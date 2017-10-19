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HTC U11 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin 2 Kasım tarihinde resmen tanıtacağı HTC U11 Plus'a ait render görüntüler yayınlandı. Akıllı telefonun 4000 mAh pil ve 6GB RAM'le gelmesi bekleniyor.
1 yıl
2,6b
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19
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC U11 Plus, Tayvanlı şirketin mobil bölümünü Google'a sattıktan sonra piyasaya süreceği en son amiral gemisi olabilir. Akıllı telefonun 2 Kasım'da resmiyet kazanması bekleniyor ancak U11 Plus hakkındaki ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. OnLeaks tarafından yayınlanan render görüntüler, HTC'nin birkaç hafta sonra sahneye çıkaracağı akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olabileceğini ortaya koymuş durumda.
Ayrıca Bkz. "Facebook Live'e ekran paylaşımı özelliği geldi"
Paylaşılan görseller, HTC U11 Plus'a ait CAD (bilgisayar destekli tasarım) dosyaları temel alınarak oluşturulmuş. Yani resmi basın görsellerine en yakın görüntülerle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. HTC'nin telefonun arkasında "Liquid surface" (sıvı yüzey) tekniğini kullanmaya devam ettiğini görüyoruz. Böylece U11 Plus'ın arka kısmı tıpkı bir ayna gibi parlak bir görünüm sunacak.

Snapdragon 835 ve 4000 mAh pil

Amiral gemisi ince çerçevelere sahip gibi görünse de üst ve alt çerçeveler Samsung Galaxy S8 veya LG V30 gibi diğer üst sınıf telefonlara kıyasla kalın duruyor. HTC U11 Plus'ta 3.5 mm ses girişi yer almayacak. Dolayısıyla cihazı satın alanlar USB Type-C bağlantı noktasını kullanmak zorunda. Arka tarafta tek lensli kamera ile birlikte parmak izi tarayıcısı var.
Qualcomm Snapdragon 835 yonga setiyle güçlendirilmesi beklenen akıllı telefonun 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB dahili belleğe sahip varyantları olacak. Ayrıca Quad HD çözünürlüklü 6 inç ekran ve 158.2 x 74.6 x 9.1 mm ebatlarında olacağı da gelen haberler arasında. Son olarak HTC'nin yaklaşmakta olan amiral gemisinde 4000 mAh kapasiteli bir pile yer vereceğini belirtelim.

https://www.couponraja.in/theroyale/exclusive-leak-3d-renders-and-360-degree-video-of-htc-u11-plus/ Yorum Yaz
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JeamBeam 1 yıl
tüm donanımlar aynı , iş artık kullanıcı deneyimini artıran uygulamalar ve yazılım optimizasyonu ile cihazı aldıktan sonraki güncelleme süresiyle alakalı.
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
"Liquid surface" (sıvı yüzey) denen şey bence telefonu çok ucuz gösteriyor. plastiğe benziyor, belki de plastiktir bilemedim.
Eskisi gibi tek parça metalden oluşan arka tasarımı çok daha elit premium gözüküyordu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
"Liquid surface" (sıvı yüzey) denen şey bence telefonu çok ucuz gösteriyor. plastiğe benziyor, belki de plastiktir bilemedim.Eskisi gibi tek parça metalden...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Chuckly 1 yıl
Nerde o güzel günler
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Johan Elmander 1 yıl
Eski tasarımlar çok daha güzeldi.
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CR7_35 1 yıl
Arka tasarımı bende beğenmedim parlak ve sıvımsı gibi bide yanlardan sıkılma gibi bi şey yapmışlar.
Neyse pil sağlam olmuş 4000 kimsede yok herhalde telefonda kulaklık jakının olmaması handikap onun dışında XZ Premiumla alınacak 2 telefondan biri.
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kraix 1 yıl
HTC U11 128 GB 6GB ram 2600 küsür
eğer kasım 2 de beklediğim gibi gelmezse cihaz HTC U11 alır parçalana kadar kullanırım...
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mcrew 1 yıl
ekran kasa oranı tırt gibi gözüküyor.
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alemburda34 1 yıl
Htc ve 4000 mAh batarya das yagacak basimiza dass
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axaxa 1 yıl
4000 mah pil kısmını beğendim sadece.
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Kerim5100 1 yıl
Arkası S6 Edge Plus mı yoksa bana mı öyle geliyor :D
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drjacob 1 yıl
bir defada tanıtsalar olmuyor mu ?
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simbilli 1 yıl
Htc sonunda ince çerçeve üretimine başlamış ve şahsi fikrim tüm gördüğüm ince çerçeveli tasarımlar içinde en güzel ön tasarıma sahip olan telefon.



Htc u11'in tek beğenilmeyen tarafı olan ön kısmı da düzeltmesiyle, özellikle android cihazlar içersinde donanımıyla, ses yetenekleriyle son yıllarda her şeyiyle olmuş tam bir telefon dedirtecek bir telefon olacak gibi.
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