HTC U11 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı

2 Kasım'da resmiyet kazanması beklenen HTC U11 Plus hakkında birçok şey duymuştuk. Şimdi ise Twitter kullanıcısı Evan Blass, HTC U11 Plus'ın IP 68 sertifikası ile geleceğini paylaştı. Bildiğiniz üzere HTC U11, IP 67 sertifikasıyla birlikte 30 dakika boyunca 1 metre derinliğe kadar suya direnç gösterebiliyordu. HTC U11 Plus da ise IP 68 sertifikası kullanılarak suya karşı dayanıklılık bir tık daha arttırılıyor. IP 68 sertifikası ile birlikte HTC U11 Plus, 30 dakika boyunca 1.5 metreye suya kadar dayanıklı olacak.

Sızdırılan bilgiler ışığında telefonun teknik detaylarına bakacak olursak, cihazın 6 inçlik 1440 x 2560 piksel çözünürlüğündeki bir LCD panele sahip olacağını söyleyebiliriz ayrıca cihazın sızdırılan fotoğraflarına baktığımız zaman, 2017 yılının çerçevesiz ekran trendine uyum sağladığını görüyoruz. HTC U11 Plus; f / 1.7 diyafram açıklığında çift LED flaşlı 12 MP arka kamerayave 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olacak.

Qualcomm Snapdragon 835 yonga setiyle güçlendirilmesi beklenen akıllı telefonun 64 GB'lık depolama kapasitesine sahip olan modelinde 4GB RAM'e, 128 GB'lık depolama kapasitesiyle gelen modelin ise 6GB RAM'e sahip olacağı bekleniyor. 3930 mAH boyutunda bir bataryaya sahip olacağı söylenen HTC U11 Plus, Quick Charge 3.0 (Hızlı Şarj) desteğine de sahip olacak.

HTC U11'de gördüğümüz Edge Sense ve Boom Sound teknolojiler de HTC U11 Plus'ta yerini alacak. Android 8.0 Oreo sürümüyle birlikte piyasaya sunulması beklenen telefonun 2 Kasım'da düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılması planlanıyor.

