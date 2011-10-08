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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, Tayvan'ın en değerli firması oldu

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji üretimi alanında dünyada özellikle uzak doğu ülkelerinin büyük ağırlığı bulunuyor. Samsung, LG, Asus, Acer, HTC firmaları Android işletim sistemi ile yaptıkları ortaklık sonrası akıllı telefon ve tablet segmentinde büyük başarılara imza atıyorlar.

Kısa süre önce Sensation XL modelinin tanıtımıyla adından söz ettiren Tayvanlı HTC firması da dünyanın en çok tercih ettiği markalardan birisi haline geldi. Son üç aydır rekor gelir elde eden firma bölgesinde de rakiplerini marka değeri konusunda bir bir geride bırakıyor.

Tayvan Ekonomik Haberler gazetesinin haberine göre HTC Tayvan'da en değerli uluslararası marka ilan edildi. Marka sıralamasını Tayvan'ın Dış Ticaret Gelişim Konseyi ve Dış Ticaret Bürosu belirliyor.  

HTC geçen yıl 2. sıradaydı ve 1.37 milyar dolar marka değeri bulunuyordu. Bu yıl değerini ikiye katlayan HTC 3.6 milyar dolarla birinci sıraya yerleşti. Birinci sırada bulunan Acer ise 1.94 milyar dolarla ikinci sıraya geriledi. Asus 1.63 milyar dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu.
HTC CEO'su Peter Chou ödül töreninde bir yatırım yapıldıktan sonra beklemek ve sabırlı olmak gerektiğini belirtti. Chou başarısız olsalar bile bu sürecin Tayvan için pozitif sonuçlar doğuracağına inandığını vurguladı.

HTC üçüncü çeyrek mali sonuçlarında 4.46 milyar dolar gelir, 611 milyon dolar net kar elde etmişti.

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DH Misafiri 4 yıl
HTC one m8 suya dayaniklimi dir ?
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alainn 4 yıl DH Misafiri
Senin sıkıntıların var galiba ? 2011 deki konuyu hortlatıp sorduğu soruya bak. Yazmasam içim rahat etmezdi...........
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aycibin 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

HTC one m8 suya dayaniklimi dir ?

son 2 yıldaki konuları taradın taradın ve bunu soracak daha iyi bir başlık bulamadın öyle mi?
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DH Misafiri 7 yıl
Şu telefonlarındaki dandik kameralarını da değiştirseler çok daha iyi olacak. Nokia nın 2mp kamerası HTC nin 5mp kamerasından daha netçekiyor. Teee Orange SPV Classic modelinden beri kullanıyorum bazı konularda çok inatçılar. Adam gibi bir lens firması ile anlaşsalar çok daha başarılı olacaklar.Hoparlörler hala çok kalitesiz. Ayrıca yedek parça konusunda malesef yan sanayiden yeterince destek alamıyorlar. Akıllı telefon konusunda herkese ders verebilecek güce ve tecrübeye sahipler ama donanım konusunda malesef...
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mehmedaltair 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şu telefonlarındaki dandik kameralarını da değiştirseler çok daha iyi olacak. Nokia nın 2mp kamerası HTC nin 5mp kamerasından daha netçekiyor. Teee Orange SPV Classic modelinden beri kullanıyorum bazı konularda çok inatçılar. Adam gibi bir lens firması ile anlaşsalar çok daha başarılı olacaklar.Hoparlörler hala çok kalitesiz. Ayrıca yedek parça konusunda malesef yan sanayiden yeterince destek alamıyorlar. Akıllı telefon konusunda herkese ders verebilecek güce ve tecrübeye sahipler ama donanım konusunda malesef...

ha gayret bir tek kamera kaldı sorun olarak görülen diğerlerini hallettiler
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K_Spartakus 7 yıl
yaklaşık 5 senedir htcnin ürünlerini kullandım ve hepsinden sonuna kadar memnun oldum , kalitesiyle bu sektörün en önde giden markasına fazlasıyla kafa tutan bir markadır artık .
yalnız ...batarya problemini çözemediler hala .
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Fukasaku 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus
yaklaşık 5 senedir htcnin ürünlerini kullandım ve hepsinden sonuna kadar memnun oldum , kalitesiyle bu sektörün en önde giden markasına fazlasıyla kafa tutan bir markadır artık .
yalnız ...batarya problemini çözemediler hala .

iphoneda daha kötü Sarj durumu
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alpa07 7 yıl
TR 2 YIL ÖNCE TELEFONCULAR ÇİN MALI DİYORDU :d :d
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
htc hiç kullanmadım ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim en ürün ortalaması olarak en kaliteli telefonlara sahip firma htc, yani telefon dünyasının bmw mercedesi diyebiliriz,
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hazarRS 7 yıl
htc bu başarıyı sonuna kadar hakediyor.bazen kullanıcıların tepkisini çeken şeyler yapıyor ama bunu pazarlama stratejisine göre belirleyip ona göre davranıyorlar.ilerde htc markalı başka türlerde elektronik ürünler görürüz umarım.
bu arada konuyu okuyunca farkettim,eski bilgisayarım acer,şimdiki bilgisayarım asus,telefonum da htc.tayvana çalışmışım paso,haberim yok :)
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ZZ RAT 7 yıl
vay be , adamlar 3-4 seyilda senelerin firmasi Acer ve Asus'u gecmisler.
HTC'ye helal olsun,
ayrica,
demek ki mobil piyasasi gercekten para basiyor.
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positroN 7 yıl hazarRS
hazarRS

htc bu başarıyı sonuna kadar hakediyor.bazen kullanıcıların tepkisini çeken şeyler yapıyor ama bunu pazarlama stratejisine göre belirleyip ona göre davranıyorlar.ilerde htc markalı başka türlerde elektronik ürünler görürüz umarım.
bu arada konuyu okuyunca farkettim,eski bilgisayarım acer,şimdiki bilgisayarım asus,telefonum da htc.tayvana çalışmışım paso,haberim yok :)

tayvanın markalarını saymakla bitiremeyiz. çin yüzünden dünyada hak ettiği yerde olamaması üzücü.
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