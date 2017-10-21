OnePlus 5T çerçevesiz ekran modasına uyuyor

Bu yıl piyasaya sürdüğü OnePlus 5 modeli ile çok beğenilen OnePlus firması yeni bir versiyon hazırlığında. OnePlus 5 modelinde stok sıkıntısı yaşanması buna en büyük delil. Yeni model ise oldukça ses getirecek.

Daha kompakt

İnternete sızdırılan OnePlus 5T görselleri yeni modelin çerçevesiz tasarım modasına uyacağını gösteriyor. Alt ve üst kenarları çok incelten ekran 18:9 görüntü oranına sahip olacak. Parmak izi okuyucusu ise arka kısımda yer alıyor. Kamera ise yine çift sensörlü.

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Yeni görsel aslında ilk sızdırılanlardan olukça farklı. İlk sızdırılan görseller adeta Galaxy S8 havası uyandırmıştı. Firmanın yakın bir zaman diliminde kavisli ekran işine girmeyeceği tahmin ediliyor. Zaten kardeş şirketler olan OnePlus ve Oppo tasarım konusunda da benzer telefonlara imza atıyor. Oppo tarafında da kavisli ekran yer almıyor.

OnePlus 5T modelinde tasarım haricinde ekranda da değişiklik bekleniyor. 6 inç seviyesine çıkan ekrana rağmen kompakt gövde sayesinde OnePlus 5 ile hemen hemen aynı ölçüler bulunacak. Snapdragon 835 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, optik yakınlaştırmalı çift arka kamera ise devam ediyor. Fiyat muhtemelen biraz yükselecektir. Yeni modelin Kasım ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.