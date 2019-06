MWC 2018'in ilgi çeken akıllı telefonları [Anket]

Üstün kamera yetenekleriyle fuarda adından sıkça söz ettiren Galaxy S9 Plus, 8 çekirdekli Exynos 9810 platformundan ve 6 GB sistem belleğinden güç almakta. 3500 mAh boyutlu bataryanın beslediği telefonun en önemli özelliği ise f/1.5 - f/2.4 değişken diyafram aralığına sahip 12 MP çözünürlüğünde arka kamera sensörüne sahip olması. Galaxy S8 Plus modelinden alışık olduğumuz Infinity Display (sonsuz ekran) tasarımıyla kullanıcılarla buluşan Galaxy S9 Plus ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.