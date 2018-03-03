MWC 2018'in ilgi çeken akıllı telefonları [Anket]

Teknoloji Editörü
25 Şubat günü başlayan ve adından sıkça söz ettiren dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan MWC 2018 (Mobil Dünya Kongresi) iki gün önce sona erdi. Birçok üretici, en yeni modelleriyle sahnede olurken mobil sektörde gelinen son nokta da tüm dünyanın gözleri önüne serildi. Kimi üreticiler inovasyon noktasında ilgi uyandırırken, ZTE Axon M başta olmak üzere çift ekranlı katlanabilir konsept telefonlar gibi cihazlar, fuara damga vurmayı başardı.
DonanımHaber ekibi olarak bizzat olay yerinden olup biten her şeyi en hızlı ve doğru şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Gerek inceleme videolarımızla gerekse de yapmış olduğumuz haberlerle tanıtılan cihaz ve teknolojileri sizlere duyurduk. Şimdi gelin hep birlikte MWC 2018 Fuarı'nda öne çıkan akıllı telefonlara yakından bakalım ve fuarın en iyisini yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak seçelim.
Samsung Galaxy S9 Plus
- Ekran: 6.2 inç 2960x1440 piksel çözünürlüklü 18.5: 9 formatında Quad HD+ Super AMOLED ekran
- İşlemci: Exynos 9810 (4x 2.9GHz Cortex -A75 + 4x 1.9 GHz Cortex -A55)
- RAM: 6 GB
- Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: f/1.5 - f/2.4 çift diyafram aralığına sahip OIS destekli Dual Pixel 12 MP çözünürlüğünde ana kamera + f/2.4 diyafram değerine sahip OIS destekli 12 MP çözünürlüklü ikinci kamera
- Ön kamera: 8 MP (f/1.7)
- Batarya: 3500 mAh
- İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo ~ Samsung Experience 9.0
- Bağlantı noktaları: Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi
Üstün kamera yetenekleriyle fuarda adından sıkça söz ettiren Galaxy S9 Plus, 8 çekirdekli Exynos 9810 platformundan ve 6 GB sistem belleğinden güç almakta. 3500 mAh boyutlu bataryanın beslediği telefonun en önemli özelliği ise f/1.5 - f/2.4 değişken diyafram aralığına sahip 12 MP çözünürlüğünde arka kamera sensörüne sahip olması. Galaxy S8 Plus modelinden alışık olduğumuz Infinity Display (sonsuz ekran) tasarımıyla kullanıcılarla buluşan Galaxy S9 Plus ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Galaxy S9 Plus ön inceleme videosu: Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
Asus ZenFone 5Z
- Ekran: 6.2 inç 2246x1080 piksel çözünürlüklü 19:9 formatında Full HD+ Super IPS LCD ekran
- İşlemci: Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)
- RAM: 4/6/8 GB
- Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: EIS destekli 12 MP (f/1.8) ana kamera + 120 derece geniş açı desteği sunabilen 8 MP çözünürlüklü ikinci kamera
- Ön kamera: 8 MP (f/2.0)
- Batarya: 3300 mAh
- İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
- Bağlantı noktaları: Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi
Dikey olarak konumlandırılmış çift kamera dizilimi ve çentikli ekranıyla iPhone X'u andıran ZenFone 5Z, kullanıcısına zengin depolama ve RAM seçeneği sunuyor. Gücünü Snapdragon 845 çipsetinden alan cihaza 3300 mAh büyüklüğünde bir batarya eşlik ediyor. Birçok noktasına yapay zeka algoritmaları eklenen ZenFone 5Z, metal kasa Zen mimarisinin ikonik dairesel çizgilerini de taşımaya devam ediyor. Telefonun detaylarına ilgili haberimizden ulaşabilirsiniz.
Asus ZenFone 5Z ön inceleme videosu: Asus ZenFone 5z'yi inceledik: En donanımlı Android
Sony Xperia XZ2
- Ekran: 5.7 inç 1080x2160 piksel çözünürlüklü 18:9 formatında Full HD+ IPS LCD ekran
- İşlemci: Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)
- RAM: 4 GB
- Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: Dijital görüntü sabitleyici (EIS) özelliğine sahip 19 MP (f/2.0) Motion Eye kamera
- Ön kamera: 5 MP (f/2.2) kamera
- Batarya: 3180 mAh
- İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
- Bağlantı noktaları: Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 802.11 a/b/g/n/ac
Rakiplerine kıyasla tek arka kamerayla karşımıza çıkan Xperia XZ2'nin tasarım dilinde birtakım değişikliklere gidilmiş. Yan çerçeveleri tıraşlayıp simetrik tasarım hatlarına sadık kalan Sony, her ne kadar ekran/kasa oranını iyileştirse de henüz rakipleriyle rekabet edecek düzeye ulaşamamış. 4K HDR video kaydı yapabilen Xperia XZ2 bu alanda ise bir ilke imza atıyor. Diğer Sony akıllı telefonlarında olduğu gibi suya ve toza karşı mukavemet gösteren telefonda ne yazık ki 3.5 mm kulaklık girişi kaldırılmış. Telefonla ilgili ayrıntılı bilgilere bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sony Xperia XZ2 ön inceleme videosu: Sony Xperia XZ2'yi inceledik: Yeni tasarım, yeni özellikler
LG V30S ThinQ
- Ekran: 6.0 inç 2880x1440 piksel çözünürlüklü 18:9 formatında Quad HD+ P-OLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 835 (4x 2.4GHz Cortex -A72 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53)
- RAM: 6 GB
- Depolama kapasitesi: 128/256 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: OIS destekli16 MP (f/1.6) ana kamera + 13 MP (f/1.9) geniş açı özelliğine sahip ikinci kamera
- Ön kamera: 5 MP (f/2.2)
- Batarya: 3300 mAh
- İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
- Bağlantı noktaları: Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi
LG V30'dan pek de farklı özelliklere sahip olmayan LG V30S ThinQ, selefinden 2 GB daha fazla RAM'a sahip. Sistem belleğindeki 2 GB'lık artışa ek olarak LG V30'un kamerasına yapay zeka algoritmaları dahil edilmiş. LG'nin Vision AI ve Voice AI adını verdiği yapay zeka özellikleriyle birlikte kameranın çok daha fonksiyonel bir hal aldığını söyleyebiliriz. LG V30S ThinQ modeline dair ayrıntılı bilgiye ilgili haberimizden ulaşabilirsiniz.
LG V30S ThinQ ön inceleme videosu: LG V30S ön incelemesi "AI ile güçlendirilen Thinq'i denedik"
Nokia 8 Sirocco
- Ekran: 5.5 inç 2560x1440 piksel 16:9 formatında Quad HD çözünürlüklü P-OLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 835 (4x 2.4GHz Cortex -A72 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53)
- RAM: 6 GB
- Depolama kapasitesi: 128 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: OIS destekli 12 MP (f/1.75) ana kamera + 13 MP (f/2.6) telefoto ikinci kamera
- Ön kamera: 5 MP (f/2.0)
- Batarya: 3260 mAh
- İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo (Android One)
- Bağlantı noktaları: Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 802.11 a/b/g/n/ac
Kavisli ekran tasarımıyla dikkat çeken Nokia 8 Sirocco'nun ön ve arka paneli 3 boyutlu Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Carl Zeiss markasının çift arka kamera kombinasyonunun kullanıldığı telefon, Android One projesine dahil olan sınırlı sayıdaki cihazlar içerisinde yer alıyor. Nokia 8 Sirocco, bu sayede Google’ın yayınladığı güncellemelere en hızlı şekilde sahip oluyor ki zaten telefonda Android işletim sisteminin en güncel sürümü olan Android 8.1.0 Oreo bulunuyor. 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmeyen telefon, Qualcomm'un bir önceki nesil yonga seti Snapdragon 835'ten besleniyor. Telefona dair ayrıntılı bilgilere ilgili haberimizden ulaşabilirsiniz.
Nokia 8 Sirocco ön inceleme videosu: Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler
Vivo APEX
Teknik detaylarına yer vermediğimiz Vivo APEX, aslında bir konsept telefon ve yakın zamanda piyasaya çıkmayacak. Fuarın gözdesi olmayı başaran telefon, yüzde 98 ekran-kasa oranıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Geleceğin telefonu olarak niteleyebileceğimiz cihazın ekranının alt yarısı tamamen parmak izi okuyucu alanı olarak kullanılabiliyor ve bu alanda bir ilke imza atıyor. Telefonun bir diğer önemli özelliği ise 8 MP çözünürlüğünde açılıp kapanabilen periskop ön kameraya sahip olması. Gerektiğinde konsept akıllı telefonu APEX'e yeni özellikler ekleyebileceğini belirten Vivo'nun, APEX modeline dair ayrıntılı bilgi haberimizde.
Vivo Apex tanıtım videosu: Vivo konsept akıllı telefon- Apex
ZTE Axon M
- Ekran: 5.2 inç 1080x1920 piksel 16:9 formatında Full HD çözünürlüklü çift IPS LCD ekran
- İşlemci: Snapdragon 821 (4x 2.4 GHz)
- RAM: 4 GB
- Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: Yok
- Ön kamera: EIS destekli 20 MP (f/1.8)
- Batarya: 3180 mAh
- İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat
- Bağlantı noktaları: Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C, 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi
Katlanabilir çift ekranıyla dikkat çeken ZTE Axon M, Qualcomm'un iki yıl önce duyurduğu Snapdragon 821 platformundan güç alıyor. Katlanan ikinci ekrandan dolayı arka tarafında kamera sensörüne yer verilmeyen telefonda tek bir kamera ile hem önden hem de arkadan rahatlıkla fotoğraf çekilebiliyor. ZTE, telefonun ikinci ekranı için 4 farklı opsiyonel kullanım modunu da kullanıcıya sunuyor. Extend modunda içerikler iki ekranı birden kaplarken Dual modda ise iki uygulamayı ayrı ekranlarda kullanmak mümkün. Mirror modu aynı içerikleri iki ekrana yansıtıyor ve Standart mod ise varsayılan tek ekranlı kullanım için ayarlanmış.
ZTE Axon M ön inceleme videosu: Çift ekranlı telefonu inceledik: ZTE Axon M
MWC 2018'de tanıtılan telefonlardan hangisini beğendiniz? Oy Ver 806 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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bu arada bunu çinli telefonlarla karşılaştırmamak lazım.çoğu çinli telefonun kamerası vasat oluyor.tasarım konusunda da 5z yi yakalayan bi çinli yok.asus un ayrıca malzeme kaliteside çok iyidir.
zenfone 5z 500 dolar dan çıkıyor.s9 plus ise 900 dolar. yani markaya logoya 400 dolar veriyorsun .apple samsung sony hatta vasat lg bile fiyat konusunda aşırı yüksek kar koyuyorlar birim başına.haliyle zamanla bu yüksek kar ı azaltıp fiyat düşüyorlar 6 ay sonra.
asus ise sanırım fiyat düşürmemeyi direk düşük kar dan piyasaya girmeyi planlamış ki bunu yapması lazımdı marka açısından
bende 16:9 u her zaman destekleyenlerdenim.
lakin madem 18:9 yapacaksın bunu en ideal şekilde çerçevesiz yapman lazım.5z gibi misal
hem 18:9 a geçiyorsun hemde altta ve üstte gene çerçeve koyuyorsun.bu olmaz aga.misal sony xz2
bu arada 5.5 inch lik 16:9 bir telefonun en oranı yani ele oturma olayında hiç bi sıkıntı yok.sadece 6 inch ve üzeri 16:9 formatlı telefonlarda en genişlediği için biraz tutuş olayında sıkıntı olabiliyor.
bu arada 16:9 5.5 inch lik bir telefonun muadili 18:9 formatlı olarak 6.5 inch oluyor.
özetle nasıl 3,5 mm jack in kaldırılması saçma ise 16:9 ekran formatının değişmeside o kadar saçma ve gereksiz
-bu arada S9'un tek kamerayla gelmesi rezillik.
-anket sonuçlarını değerlendirmeli asus ama telefon Türkiye'ye gelene kadar unutulur gider bu telefon.
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