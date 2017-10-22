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HTC U11 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin 2 Kasım tarihinde tanıtması beklenen HTC U11 Plus'ın teknik detayları belli oldu. Cihazla ilgili ayrıntılı bilgi için sizi haberimize davet ediyoruz.
1 yıl
3,3b
1
6
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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HTC U11 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı
2 Kasım'da resmiyet kazanması beklenen HTC U11 Plus hakkında birçok şey duymuştuk. Şimdi ise Twitter kullanıcısı Evan Blass, HTC U11 Plus'ın IP 68 sertifikası ile geleceğini paylaştı. Bildiğiniz üzere HTC U11, IP 67 sertifikasıyla birlikte 30 dakika boyunca 1 metre derinliğe kadar suya direnç gösterebiliyordu. HTC U11 Plus da ise IP 68 sertifikası kullanılarak suya karşı dayanıklılık bir tık daha arttırılıyor. IP 68 sertifikası ile birlikte HTC U11 Plus, 30 dakika boyunca 1.5 metreye suya kadar dayanıklı olacak. 
HTC U11 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı
Sızdırılan bilgiler ışığında telefonun teknik detaylarına bakacak olursak, cihazın 6 inçlik 1440 x 2560 piksel çözünürlüğündeki bir LCD panele sahip olacağını söyleyebiliriz ayrıca cihazın sızdırılan fotoğraflarına baktığımız zaman, 2017 yılının çerçevesiz ekran trendine uyum sağladığını görüyoruz. HTC U11 Plus; f / 1.7 diyafram açıklığında çift LED flaşlı 12 MP arka kamerayave 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olacak.
Qualcomm Snapdragon 835 yonga setiyle güçlendirilmesi beklenen akıllı telefonun 64 GB'lık depolama kapasitesine sahip olan modelinde 4GB RAM'e, 128 GB'lık depolama kapasitesiyle gelen modelin ise 6GB RAM'e sahip olacağı bekleniyor. 3930 mAH boyutunda bir bataryaya sahip olacağı söylenen HTC U11 Plus, Quick Charge 3.0 (Hızlı Şarj) desteğine de sahip olacak.
HTC U11'de gördüğümüz Edge Sense ve Boom Sound teknolojiler de HTC U11 Plus'ta yerini alacak. Android 8.0 Oreo sürümüyle birlikte piyasaya sunulması beklenen telefonun 2 Kasım'da düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılması planlanıyor. 
 

https://www.phonearena.com/news/New-HTC-U11-Plus-features-water-resistance_id99143 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Bir HTC 10 kullanıcısı olarak söylüyorum HTC ilk önce adam akıllı arayüz yapması ve kendi uygulamalarını güncellemesi gerek adam akıllı
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BekirTemel 1 yıl
6 inç 4000 mah trendine girildi neyseki, önce huawei şimdi htc, seneye note 9 da da görürüz nihayet
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TearsForFears 1 yıl BekirTemel
Orijinalden alıntı: BekirTemel
6 inç 4000 mah trendine girildi neyseki, önce huawei şimdi htc, seneye note 9 da da görürüz nihayet

4000 mah lar 6 inç için çok iyi süreler sunmasada 6 inç ekrana 3000-3500 koyulmaktan vazgeçilmesi iyi olmuş. Bu arada huawei nin 4k lık mate 10 ları işlemci yüzünden note 8 den kötü, i8+ ile benzer batarya süreleri sunuyor. Birde lenovo p2 ve asus zoom s modellerinde 5000 lik bataryalar kullanıldı, demekki isteyince bu bataryalar koyulabiliyormuş. Ben 5000 batarya koymayan hiçbir amiral gemiye 5000 tl vermem. 1500 liralık telefon kadar batarya performansı sunamayan telefonlara 4-5 bin istiyorlar.
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