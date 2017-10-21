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OnePlus 5T çerçevesiz ekran modasına uyuyor

OnePlus’ın yakın zamanda piyasaya sürmesi beklenen OnePlus 5T modeli ile ilgili sızıntılar artıyor. Bu kez telefonun daha gerçekçi olduğu izlenimi veren bir görseli internete düştü.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl piyasaya sürdüğü OnePlus 5 modeli ile çok beğenilen OnePlus firması yeni bir versiyon hazırlığında. OnePlus 5 modelinde stok sıkıntısı yaşanması buna en büyük delil. Yeni model ise oldukça ses getirecek.

Daha kompakt

İnternete sızdırılan OnePlus 5T görselleri yeni modelin çerçevesiz tasarım modasına uyacağını gösteriyor. Alt ve üst kenarları çok incelten ekran 18:9 görüntü oranına sahip olacak. Parmak izi okuyucusu ise arka kısımda yer alıyor. Kamera ise yine çift sensörlü.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Redmi Note 5 sızmaya devam ediyor"

Yeni görsel aslında ilk sızdırılanlardan olukça farklı. İlk sızdırılan görseller adeta Galaxy S8 havası uyandırmıştı. Firmanın yakın bir zaman diliminde kavisli ekran işine girmeyeceği tahmin ediliyor. Zaten kardeş şirketler olan OnePlus ve Oppo tasarım konusunda da benzer telefonlara imza atıyor. Oppo tarafında da kavisli ekran yer almıyor.

OnePlus 5T modelinde tasarım haricinde ekranda da değişiklik bekleniyor. 6 inç seviyesine çıkan ekrana rağmen kompakt gövde sayesinde OnePlus 5 ile hemen hemen aynı ölçüler bulunacak. Snapdragon 835 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, optik yakınlaştırmalı çift arka kamera ise devam ediyor. Fiyat muhtemelen biraz yükselecektir. Yeni modelin Kasım ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/10/sketchy-oneplus-5t-renders-appear-again-thin-bezels-in-tow.html Yorum Yaz
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fbyram 2 yıl en beğenilen
Neresi çerçevesiz? Alt ve üstteki boşluklar ne? Ekranmı yoksa? Aaa oysa ben oralarda karartı görüyorum. Gözlerim mi bozuk acaba
2mm üstten 2 mm alttan kırp al sana çerçevesiz. Saçmalık...
Çerçevesiz telefon budur:
webtekno.com/...
Neresi çerçevesiz? Alt ve üstteki boşluklar ne? Ekranmı yoksa? Aaa oysa ben oralarda karartı görüyorum. Gözlerim mi bozuk acaba2mm üstten 2 mm altt...
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ozmenakif 2 yıl buraoca2
buraoca2
Oneplus 5 alanlar icin kötü oldu bence bu duyuru, cihazin tasarimi 1 yil olmadan eskidi. Xiaomi nin Mi6s cikartmamasi, Mi6 yi daha alinabilir yapiyor suan icin. En azindan yeni model gelicekmi endisesi yok. Oneplus 5T cikinca ise, Mi6ya oranla daha alinabilir olacak.
Tabi bu tasarimin en büyük handikapi parmak izi sensörünun arkaya alinmis olmasi. Suan icin bunu çözen sadece Mate 10 var, bence suan icin alinmasi en mantkli cihaz, tabi ulkemize resmi garantili gelirse.

Bu duyurunun kötü olması biraz da insanın telefonu alma mantığına bağlı bence. Insan elinde hep en son çıkan olsun istiyorsa (ki bu en fazla birkaç ay mümkün) tamam haklısın, ama işini gören güzel bir telefon almaksa sadece istediği, hiç de kötü olmaz. Elindeki cihazdan zaten memnundur (memnun olmalıdır). Sonuçta telefonla yapılan şeyler aşağı yukarı aynı. Tasarımın eskimesi ise bence yanlış bir söylem olmuş. Oneplus 5 zaten Iphone 7 plus ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Iphone bu tasarımı da yıllardır kullanıyor ve eskimiyor. Oneplus da kullansın bakalım birkaç sene. Sonra eskir artık
Şaka bir yana sürekli telefon değiştiren insan bence boşa para harcamış oluyor. "Para benimdir, istediğimi yaparım" dese de aslında bu tutumu sonucunda başkaları da etkileniyor. Satışlar gereksiz artıyor, fiyatlar yükseliyor, dünya telefon çöplüğüne dönüyor. Kapitalizmin kurbanı olmamak lazım. Günümüzde 1 telefon asgari 3 sene kullanılmalı bence. Hele bir de ülkemizde 1 telefona 5 telefon parası veriyoruz. Yazık yani. Bu arada Mate 10 candır
buraoca2Oneplus 5 alanlar icin kötü oldu bence bu duyuru, cihazin tasarimi 1 yil olmadan eskidi. Xiaomi nin Mi6s cikartmamasi, Mi6 yi daha ali...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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aycibin 2 yıl
çerçeveler incelirken kasalar büyüyor.ne anladım ben işten.tuğla gibi telefonlar çıkarıyorlar.çerçeve inceliyorsa eski kasaya daha büüyk ekran sığıyor olmalı.
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malkooklam 2 yıl
2012 de xperia ZL aldım 2-3 yıl kullandım.şimdi oğlumda,
xperia neden devam etmedin ki! üreticiler ekran-kasa oranı yeni keşf ediyor.
kasa oranı mantıklı da 6 inçlere çıkmaya gerek yok. 5 - 5,2 hadi 5,5 olsun!
iphone 'da 2000 mA yapacak daha!
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kadirirdem 2 yıl
Tasarım böyle iyi olmuş,ekran-kasa oranı başarılı.
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fbyram 2 yıl en beğenilen
Neresi çerçevesiz? Alt ve üstteki boşluklar ne? Ekranmı yoksa? Aaa oysa ben oralarda karartı görüyorum. Gözlerim mi bozuk acaba
2mm üstten 2 mm alttan kırp al sana çerçevesiz. Saçmalık...
Çerçevesiz telefon budur:
webtekno.com/...
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koppa 2 yıl
Bence su an icin iyi haber.
Mevcut oneplus'larin fiyati makul seviyeye duserse alirim bir dal.
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cngzmls 2 yıl
En iyisi Mate 10. Dxomark 'ta 98 puanla zirvede.
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buraoca2 2 yıl
Oneplus 5 alanlar icin kötü oldu bence bu duyuru, cihazin tasarimi 1 yil olmadan eskidi. Xiaomi nin Mi6s cikartmamasi, Mi6 yi daha alinabilir yapiyor suan icin. En azindan yeni model gelicekmi endisesi yok. Oneplus 5T cikinca ise, Mi6ya oranla daha alinabilir olacak.
Tabi bu tasarimin en büyük handikapi parmak izi sensörünun arkaya alinmis olmasi. Suan icin bunu çözen sadece Mate 10 var, bence suan icin alinmasi en mantkli cihaz, tabi ulkemize resmi garantili gelirse.
1 Yanıt Yanıtla
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ozmenakif 2 yıl buraoca2
buraoca2
Oneplus 5 alanlar icin kötü oldu bence bu duyuru, cihazin tasarimi 1 yil olmadan eskidi. Xiaomi nin Mi6s cikartmamasi, Mi6 yi daha alinabilir yapiyor suan icin. En azindan yeni model gelicekmi endisesi yok. Oneplus 5T cikinca ise, Mi6ya oranla daha alinabilir olacak.
Tabi bu tasarimin en büyük handikapi parmak izi sensörünun arkaya alinmis olmasi. Suan icin bunu çözen sadece Mate 10 var, bence suan icin alinmasi en mantkli cihaz, tabi ulkemize resmi garantili gelirse.

Bu duyurunun kötü olması biraz da insanın telefonu alma mantığına bağlı bence. Insan elinde hep en son çıkan olsun istiyorsa (ki bu en fazla birkaç ay mümkün) tamam haklısın, ama işini gören güzel bir telefon almaksa sadece istediği, hiç de kötü olmaz. Elindeki cihazdan zaten memnundur (memnun olmalıdır). Sonuçta telefonla yapılan şeyler aşağı yukarı aynı. Tasarımın eskimesi ise bence yanlış bir söylem olmuş. Oneplus 5 zaten Iphone 7 plus ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Iphone bu tasarımı da yıllardır kullanıyor ve eskimiyor. Oneplus da kullansın bakalım birkaç sene. Sonra eskir artık
Şaka bir yana sürekli telefon değiştiren insan bence boşa para harcamış oluyor. "Para benimdir, istediğimi yaparım" dese de aslında bu tutumu sonucunda başkaları da etkileniyor. Satışlar gereksiz artıyor, fiyatlar yükseliyor, dünya telefon çöplüğüne dönüyor. Kapitalizmin kurbanı olmamak lazım. Günümüzde 1 telefon asgari 3 sene kullanılmalı bence. Hele bir de ülkemizde 1 telefona 5 telefon parası veriyoruz. Yazık yani. Bu arada Mate 10 candır
1 Yanıt Yanıtla +4
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pranis 2 yıl
Şu ayfon vari tasarımı bi salmadılar gitti ya. Çok tipsiz.
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berkaytunali 2 yıl pranis
Ben piyasada daha iyisini göremiyorum sıralamaya kalkarsam bundan sonrada mavi P10 gelir hatta
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BekirTemel 2 yıl
Donanımda yapsınlar gg wp
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alemburda34 2 yıl
Vivo'daki gibi ekrana entegre parmak izi okuyucu beklerdim. Arka tarafta parmak izi okuyucu hic benlik degil.
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