HTC U12'nin özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı

MWC 2018 Fuarı'nı pas geçen HTC'nin bir sonraki amiral gemisinin neredeyse tüm detayları, HTC tarafındaki sızıntılarıyla tanınan Dmitry Kalinin sayesinde gün yüzüne çıktı. İşte HTC U12 olarak adlandırılacağı ortaya çıkan telefonun teknik detayları, fiyatı ve çıkış tarihi:

6 inç boyutlu 18:9 formatında 2K ekran

Snapdragon 845 yonga seti

6 GB RAM

128 GB dahili depolama kapasitesi + microSD kart desteği

Çift 12 MP arka kamera

8 MP ön kamera

5G destekli çift microSIM girişi

Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3980 mAh batarya

IP68 (Suya ve toza karşı dayanıklılık)

Android 8.0 Oreo ~ SENSE 10 ~ EdgeSense 2.0

Daha önce Tayvan'da düzenlenen 5G etkinliğinde ortaya çıkan HTC U12, tasarımı itibariyle HTC U11 modeline bir hayli benzerlik gösteriyor. Ön ve arka panelinde cam materyal kullanılan telefonun gövdesi ise EdgeSense özelliğiyle birlikte "sıkılabilen" bir metalle güçlendirilmiş. 6 inç boyutundaki 18:9 ekran/gövde oranına sahip telefonun ekran çözünürlüğü ise 2K olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 845 platformu ve 6 GB sistem belleğinden beslenen telefona 128 GB dahili depolama birimi eşlik ediyor. Quick Charge 3.0 desteğine sahip olan 3980 mAh büyüklüğündeki pilden güç alan HTC U12'nin en önemli özelliği ise 1Gbit'e kadar indirme hızına ulaşan 5G teknolojisini bulundurması.

Dikey şekilde konumlandırılmış çift 12 MP çözünürlüğünde arka kameraya sahip olan HTC U12'nin ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde bir kamera sensörünün yer aldığı söyleniyor. Parmak izi tarayıcısı ise tıpkı HTC U11 modelinde olduğu gibi arka kameranın hemen altına konumlandırılmış.

HTC'nin kendi arayüzü olan SENSE 10 ile giydirilmiş Android 8.0 Oreo sürümüyle gelen HTC U12'nin sıkılabilen gövdesinin, EdgeSense 2.0 ile birlikte daha fonksiyonel bir yapıya büründüğü de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Nisan ayında çıkış yapacağı söylenen telefonun 880 $ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.