim :)Şimdiden hayırlı ve ucuz (Diğerlerine göre aynı fiyat veya olursa daha uygun) olması dileğimle :)

Şimdiden hayırlı olsun o zaman
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uNequAL 7 yıl
Sensation alıcaktım ama beklemeye karar verdim. Şimdi ise Sansation XE modelini 'çıkmadan' almaya karar verdim :)Şimdiden hayırlı ve ucuz (Diğerlerine göre aynı fiyat veya olursa daha uygun) olması dileğimle :)
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OGUZHAN432 7 yıl
sensation sahibiyim xe çıktı xl de çıktı xxl de yolda heralde bu ne böyle başka isim mi bulamıyorlar:-)
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napolyon94 7 yıl
desire hd incredible s in guncellenmis hali
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ZZ RAT 7 yıl
zaten Sensation EX cikmiyor muydu (ya da XE),
XL nerden cikti, yoksa ayni cihazlar mi ?
Oyleyse tamam, ama degilse HTC sacma bir is yapmis.
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