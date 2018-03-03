Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC U12'nin özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı

HTC'nin merakla beklenen akıllı telefonu HTC U12'nin özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı. En güncel donanım ve yazılım özelliklerini bulunduran telefona dair tüm detaylar haberimizde...
1 yıl
17,3b
1
103
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MWC 2018 Fuarı'nı pas geçen HTC'nin bir sonraki amiral gemisinin neredeyse tüm detayları, HTC tarafındaki sızıntılarıyla tanınan Dmitry Kalinin sayesinde gün yüzüne çıktı. İşte HTC U12 olarak adlandırılacağı ortaya çıkan telefonun teknik detayları, fiyatı ve çıkış tarihi:
  • 6 inç boyutlu 18:9 formatında 2K ekran
  • Snapdragon 845 yonga seti
  • 6 GB RAM
  • 128 GB dahili depolama kapasitesi + microSD kart desteği
  • Çift 12 MP arka kamera
  • 8 MP ön kamera
  • 5G destekli çift microSIM girişi
  • Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3980 mAh batarya
  • IP68 (Suya ve toza karşı dayanıklılık)
  • Android 8.0 Oreo ~ SENSE 10 ~ EdgeSense 2.0
Daha önce Tayvan'da düzenlenen 5G etkinliğinde ortaya çıkan HTC U12, tasarımı itibariyle HTC U11 modeline bir hayli benzerlik gösteriyor. Ön ve arka panelinde cam materyal kullanılan telefonun gövdesi ise EdgeSense özelliğiyle birlikte "sıkılabilen" bir metalle güçlendirilmiş. 6 inç boyutundaki 18:9 ekran/gövde oranına sahip telefonun ekran çözünürlüğü ise 2K olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 845 platformu ve 6 GB sistem belleğinden beslenen telefona 128 GB dahili depolama birimi eşlik ediyor. Quick Charge 3.0 desteğine sahip olan 3980 mAh büyüklüğündeki pilden güç alan HTC U12'nin en önemli özelliği ise 1Gbit'e kadar indirme hızına ulaşan 5G teknolojisini bulundurması. 
Dikey şekilde konumlandırılmış çift 12 MP çözünürlüğünde arka kameraya sahip olan HTC U12'nin ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde bir kamera sensörünün yer aldığı söyleniyor. Parmak izi tarayıcısı ise tıpkı HTC U11 modelinde olduğu gibi arka kameranın hemen altına konumlandırılmış.  
HTC'nin kendi arayüzü olan SENSE 10 ile giydirilmiş Android 8.0 Oreo sürümüyle gelen HTC U12'nin sıkılabilen gövdesinin, EdgeSense 2.0 ile birlikte daha fonksiyonel bir yapıya büründüğü de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Nisan ayında çıkış yapacağı söylenen telefonun 880 $ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/03/03/full-specs-launch-date-price-htc-u12-imagine-leaked/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shunter 1 yıl en beğenilen
Htc büyük batarya koyabiliyormuymuş? Şaşırdım.
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 1 yıl
bu tasarım bu özellikerle bi sürpriz çıkmazsa bu sefer iş yapar
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vampirelf 1 yıl
Çentiksiz olması güzel ama 880 pahalı
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
ahmetdemirci 9 ay
u12 ne zaman gelecekse türkiyeye ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 9 ay
Ekranı 2k olmasaydı keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iliqueur 1 yıl
htc m9 kullanıyorum çıktığı günden beri. arayüzüne o kadar alıştım ki; başka telefonu elime alınca yadırgıyorum. sade, hızlı, kullanışlı ve şık. hala hız konusunda yeni çıkan bir çok telefondan iyi. hiç ekran koruyucu falan kullanmadım, düşme kalkma sayısının hattı hesabı yok. asfalta düşüp ekranın üzerinde sürüklenmeler dahil. başka telefon olsa muhtemelen 40 defa parçalanırdı elimde. hala bozulmadı ama çok fazla toz vs yediği için sesi biraz kısıldı :) parça ve aksesuar konusunda sıkıntı yaşamış olsam da; alacağım yeni telefon da htc olacak. u12 süper olmuş ama o paraları vermek istemediğim için u12 çıkınca muhtemelen fiyatı düşeceği için u11 plus alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iöşt 1 yıl
HTC 10 sonrası açıkçası tirsiyorum ama insan htc kullanınca da piyasanın şımarık firmalarına dönüp bakmıyor be...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
W.Klitschko 1 yıl iöşt
log.com.tr/... bence çok pahalı girecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
W.Klitschko 1 yıl
shiftdelete.net/...
Mayıs ayına ertelenmiş nisan deniyordu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 1 yıl
Benim için üst düzey telefonların birbirinden farkı yok, sadece bataryaya bakıyorum artık, bu batarya İLE gelirse I phone 6 plustan sonra kullanacağım telefon olabilir, bıktım şarj etmekten telefonları
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
W.Klitschko 1 yıl LİVERPOOLYWNA
Hocam artık bataryayada deil işlemciyle arayüze bakıyor mesala u11 de 2k ekran 5.5 inç 3000 mah la 7.5-8 saat ekran süresi veriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nuroxy 1 yıl
Huaweinin yeni telefonunu da begendim ama 900 Euro da iyi fiyat + vergiler. Xiaomi falan alayim bari ucuzlarindan, U12 yi de cok begenecegime eminim ama bunlari alamiyoruz artik.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
W.Klitschko 1 yıl Nuroxy
Hocam artık bu saatten sonra ucuz amiral gemi olmaz HTC 12 de 900 euro çıkacak yani en kötü şartlarda p20 de HTC u12 de 4500-5000 civarı girecek tır turkiye piyasasına
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rainblackk 1 yıl
htc 10'daki rezilliklerden sonra bir daha elimi sürmem
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
W.Klitschko 1 yıl rainblackk
Htc nin en büyük hatası 10 du 10 dan başka da bir model gosteremezsiniz ilk ve son oldu 789 11 hepsi güzel bence pireye kizip yorgan yakmayin derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serserim06 1 yıl
Gözümü kararttım 5k da olsa alacam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serserim06 1 yıl
Bu cihazı bekliyorum inatla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17297 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc, htc u12 ve
8 etiket daha htc u12 özellikleri htc u12 fiyatı htc u12 çıkış tarihi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Twitter'daki kripto para dolandırıcıları Vitalik Buterin'in sabrını taşırdı 1 yıl Mercedes-AMG GT Coupe'nin görüntüsü sızdırıldı 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve Asus ZenFone 5z l Mobilite yeni bölüm 1 yıl Asphalt 9: Legends App Store'da yayınlandı 1 yıl ONF İcra Direktörü: “Türkiye 5G’ye geçen ilk ülke olabilir” 1 yıl 2018 Oscar Ödülleri bu gece sahibini buluyor 1 yıl Apple'dan uygun fiyatlı MacBook Air geliyor 1 yıl Trump'tan Avrupalı otomobillere vergi tehditi 1 yıl Türkiye'de son 10 yılın kazananı Renault oldu 1 yıl Asus ZenFone 5 Lite'ı inceledik: 4 kamerası var 1 yıl ZTE, global telefonlarında Nubia arayüzünden vazgeçiyor 1 yıl Flashpoint filmini yönetecek isimler belli oldu 1 yıl Cooler Master MasterAir G100M soğutucu, UFO tasarımı ile dikkat çekiyor 1 yıl Apple ürünlerinin ortalama kullanım ömrü [Analiz] 1 yıl Hindistan'ın önde gelen iki kripto para borsası faaliyetlerini durduracak 1 yıl Bilgisayarı olmayan sınıfta bilgisayar dersi anlatmak: Gana örneği 1 yıl Kuzey Kore, geçtiğimiz yıl Bitcoin operasyonlarıyla 210 milyon dolar kazandı 1 yıl AMD Vega grafikli el konsolu ile tanışın 1 yıl Snap'in hisse değeri 1 yılın sonunda sadece 1 dolar arttı 1 yıl iPhone X, BİM'de 4999 TL'ye satışa çıkıyor! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC U12'nin özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı Sonraki Detroit: Become Human, Türkçe dil seçeneği ile çıkacak 1 yıl Bor madeni satışları 2017’de rekor kırdı 1 yıl Westworld'ün 2. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı 1 yıl Pagani, elektrikli süper otomobil üretecek 1 yıl 2018'in kaçınılmaz trendi "Çentik" 1 yıl Corsair ve Ubisoft’tan dev Far Cry 5 iş birliği 1 yıl İzlanda'da Bitcoin madenciliğinde kullanılan 2 milyon dolar değerinde 600 sunucu çalındı 1 yıl Sony'nin tasarım evrimi [Video] 1 yıl Yakın zamanda yeni nesil Nvidia ekran kartı beklemeyin 1 yıl MWC 2018'in ilgi çeken akıllı telefonları [Anket] 1 yıl YouTube'a ayrımcılık davası: Beyazlar ve Asyalılar işe alınmıyor 1 yıl Ekran kartı fiyatları artacak! | 2si1 "Sesi güzel" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Yapay zekâ destekli ve çentik tasarımlı Ulefone T2 Pro duyuruldu 1 yıl Arizona eyaleti otonom araç testlerinde sürücü şartını kaldırdı 1 yıl Dropbox içerisinde G Suite ofis uygulamalarını kullanmak mümkün oluyor 1 yıl Çift ekranlı telefonu inceledik: ZTE Axon M 1 yıl Almanya Bitcoin'le yapılan ödemelere vergi muafiyeti sağlayacak 1 yıl Youtube, hikayelere arka plan değiştirme özelliği getirdiğini duyurdu 1 yıl Yükseltme döngüsünün uzaması akıllı telefon satışlarını tehdit ediyor 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch" testlere başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim