Facebook Live'e ekran paylaşımı özelliği geldi

Facebook'a haftalar geçtikçe yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Birkaç gün önce, ABD'de yemek siparişi verilebilmesini sağlayan yeni bir özellik hayata geçirildi. Aynı zamanda, kan bulup bağışlamayı kolaylaştıracak bir özelliğin de geleceğini biliyoruz. Bunların dışında artık geçici olarak arkadaşlarınızı susturabileceğiniz bir erteleme özelliği de test ediliyor.

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Şirket şimdi ise, Facebook Live canlı yayınları sırasında ekranınızı paylaşmanıza izin verecek yeni bir özellik geliştirdi. Bu özellik uzun zamandır bekliyordu ve kullanıcılar şimdiye kadar ekranlarını paylaşmak için 3. parti uygulamaları kullanmak zorundaydı. Artık Facebook'ta canlı yayın başlattığınızda, ekran paylaşımı yapmanız da mümkün olacak.

Daha önce Open Broadcaster Software kullanılıyordu

Ekranınızı ilk kez paylaşmaya çalıştığınızda, Facebook Screen Sharing (Facebook Ekran Paylaşımı) adlı bir Chrome uzantısını indirmeniz isteniyor. Uzantı şu an için yalnızca Chrome için kullanılabiliyor, Firefox uzantısının henüz mevcut olmadığını belirtelim.

Facebook bu özelliği sunmadan önce, ekran paylaşımı yapmak isteyen kullanıcılar biraz karmaşık olan Open Broadcaster Software yazılımını kullanıyordu. Sosyal medya devi artık bu özelliği kendisi sağlayarak ek yazılım kullanma ihtiyacını ortadan kaldırdı. Ancak, Facebook ekran paylaşımı fonksiyonunun OBS'nin sunduğu bazı özelliklerden yoksun olduğunu belirtmek gerekir. Ancak şirket kısa süre içerisinde yeni işlevler ekleyerek geliştirebilir.

https://thenextweb.com/facebook/2017/10/17/facebook-live-screen-sharing-feature/