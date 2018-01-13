HTC U11 EYEs modelinin basın görselleri ve teknik özellikleri sızdı

Tayvanlı üretici HTC, U11 EYEs adlı yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, Facebook sayfasında yayınladığı teaser görsel aracılığıyla, cihazın 15 Ocak'ta tanıtılacağını duyurdu. HTC'nin lansman için Taipei, Hong Kong ve Pekin'de etkinlikler düzenleyeceği bildiriliyor.

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HTC telefonla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmamış olsa da sızıntılarıyla ünlü Evan Blass (@evleaks) cihazın resmi basın görsellerini ve tüm teknik özelliklerini yayınladı. Evan'a göre HTC U11 EYEs, 6 inç büyüklüğünde Super LCD3 Full HD ekrana sahip olacak.

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 652 işlemci ile güçlendirilecek cihazda 4 GB RAM yer alması bekleniyor. Diğer özellikleri arasında ise 64 GB dahili depolama alanı, microSD kart yuvası ve 3.930 mAh pil bulunuyor. Yazılım tarafına baktığımızda akıllı telefonun ne yazık ki Android Nougat işletim sistemiyle geleceğini görüyoruz. Ayrıca şirketin Edge Sense teknolojisini de destekleyecek.

HTC U11 EYEs modelinin fiyatı ne kadar olacak?

Evan Blass telefonun kamera özellikleri hakkında bir şey söylemese de çift selfie kamerasına (12MP + 12MP) sahip olacağı söyleniyor. HTC'nin yayınladığı teaser görselinin de çift ön kamerayı işaret ettiğini belirtelim. Arka kamera özellikleri ise şu an için bir sır niteliğinde.

HTC U11 EYEs ayrıca USB Type-C bağlantı noktası, parmak izi sensörü, 4G LTE desteği ve IP67 suya ve toza dayanıklılık gibi özellikler sunacak. Siyah, Gümüş ve Kırmızı renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek telefonun 510 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

http://www.ibtimes.com/htc-u11-eyes-leak-shows-dual-front-facing-cameras-thin-bezels-2640974