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HTC : Sense arayüzü çok karmaşık bir hal aldı, Sense 4 ile bu karışıklığı giderdik

7 yıl
7,1b
1
41
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin akıllı telefonlarında sunduğu en önemli yazılım şüphesiz Sense arayüzü. HTC'nin rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan Sense arayüzü bugüne kadar pek çok özellik kazandı ve geliştirildi.

Ancak HTC'nin ürün bölümü baş sorumlusu Kouji Kodera, Pocket-lint sitesine verdiği demeçte milyonlarca kişi tarafından severek kullanılan Sense arayüzünün çok karmaşıklaştığı itirafında bulundu.

İlk Sense sürümünün basit ve kolay kullanıma sahip bir arayüz olarak tasarlandığını belirten Kodera, 3.5 sürümüne kadar pek çok özellik eklendiğini ve orijinal konseptten uzaklaştığını vurguladı.

HTC'nin One serisi için geliştirilen Sense 4 arayüzü bu yüzden ağırlıklarından kurtulmuş ve Sense 2 sürümünü yansıtan bir arayüz olacak. Sense 3.5 arayüzünde sadece ana ekranda 3-4 uygulama bulunurken Sense 4 arayüzünde bu 1-2 olarak optimize edilecek. Android 4.0 işletim sistemini tamamen geri plana atmak yerine de birlikte dengeli olarak harmanlanmış bir tecrübe sunacak. 

Kodera ayrıca bu yıl daha az sayıda ürüne odaklanacaklarının da altını çizmeyi ihmal etmiyor.

Bununla birlikte Genel Yayın yönetmenimiz Mesut Çevik ve haber müdürümüz Erdi Özüağ'ın HTC standında yaptıkları ön incelemede demo versiyonu olmakla birlikte Sense 4 arayüzünün zaman zaman geçişlerde takılmalar yaşadığını gördük. Satışa hazır versiyonda Kodera'nın bahsettiği gibi kullanımı basit ve hızlı bir arayüz görmeyi bekliyoruz.

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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Batuist
bence bir üreticinin söylememesi gereken bir laf bu. çünkü nihayetinde bu arayüzü kullanan milyonlarca kullanıcı olabilir ve bu onlara ürettiğimiz yazılımın son hali oldukça karmaşık bir hal aldı demekten başka birşey değildir. sense 4 arayüzü için sadece daha basit ifadesi kullanılabilir sense 3.5 arayüzünü kullanan kullanıcılara ise böyle bir gaf yapılmayabilirdi..

Ben katılmıyorum söylediğine.aksine bir firmadan böyle bir açıklama gelmesi kendilerini ve ürünlerini eleştirdiklerini gösterir.""biz yaptık kesinlikle kötü yanı yok, mükemmel"" diye ürünlerini her anlamda holiganvari bir şekilde savunan bir firma yerine yaptıkları yanlışlardan ders alan ve bunu söylemekten çekinmeyen bir firma bence çok daha samimi ve güvenilirdir.
Batuistbence bir üreticinin söylememesi gereken bir laf bu. çünkü nihayetinde bu arayüzü kullanan milyonlarca kullanıcı olabilir ve bu onlara ü...
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cnr_kfks 7 yıl
Her şeye rağmen en iyi arayüz bence.
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nedensiz07 7 yıl
birileri touchwiz mi dedi komiksiniz ne diyeyim sense nin yanında yolcu gemisiyle yanyana yüzen sal gibi kalıyor o derece basit ve odunsu yani
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VYC Majoris 7 yıl
Sense 3.5 veya 4 ne kadar ram kullanıyor?
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redoano 7 yıl
Sırf sense için gs2 değil de sensation kullanıyorum :) s2nin tipi de berbat geliyor bana o ayrı ama ona pek takilmam.. sense'in ram yediği muhakkak, ama ağa bu sense arayuzu yok mu, can yahu can. Sense 4 ü de denedim bikac gün, xda da var. Emin olun harbiden çok çok çok çok çok doğru söylemiş adam. Çok daha güzel ve kullanışlı olmuş. Android 4 un mavi mavi kuru görüntüsünü götürmüş yerine bambaşka bir boyut getirmiş... Beta olduğu için orjinal surume geri döndüm ama.. Sense ve twiz i ram kullanımı açısından kiyaslayan arkadaşlar da şunu bilsinler sense sadece bir launcher değil twiz gibi.. Biraz hak verin. Ha bir de su var: Ram yerse de yesin arkadaş. Sonuçta telefonum kasiliyor mu hayır, istediğim her şeyi yapabiliyor muyum evet, ramden dolayı yavaşlama ya da hatalarla karşılaşıyor muyum hayır. E o zaman daha ne? Isterse iligine kadar kurutsun rami.. Adamlar bunlari düşünerek tasarliyorlar sonuçta. Haklarını yemeyin
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sertacarslan 7 yıl
söny
Aslında karışık değil gayette güzel tek sorun alışmak sonra başka telefon kullanamıyorsunuz o ayrı ama

Yillardir buyuk ekran telefon bekleyen ben, sense faktoru yuzunden galaxy note alamadim, evo3d aldim, o derece...
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xconnect 7 yıl
HTC SENSE alışanlar benim gibi Samsung a geçince dumura uğruyorlar. Store den hep yardımcı winget arıyorsunuz. Menüler arasında köşe kapmaca oynuyorsunuz. Ram yediği doğru ama çok pratik ve işlevsel be kardeşim. Galaxy Note kullanıyorum ve ekran buyuklugu olarak bütün ihtiyacımı görüyor, onuda belirtmiş olayım. HTC den 5" üzeri cihaz çıkarsa geri dönerim.
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redloves 7 yıl xconnect
xconnect
HTC SENSE alışanlar benim gibi Samsung a geçince dumura uğruyorlar. Store den hep yardımcı winget arıyorsunuz. Menüler arasında köşe kapmaca oynuyorsunuz. Ram yediği doğru ama çok pratik ve işlevsel be kardeşim. Galaxy Note kullanıyorum ve ekran buyuklugu olarak bütün ihtiyacımı görüyor, onuda belirtmiş olayım. HTC den 5" üzeri cihaz çıkarsa geri dönerim.

+1 tamamen katılıyorum. Wildfire s ten sonra sgs2 görünce bile kötü oldum.
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ezimuse 7 yıl
Taouchwiz'i eleştirenler var. Basit olabilir ama 20mb ram kullanıyor launcher onuda belirteyim :D
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Fukasaku 7 yıl ezimuse
ezimuse

Taouchwiz'i eleştirenler var. Basit olabilir ama 20mb ram kullanıyor launcher onuda belirteyim :D

sense 2.1 de 23 mb ram kullanıyor
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sweatcan 7 yıl
Aşırı ram kullanımı dışında bir eksiğini görmedim ben daha
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Drakoid 7 yıl
kıskananlar çatlasın en iyi arayüz bizde


Edit: sense'den bahsediyorum....
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acmtncy 7 yıl
adam sense 3.5 güzel değil 4.0 daha güzel, 3.5 kullanan telefonunuz eskidi 4.0 olanlardan alın diyor. gerisi hikaye...
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-Hokkabaz- 7 yıl
Sense arayüzünü kapattım. Bir sürede böyle deneyeceğim. Android özgür bir platform senseyi beğenmezsen kapatırsın. Onuda beğenmedin Custom Rom yüklersin. Yok onuda beğenmezsen oturur Rom'unu kendin yazarsın :D
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eng304 7 yıl
Touchwiz gibi olmasında Android akıllı telefonlar arasındaki en rezalet arayüz. Stock rom yüklemiyorum telefonu aldığımdan beri.
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axilik 7 yıl
adam sense 3.5 karışıktı sense 4.0 da bu durumu düzelttik diyor. göreceğiz bakalım..
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Fukasaku 7 yıl
B-veritas

Apple a saygı duyuyorum ki piyasaya çıktıklarındaki vizyonlarını yani basit, sade ve sezgisel özelliklerini devam ettirmeyi başarmayı çok iyi biliyorlar, sanırım ürünleri için sık sık bahsettikleri kültür bu olsa gerek :)


usta sen androidin mantığını anlamamışssın zaten istersen başka arayüzsüz bi rom yükle kendin kişisellştir onu android kullanan insanlar genelde zaten bu özelliği için kullanıyorlar..
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