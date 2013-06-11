HTC Tiara modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı

Haber Editörü
HTC'nin 8S ve 8X adlı iki Windows Phone 8 modelinden sonra girdiği uzun bir bekleyiş süreci yeni bir üye ile bozulacak gibi görünüyor. Firmanın bir süredir gündemde olan orta seviye modeli Tiara ile ilgili bir görsel internete sızdırıldı.
Bazı sertifika onaylarından da geçen HTC Tiara, yakın zamanda firmanın üçüncü Windows Phone 8 modeli olarak raflardaki yerini alacak.
Detayları kesin olarak bilinmese de HTC Tiara modelinde 4.3 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte Super LCD2 ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemci, 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.6MP çözünürlükte ön kamera, Beats Audio, 8GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler olduğu tahmin ediliyor.
http://www.ubergizmo.com/2013/06/htc-tiara-official-image-leaked/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
FHD
2-3-4GB RAM
2300+ Batarya
Stereo hoparlör
vs vs
ONEX kasasınada WP çok yakışıyor...
Şimdi 8S ve 8X tasarımları mazi mi olacak? :(
Böyle bir tasarım ile ne 8s i nede 8x i kolay kolay mazi edemezler bence . Ama kaçınılmaz son öyle yada böyle mazi olacak bu modeller hoş htc android e yatırım yapıyor güncellemeyi de ms veriyor durum böyle olunca bizim telefonlar biraz geç mazi olur : )
Samsung = Note 3 ' ü duyurdu.
Nokia = Lumia 928'i duyurdu
HTC = Tiara'yı duyurdu :D
Androidde zirveye oynayan bir markanın farklı bir alanda telefon üretmesi de alkışlanacak bir harekettir. Fiyatı da bence 850 ile 1000 arası olur