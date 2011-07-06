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HTC Sense yüklü akıllı telefonlar 2011 ikinci çeyrekte 11 milyon satış gerçekleştirdi

7 yıl
2,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon dendiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Tayvanlı HTC firması Android işletim sisteminin de gücünü arkasına alarak dünyanın en büyük telefon üreticilerinden birisi haline geldi. Şirket tarihinde üç ay üst üste rekor gelir açıklayan HTC, son raporlara göre telefon üreticileri sıralamasında 4. olan RIM firmasını da geride bırakmak üzere.

HTC’nin cihazlarında kullandığı Sense arayüzü en çok sevilen kişisel arayüzler arasında sayılıyor. HTC’ye göre Sense yüklü akıllı telefonları inanılmaz bir talep yoğunluğu yaşıyor. 2011 ilk çeyrekte 9 313 500 adet Sense yüklü telefon satışı gerçekleştiren HTC ikinci çeyreğe geldiğimizde ise bu sayıyı 11 milyona yükseltti.
Bu sayı geçen yıl aynı dönemin iki katı civarında. Windows Phone 7 yüklü HTC cihazları bilindiği gibi Sense arayüzü kullanmıyor ve bu sayıya dahil değil. Ancak 400 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Asya kıtasının üreticisi olan HTC özellikle bu kıtada ve ABD’de yüksek satışlar gerçekleştiriyor. Bu sayede Avrupa pazarındaki düşük talepten de etkilenmiyor.
Tahminler, HTC’nin bu artışı koruduğu takdirde 2011 yılı genel satış bazında 45 milyon akıllı cihaz sayısına ulaşacağı yönünde. Apple, 2011 yılında 66 milyon iPhone modeli satılmasını bekliyor. Samsung’un 2011 yılı akıllı telefon toplam satış beklentisi ise 60 milyon civarında. 

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Thailano 7 yıl
go hTC go ! :D
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onboardx 7 yıl
helal olsun adamlara desire hd kullnıyordum gittim sensation aldım.
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