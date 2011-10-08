HTC, Tayvan'ın en değerli firması oldu

Teknoloji üretimi alanında dünyada özellikle uzak doğu ülkelerinin büyük ağırlığı bulunuyor. Samsung, LG, Asus, Acer, HTC firmaları Android işletim sistemi ile yaptıkları ortaklık sonrası akıllı telefon ve tablet segmentinde büyük başarılara imza atıyorlar.





Kısa süre önce Sensation XL modelinin tanıtımıyla adından söz ettiren Tayvanlı HTC firması da dünyanın en çok tercih ettiği markalardan birisi haline geldi. Son üç aydır rekor gelir elde eden firma bölgesinde de rakiplerini marka değeri konusunda bir bir geride bırakıyor.





Tayvan Ekonomik Haberler gazetesinin haberine göre HTC Tayvan'da en değerli uluslararası marka ilan edildi. Marka sıralamasını Tayvan'ın Dış Ticaret Gelişim Konseyi ve Dış Ticaret Bürosu belirliyor.





HTC geçen yıl 2. sıradaydı ve 1.37 milyar dolar marka değeri bulunuyordu. Bu yıl değerini ikiye katlayan HTC 3.6 milyar dolarla birinci sıraya yerleşti. Birinci sırada bulunan Acer ise 1.94 milyar dolarla ikinci sıraya geriledi. Asus 1.63 milyar dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu.

HTC CEO'su Peter Chou ödül töreninde bir yatırım yapıldıktan sonra beklemek ve sabırlı olmak gerektiğini belirtti. Chou başarısız olsalar bile bu sürecin Tayvan için pozitif sonuçlar doğuracağına inandığını vurguladı.





HTC üçüncü çeyrek mali sonuçlarında 4.46 milyar dolar gelir, 611 milyon dolar net kar elde etmişti.