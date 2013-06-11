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HTC Tiara modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı

5 yıl
806
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21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Tiara modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı

HTC'nin 8S ve 8X adlı iki Windows Phone 8 modelinden sonra girdiği uzun bir bekleyiş süreci yeni bir üye ile bozulacak gibi görünüyor. Firmanın bir süredir gündemde olan orta seviye modeli Tiara ile ilgili bir görsel internete sızdırıldı.

Bazı sertifika onaylarından da geçen HTC Tiara, yakın zamanda firmanın üçüncü Windows Phone 8 modeli olarak raflardaki yerini alacak. 

Detayları kesin olarak bilinmese de HTC Tiara modelinde 4.3 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte Super LCD2 ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemci, 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.6MP çözünürlükte ön kamera, Beats Audio, 8GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler olduğu tahmin ediliyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/06/htc-tiara-official-image-leaked/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
özellikleri güzel 1000 tl altında i fiyattan satılırsa alınabilir
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onur01651 5 yıl ekrem71
Çeşitlilik iyidir.
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Guest-BA761BEEF 5 yıl
1280x720 cozunurlugunde olsa. 1.5 ghz cift islemci olsa. +1800 mAh batarya olsa.. tadindan yenmez.
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Fırat.Duran 5 yıl
HTC ONE gibi bir WP istiyorum.
FHD
2-3-4GB RAM
2300+ Batarya
Stereo hoparlör
vs vs
ONEX kasasınada WP çok yakışıyor...
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Guest-BA761BEEF 5 yıl
Tasarım buysa alınır. İnce çünkü. Keşke her WindowsPhone böyle olsa.
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İnsan Çakması 5 yıl
Tasarım buysa üstü kalsın.
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eas722 5 yıl
Tiara L'soni
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David Crosby 5 yıl
htc one sv terk geçen babam aldı sv bende bunu alsam öndeki kapasitif tuşlar olmasa telefonları karıştırırız
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
Bu sefer olmamış. one ile bir tasarım harikası yaratıılar ama görünüşe göre hepsi oymuş.
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fuckulteli 5 yıl
8S & 8X tasarımlarını devam ettirseymiş keşke. En güzel WP8 tarımlarıydı bence, Nokia'dan bile güzeldiler tasarım bazında..
Şimdi 8S ve 8X tasarımları mazi mi olacak? :(
1 Yanıt Yanıtla
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Nuvo' 5 yıl fuckulteli
fuckulteli

8S & 8X tasarımlarını devam ettirseymiş keşke. En güzel WP8 tarımlarıydı bence, Nokia'dan bile güzeldiler tasarım bazında..

Şimdi 8S ve 8X tasarımları mazi mi olacak? :(

Böyle bir tasarım ile ne 8s i nede 8x i kolay kolay mazi edemezler bence . Ama kaçınılmaz son öyle yada böyle mazi olacak bu modeller hoş htc android e yatırım yapıyor güncellemeyi de ms veriyor durum böyle olunca bizim telefonlar biraz geç mazi olur : )
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The Tenth Doctor 5 yıl
Sony = Togari'yi duyurdu.
Samsung = Note 3 ' ü duyurdu.
Nokia = Lumia 928'i duyurdu
HTC = Tiara'yı duyurdu :D
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Nuvo' 5 yıl
8s deki eksikler düşünülüp yapılmış bir cihaz. wp kullanmak isteyenler için ideal olmuş .

Androidde zirveye oynayan bir markanın farklı bir alanda telefon üretmesi de alkışlanacak bir harekettir. Fiyatı da bence 850 ile 1000 arası olur
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