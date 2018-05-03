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Xiaomi yeniden dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi

Bir dönem gerileyen satışlar nedeniyle akıllı telefon pazarının ilk beş listesinden düşen Xiaomi pes etmedi ve yeniden aynı konuma geri döndü. Bu kez yerini bırakmak niyetinde değil.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
8,2b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıldan itibaren pazarlama adına önemli adımlar atmaya başlayan Xiaomi satışlarını hızlı bir şekilde arttırdı ve yılın ilk çeyreğinde pazarın dördüncü sırasına yükselmeyi başardı.

Yeniden ilk beşte

Strategy Analytics analizine göre Çinli üretici yılın ilk çeyreğinde 28.3 milyon gibi çok yüksek bir rakama ulaştı ve Oppo ile Vivo’yu da geride bıraktı. Firma geçen yıl aynı döneme göre iki kattan daha fazla satış yaptı. Pazar payı yüzde 8 civarına yükselen Xiaomi’yi 24 milyon satış ile Oppo izledi.

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Pazarın lideri her zamanki gibi Samsung. 78 milyon adet telefon satan firmanın pazar payı yüzde 22.6 seviyesinde. Apple ise 52.2 milyon satış ile yüzde 15.1 paya sahip. Huawei ise 39 milyon telefon satışı ile yüzde 11 civarında bir pay sahibi oldu.

Huawei’nin özellikle ABD hükümeti ile sürtüşme nedeniyle satışlarını istediği kadar arttıramadığı ifade ediliyor. Pazarda ilk üç sırada bir değişiklik beklenmezken Xiaomi, Oppo ve Vivo arasında bu yıl kıyasıya bir mücadele yaşanabilir.

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/02/xiaomi-beats-oppo-in-q1-2018-to-emerge-4th-largest-global-phone-vendor/ Yorum Yaz
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Drak44 1 yıl en beğenilen
Kamerada kaliteli lens kullanımı sonunda birinci olmaması için tek neden. Ülkelere resmi olarak girmemesi kaldı.
Xaomi gerçek tüketici dostu firmadır. Diğerleri gibi adama reklam satmaz.
Kamerada kaliteli lens kullanımı sonunda birinci olmaması için tek neden. Ülkelere resmi olarak girmemesi kaldı.Xaomi gerçek tüketici dostu firmadır. Diğe...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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Manchester United 1 yıl
Xiaomi adamdır.
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martin palermo 1 yıl
Adamlar çıktı karımız %5 geçmicek diye söz verdi daha ne olsun
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Armi1903 1 yıl
Mi mix 2 almayı düşünüyorum ekranda sıkıntı varmış galiba birde acaba Türkiye garantili nerelerden bulabilirim telefonu
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9unkarekoku 1 yıl
Varsayılan dosya yöneticisinde bile reklam göstermesi,
içindeki kendi hava durumu uygulamasında bile kişilere rehbere erişim ve telefon çağrılarını yönetmek istemesi,
google playdeki xiaomi kumanda uygulamasının neredeyse sabıka kaydı bile istemesi,
galeri uygulamasının bulut servisi çalışması için yüzleri tarama özelliğini açmaya mecbur bırakması sonucu ben de eskisi kadar sevdiğimi söyleyemem.
Sonuçta bunlar ciddi gelir getirebilecek şeyler. Bu kadar xiomi kullanan kullanıcı bilgilerini parayla istese bulamaz. Kimse bunlara değinmiyor ve hatta rahatsız olmuyor burası da ayrıca ilginç.
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FLowme131 1 yıl
Sony o kadar kötü mü ya?
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Tensi 1 yıl FLowme131
Pazar payi %1 civarinda diyorlar. 3,5-4 milyon kadar satmis olmali.
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mcrew 1 yıl
Apple i kullananlari geçtik. Onlar farklı boyuttalar.
Ama Samsung un hala bu kadar ciddi bir pazari olması garip.
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Her isi ters giden adam 1 yıl
Ben huawei p9ite kullaniyorum , ve emin olun alirsam kesinlikle ya xiaomi alirim ya da huawei. Guzel cihazlar yav , kazma yok , donma yok. Kendi segmentine göre de ucuz cihazlar. Cin maliymis , kalitesizmis öyle bir sey de yok zaten.
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LittleMonster 1 yıl
Bir ürün gereğinden fazla ucuz olursa veya bedava olursa satılan ürün siz oluyorsunuz....
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ipli jeton 1 yıl LittleMonster
Ürünler gereğinden fazla ucuz değil. Firmaların kar marjları aşırı fazla. Listenin en başına giren Apple ve Samsung'un kar marjları %50'nin üstünde.

Adamlar kar marjlarını düşürünce ucuza satabiliyor. Aslında izlenen yol doğru. Bu firmalar daha düşük fiyata kaliteli mal satılabileceğini herkese anlatabilirlerse diğer firmalar da kar marjlarını istemeye istemeye düşüreceklerdir.
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Johan Elmander 1 yıl

Xiaomi, Oppo ve Vivo arasında bu yıl kıyasıya bir mücadele yaşanabilir.

Oppo=Vivo=OnePlus değil mi zaten?
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esmerbuyucu 1 yıl
Xiaomi dördüncü değil beşinci. Oppo, Vivo ve OnePlus BBK grubunun şirketleri ama satış adetleri farklı yazılmış.
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Fenomenon 1 yıl
Xiaomi iyi ivme yakaladı. Artık orta seviye telefonları bile çok iyi.
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CoreXXX 1 yıl
türkiyede hala ithalatçı garantili satılıyor. kvk da getiriyor ama resmi olarak xiami tr de değil. ülke pazarlarına giriş yapsa bu marka bu fiyatlarla 2 katı satar
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smart1978 1 yıl CoreXXX
Hayir.
Samsung paralel ithalatli urunler ile resmi garantililer arasinda 2 kat gibi bir fiyat farki yoktur...
Paralel ithalat ile getirilenler perakende fiyati uzerinden getiriyorlar ufak karla yine makuller . Ama senin mantigina gore resmi garantili Samsung direk fabrikasindan ithal ediliyor...
Elimdeki Xiaomi Mi A1 var IMEI seri numari ile satisi perakende yapildigi ulke Asya da bir ulke suan aklima gelmiyor yani bu cihaz aslinda perakende fiyati ile bir ulkeden satin alinip tekrardan Turkiye de satilmistir. Teknosa dan satin almistim ...
Xiaomi malzeme kalitesi yerli TELPA General Mobile deki cabuk bozulan dandik ucuz parcalardan olusmuyor plastik kasa kullanilmiyor ...
Hepimiz biliyoruzki Samsung asiri kar ile satiyor indirimleri de ortalama 1-2 ay uurn ciktiktan sonra yapiyor ....
Xiaomi resmi olarak acikladi kar payimiz %5 fazlasi olursa tuketiciye iade edecegiz demisti DH de haberi de yapildi...
Bence resmen Xiaomi Turkiye ye gelmeli ...
Bir de Xiaomi toptan fiyati ile yurtdiis perakende fiyati ile kiyaslanmamali... Toplu alimlarda adetli oldugunda dahada uygun indiirmli olmaktadir. 197 $ perakende fiyati ... Cin de eminim daha da ucuzdur perakden veya toptan fiyatlarda ...
amazon.com/...
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