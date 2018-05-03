Xiaomi yeniden dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi

Geçen yıldan itibaren pazarlama adına önemli adımlar atmaya başlayan Xiaomi satışlarını hızlı bir şekilde arttırdı ve yılın ilk çeyreğinde pazarın dördüncü sırasına yükselmeyi başardı.

Yeniden ilk beşte

Strategy Analytics analizine göre Çinli üretici yılın ilk çeyreğinde 28.3 milyon gibi çok yüksek bir rakama ulaştı ve Oppo ile Vivo’yu da geride bıraktı. Firma geçen yıl aynı döneme göre iki kattan daha fazla satış yaptı. Pazar payı yüzde 8 civarına yükselen Xiaomi’yi 24 milyon satış ile Oppo izledi.

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Pazarın lideri her zamanki gibi Samsung. 78 milyon adet telefon satan firmanın pazar payı yüzde 22.6 seviyesinde. Apple ise 52.2 milyon satış ile yüzde 15.1 paya sahip. Huawei ise 39 milyon telefon satışı ile yüzde 11 civarında bir pay sahibi oldu.

Huawei’nin özellikle ABD hükümeti ile sürtüşme nedeniyle satışlarını istediği kadar arttıramadığı ifade ediliyor. Pazarda ilk üç sırada bir değişiklik beklenmezken Xiaomi, Oppo ve Vivo arasında bu yıl kıyasıya bir mücadele yaşanabilir.