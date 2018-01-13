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HTC U11 EYEs modelinin basın görselleri ve teknik özellikleri sızdı

HTC tarafından 15 Ocak tarihinde tanıtılması beklenen HTC U11 EYEs modeliyle ilgili neredeyse tüm detaylar ortaya çıktı. İşte akıllı telefonun teknik özellikleri ve tahmini fiyat etiketi.
1 yıl
4,3b
1
15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tayvanlı üretici HTC, U11 EYEs adlı yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, Facebook sayfasında yayınladığı teaser görsel aracılığıyla, cihazın 15 Ocak'ta tanıtılacağını duyurdu. HTC'nin lansman için Taipei, Hong Kong ve Pekin'de etkinlikler düzenleyeceği bildiriliyor.
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HTC telefonla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmamış olsa da sızıntılarıyla ünlü Evan Blass (@evleaks) cihazın resmi basın görsellerini ve tüm teknik özelliklerini yayınladı. Evan'a göre HTC U11 EYEs, 6 inç büyüklüğünde Super LCD3 Full HD ekrana sahip olacak.
Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 652 işlemci ile güçlendirilecek cihazda 4 GB RAM yer alması bekleniyor. Diğer özellikleri arasında ise 64 GB dahili depolama alanı, microSD kart yuvası ve 3.930 mAh pil bulunuyor. Yazılım tarafına baktığımızda akıllı telefonun ne yazık ki Android Nougat işletim sistemiyle geleceğini görüyoruz. Ayrıca şirketin Edge Sense teknolojisini de destekleyecek.

HTC U11 EYEs modelinin fiyatı ne kadar olacak?

Evan Blass telefonun kamera özellikleri hakkında bir şey söylemese de çift selfie kamerasına (12MP + 12MP) sahip olacağı söyleniyor. HTC'nin yayınladığı teaser görselinin de çift ön kamerayı işaret ettiğini belirtelim. Arka kamera özellikleri ise şu an için bir sır niteliğinde.
HTC U11 EYEs ayrıca USB Type-C bağlantı noktası, parmak izi sensörü, 4G LTE desteği ve IP67 suya ve toza dayanıklılık gibi özellikler sunacak. Siyah, Gümüş ve Kırmızı renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek telefonun 510 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

http://www.ibtimes.com/htc-u11-eyes-leak-shows-dual-front-facing-cameras-thin-bezels-2640974 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JackWondo 1 yıl en beğenilen
O fiyat ne OP5t Honor V10 alınabiliyor.
HTC yine ayağına sıkıyor.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Şehmistan 1 yıl
Super LCD mi kaldı ya. Kim verir bu telefona 3000 lira?
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TearsForFears 1 yıl
u11 plus modelinin snapdragon 652 li versiyonu olacak anlaşılan. Fiyatı uygun tutarsa iyi kamera, iyi bataryayla alınabilir. Tabi en önemli unsur fiyat.
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kadirirdem 1 yıl
Batmak istiyorum diyorlar resmen.
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Fenomenon 1 yıl
510 dolara s652'li telefon. kafalar güzel.
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stalker(1979) 1 yıl
Apple bile oled ekrana geçti. HTC halen daha super lcd. Ancak tasarımda gelişme var. Ön tarafta hayvan gibi HTC yazmıyor artık :D
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Şehmistan 1 yıl
Super LCD mi kaldı ya. Kim verir bu telefona 3000 lira?
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arslan0058 1 yıl
Htc telefon bololumunu batirmaya kararli 4 sene filan once aliminyumdu harikaydi o parayi hakediyordu simdi herkesin telefon aliminyum herkesinki cam cokta bir ozelligi yok 3 sene htc one m8 kullanmis biri olarak biktirdi beni kendinden mi6 aldim rahatim suan
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ALBAY 1 yıl
2500 TL ye SD 652 li telefon almak..
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buraoca2 1 yıl
Zaten fiyati ucuz olmayacak, SD 660 olsaydi en azindan...
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JackWondo 1 yıl en beğenilen
O fiyat ne OP5t Honor V10 alınabiliyor.
HTC yine ayağına sıkıyor.
1 Yanıt Yanıtla +9
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mehmedaltair 1 yıl JackWondo
İşlemci dışında saydığın cihazlardan eksiği yok ama fazlası var. Zaten şu son verilerin Çin'deki sunuculara gönderildiği skandaldan sonra para verip de Çin malı telefon almam bedava gelirse belki kullanırım.
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Mr. Jingles 1 yıl
3930 mAh çok iyi bir değer. Bu sefer orta seviye için iyi bir alternatif çıktı.
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