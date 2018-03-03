MWC 2018'in ilgi çeken akıllı telefonları [Anket]

25 Şubat günü başlayan ve adından sıkça söz ettiren dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan MWC 2018 (Mobil Dünya Kongresi) iki gün önce sona erdi. Birçok üretici, en yeni modelleriyle sahnede olurken mobil sektörde gelinen son nokta da tüm dünyanın gözleri önüne serildi. Kimi üreticiler inovasyon noktasında ilgi uyandırırken, ZTE Axon M başta olmak üzere çift ekranlı katlanabilir konsept telefonlar gibi cihazlar, fuara damga vurmayı başardı.

DonanımHaber ekibi olarak bizzat olay yerinden olup biten her şeyi en hızlı ve doğru şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Gerek inceleme videolarımızla gerekse de yapmış olduğumuz haberlerle tanıtılan cihaz ve teknolojileri sizlere duyurduk. Şimdi gelin hep birlikte MWC 2018 Fuarı'nda öne çıkan akıllı telefonlara yakından bakalım ve fuarın en iyisini yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak seçelim.

Samsung Galaxy S9 Plus