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Facebook Live'e ekran paylaşımı özelliği geldi

Facebook her geçen gün yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Sosyal platform artık kullanıcıların canlı yayın sırasında ekran paylaşımı yapabilmesini sağlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook'a haftalar geçtikçe yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Birkaç gün önce, ABD'de yemek siparişi verilebilmesini sağlayan yeni bir özellik hayata geçirildi. Aynı zamanda, kan bulup bağışlamayı kolaylaştıracak bir özelliğin de geleceğini biliyoruz. Bunların dışında artık geçici olarak arkadaşlarınızı susturabileceğiniz bir erteleme özelliği de test ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Oreo güncellemesinden sonra bazı Pixel telefonlar kısa mesaj almayı durdurdu"
Şirket şimdi ise, Facebook Live canlı yayınları sırasında ekranınızı paylaşmanıza izin verecek yeni bir özellik geliştirdi. Bu özellik uzun zamandır bekliyordu ve kullanıcılar şimdiye kadar ekranlarını paylaşmak için 3. parti uygulamaları kullanmak zorundaydı. Artık Facebook'ta canlı yayın başlattığınızda, ekran paylaşımı yapmanız da mümkün olacak.

Daha önce Open Broadcaster Software kullanılıyordu

Ekranınızı ilk kez paylaşmaya çalıştığınızda, Facebook Screen Sharing (Facebook Ekran Paylaşımı) adlı bir Chrome uzantısını indirmeniz isteniyor. Uzantı şu an için yalnızca Chrome için kullanılabiliyor, Firefox uzantısının henüz mevcut olmadığını belirtelim.
Facebook Live'e ekran paylaşımı özelliği geldi
Facebook bu özelliği sunmadan önce, ekran paylaşımı yapmak isteyen kullanıcılar biraz karmaşık olan Open Broadcaster Software yazılımını kullanıyordu. Sosyal medya devi artık bu özelliği kendisi sağlayarak ek yazılım kullanma ihtiyacını ortadan kaldırdı. Ancak, Facebook ekran paylaşımı fonksiyonunun OBS'nin sunduğu bazı özelliklerden yoksun olduğunu belirtmek gerekir. Ancak şirket kısa süre içerisinde yeni işlevler ekleyerek geliştirebilir.

https://thenextweb.com/facebook/2017/10/17/facebook-live-screen-sharing-feature/ Yorum Yaz
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System32Deleted 1 yıl
Çok Şükür Geliyor Sonunda Mark Reis
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drjacob 2 yıl
oyun yayıncıları için gün doğdu
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MetalWave 2 yıl
desenize millet artık daha rahat maç yayını paylaşabilicek :P
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Mianfei 2 yıl
Şu çöp obsten kurtar bizi mark reiszzz
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face1tr 2 yıl
canlı yayın sırasında ekran paylaşımını gözümde canlandıramadım tam olarak ne demek?
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St Batuhan 2 yıl face1tr
face1tr

canlı yayın sırasında ekran paylaşımını gözümde canlandıramadım tam olarak ne demek?

Misal oyun oynuyorsunuz. Kendiniz canlı yayındasınız (webcam görüntünüz yayında) ama ekran görüntünüz yok. Ekran görüntüsünü ekleyebiliyorsunuz artık. Ya da bir konu hakkında canlı yayın yapıyorsunuz ve o esnada gelen sorulara yönelik cevapları verirken bunlara dair okuduğunuz websitelerini açabilir ve gösterebilirsiniz. Benim anladığım bu şekilde. Hatta 1. durumu düşünürsek twitch e bir rakip daha çıktı. Tabii bu başlangıç seviyesi ve asıl hedefleri şu an o yön değil ama olsun.
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