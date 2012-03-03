HTC : Sense arayüzü çok karmaşık bir hal aldı, Sense 4 ile bu karışıklığı giderdik

HTC'nin akıllı telefonlarında sunduğu en önemli yazılım şüphesiz Sense arayüzü. HTC'nin rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan Sense arayüzü bugüne kadar pek çok özellik kazandı ve geliştirildi.





Ancak HTC'nin ürün bölümü baş sorumlusu Kouji Kodera, Pocket-lint sitesine verdiği demeçte milyonlarca kişi tarafından severek kullanılan Sense arayüzünün çok karmaşıklaştığı itirafında bulundu.





İlk Sense sürümünün basit ve kolay kullanıma sahip bir arayüz olarak tasarlandığını belirten Kodera, 3.5 sürümüne kadar pek çok özellik eklendiğini ve orijinal konseptten uzaklaştığını vurguladı.





HTC'nin One serisi için geliştirilen Sense 4 arayüzü bu yüzden ağırlıklarından kurtulmuş ve Sense 2 sürümünü yansıtan bir arayüz olacak. Sense 3.5 arayüzünde sadece ana ekranda 3-4 uygulama bulunurken Sense 4 arayüzünde bu 1-2 olarak optimize edilecek. Android 4.0 işletim sistemini tamamen geri plana atmak yerine de birlikte dengeli olarak harmanlanmış bir tecrübe sunacak.





Kodera ayrıca bu yıl daha az sayıda ürüne odaklanacaklarının da altını çizmeyi ihmal etmiyor.





Bununla birlikte Genel Yayın yönetmenimiz Mesut Çevik ve haber müdürümüz Erdi Özüağ'ın HTC standında yaptıkları ön incelemede demo versiyonu olmakla birlikte Sense 4 arayüzünün zaman zaman geçişlerde takılmalar yaşadığını gördük. Satışa hazır versiyonda Kodera'nın bahsettiği gibi kullanımı basit ve hızlı bir arayüz görmeyi bekliyoruz.