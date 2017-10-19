HTC U11 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı

HTC U11 Plus, Tayvanlı şirketin mobil bölümünü Google'a sattıktan sonra piyasaya süreceği en son amiral gemisi olabilir. Akıllı telefonun 2 Kasım'da resmiyet kazanması bekleniyor ancak U11 Plus hakkındaki ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. OnLeaks tarafından yayınlanan render görüntüler, HTC'nin birkaç hafta sonra sahneye çıkaracağı akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olabileceğini ortaya koymuş durumda.

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Paylaşılan görseller, HTC U11 Plus'a ait CAD (bilgisayar destekli tasarım) dosyaları temel alınarak oluşturulmuş. Yani resmi basın görsellerine en yakın görüntülerle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. HTC'nin telefonun arkasında "Liquid surface" (sıvı yüzey) tekniğini kullanmaya devam ettiğini görüyoruz. Böylece U11 Plus'ın arka kısmı tıpkı bir ayna gibi parlak bir görünüm sunacak.

Snapdragon 835 ve 4000 mAh pil

Amiral gemisi ince çerçevelere sahip gibi görünse de üst ve alt çerçeveler Samsung Galaxy S8 veya LG V30 gibi diğer üst sınıf telefonlara kıyasla kalın duruyor. HTC U11 Plus'ta 3.5 mm ses girişi yer almayacak. Dolayısıyla cihazı satın alanlar USB Type-C bağlantı noktasını kullanmak zorunda. Arka tarafta tek lensli kamera ile birlikte parmak izi tarayıcısı var.

Qualcomm Snapdragon 835 yonga setiyle güçlendirilmesi beklenen akıllı telefonun 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB dahili belleğe sahip varyantları olacak. Ayrıca Quad HD çözünürlüklü 6 inç ekran ve 158.2 x 74.6 x 9.1 mm ebatlarında olacağı da gelen haberler arasında. Son olarak HTC'nin yaklaşmakta olan amiral gemisinde 4000 mAh kapasiteli bir pile yer vereceğini belirtelim.

https://www.couponraja.in/theroyale/exclusive-leak-3d-renders-and-360-degree-video-of-htc-u11-plus/