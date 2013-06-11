HTC Tiara modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı





HTC'nin 8S ve 8X adlı iki Windows Phone 8 modelinden sonra girdiği uzun bir bekleyiş süreci yeni bir üye ile bozulacak gibi görünüyor. Firmanın bir süredir gündemde olan orta seviye modeli Tiara ile ilgili bir görsel internete sızdırıldı.





Bazı sertifika onaylarından da geçen HTC Tiara, yakın zamanda firmanın üçüncü Windows Phone 8 modeli olarak raflardaki yerini alacak.





Detayları kesin olarak bilinmese de HTC Tiara modelinde 4.3 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte Super LCD2 ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemci, 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.6MP çözünürlükte ön kamera, Beats Audio, 8GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler olduğu tahmin ediliyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/06/htc-tiara-official-image-leaked/