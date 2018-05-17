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HTC U12+ tüm detaylarıyla karşınızda!

Sızıntıların efendisi olarak anılan Evan Blass, HTC U12+'ın tüm özelliklerini ve basın görsellerini paylaştı! İşte resmi duyurusunu beklemeye gerek kalmayan HTC U12+'ın özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
4,8b
1
23
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Üreticilerin korkulu rüyası olarak bilinen sızıntıların efendisi Evan Blass, 23 Mayıs'ta tanıtılacak olan HTC U12+'ın tüm özelliklerini ve basın görsellerini paylaştı. 
 

HTC U12+ özellikleri

  • Ekran: 6 inç boyutunda 2880 x 1440 (QHD+) çözünürlüklü Super LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 156,6 x 73,9 x 7,9-8,7 mm ~ 188 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz Cortex -A75 + 4x 1.8 GHz Cortex -A55)
  • RAM: 6 GB
  • Depolama kapasitesi: 64/128 GB + 2TB'a kadar microSD kart desteği
  • Arka kamera: 12 MP (f/1.75) + 16 MP (f/2.6)
  • Ön kamera: 8 + 8 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3500 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli) 
  • İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo ~ HTC Sense 10 kullanıcı arayüzü
  • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,
  • Diğer: IP68 sertifikası, parmak izi tarayıcı Face unlock yüz tanıma özelliği, HTC Edge Sense, HTC BoomSound hoparlör
Uzun süredir likit cam tasarım anlayışını devam ettiren HTC, yeni amiral gemisi U12+'da da 3D likit cam ve metal çerçeveyi bir araya getiriyor. 156,6 x 73,9 boyutlarında ve 188 gram ağırlığındaki U12+ kavisli arka yüzeyi sebebiyle en kalın olduğu nokta 8,7 mm iken en ince kısmı ise 7,9 mm olarak karşımıza çıkıyor. HTC U11 ile birlikte hayatımıza giren Edge Sense  donanımının ikinci nesli HTC Edge Sense 2 kullanılıyor. U12+'ın işlevselliğini arttıran bu özellik sayesinde basit bir sıkıştırma hareketiyle uygulama kısayollarına erişebilir, fotoğraf çekebilir, Google Assistant'ı çağırabilir, el fenerini açabilir ve çok daha fazlasına kısa yoldan erişebilirsiniz. 
6 inç boyutunda  2880 x 1440 (QHD+) çözünürlüklü 18: 9 formatına sahip Super LCD 6 ekran ile gelen HTC U12+'ın inç başına düşen piksel miktarı ise 537 ppi olarak karşımıza çıkıyor. HDR 10 desteğine yer verilen ekranda DCI -P3 ve sRGM renk gamı desteği de unutulmamış. 
Snapdragon 845 platformu tarafından güçlendirilen telefona 6 GB'lık sistem belleği eşlik ederken, depolama kısmında microSD kart ile 2TB'a kadar arttırılabilen 64 ve 128 GB kapasiteli depolama birimleri kullanılıyor. 3500 mAh kapasiteli batarya ile ayakta duran U12+, Qualcomm Quick Charge 3.0 sayesinde 35 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle gelen HTC U12+, HTC Sense 10 kullanıcı arayüzüyle giydirilmiş. 
Geniş açı özellikli 12 MP çözünürlüğünde f/1.75 diyafram açıklığına sahip HTC UltraPixel 4 adına yer verilen arka kameraya 16 MP çözünürlüklü f/2.6 diyafram değerine sahip telephoto kamera eşlik ediyor. Arka kamerası OIS (Optik İmaj Sabitleyici) ve çift LED flaş ile desteklenen HTC U12+, 60 FPS'de 4K video kaydı yapabildiği gibi 1080p çözünürlükte 240 FPS yavaş çekim özelliğini de bünyesinde barındırıyor. 
Selfie tarafında 84 derecelik geniş açı imkanı sunan 8 + 8 MP (f/2.0) çift ön kameraya yer verilen HTC U12+, ön kamerasıyla birlikte 1080p (Full HD) video kaydı gerçekleştirebiliyor. HTC U12+ arka kamerasıyla olduğu gibi ön kamerasıyla da fotoğraflara Bokeh efekti verebiliyor. Son olarak hem ön hem de arka kamerada HTC'nin "AR stickers" adını verdiği 3 boyutlu emoji desteğinin de yer aldığını belirtelim. 
1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca suya ve toza karşı direnç gösterebilen HTC U12+'ın diğer özellikleri ise şöyle: HTC Usonic with Active Noise Cancellation (aktif gürültü engelleyici), Stereo ses desteğine sahip HTC BoomSound hoparlör, Hi-Res ses kaydı.

HTC U12+ fiyatı ve çıkış tarihi

Saydam, kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle ortaya çıkan HTC U12+'ın resmi duyurusu 23 Mayıs günü gerçekleştirilecekken, Haziran ayı itibariyle stoklarda olacağı ifade ediliyor. 64 GB depolama kapasitesine sahip modelin 734-768 dolar fiyat etiketine sahip olması beklenirken 128 GB'lık modelin ise 801-834 dolardan satışa çıkacağı söyleniyor.

https://twitter.com/evleaks/status/997112707424845824 Yorum Yaz
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Gravaze 1 yıl
Çentiksiz telefon çıkaran ender major android telefonlardan olmuş. Sırf bunun için bile iyi olmuş denilebilir. Ancak htc demek çok pahalı cihaz demek. Şansını çok göremiyorum ama android telefon alacak olsam ve fiyatı makul olsa değerlendirirdim.
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hakan985 1 yıl
kulaklık jack ı hariç eksiksiz görünüyor ben ithalatçı vs demiycem muhtemelen bu cihaza geçeceğim
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XFalconX 1 yıl
htc bitti bitiyor aslın da kendine özel bir firma kopyacılık yapmadı hiç
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mkyb 1 yıl
HTC, LG ve Sony. Bu 3 firma artık mobilde battı. Sırf eski günlerin hatrına piyasada isim sürdürebilmek için tek tük model çıkartıyolar ve onlarda anlamsız pahalı olduğundan kimse almıyor. Zaten Türkiye'yede pek gelmiyor yeni modelleri.
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Golden Gate 1 yıl aycibin
Daha önce kullanmadiginizi dusunuyorum.
1 sene htc m7 kullandim. Hala kenarda durmakta. Ses seviyesi muazzam derecede düşük. O zaman da öyle süper, böyle süper diye lanse ettiler. Telefonun sorunsuz hiçbiryeri yoktu.
Sonra da batmaya başladılar zaten.
O zaman 1999 tl verip almistim, iphone lar bile o para degildi. Şimdi htc ye kimse para vermez one plus vb. Telefonlar varken.
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aycibin 1 yıl Golden Gate
Eski model icin dogrudur ama u11 ve u11+ ses seviyesi cidden rakiplerden yuksek.ben htc savunmak için demiyorum sadece ses için basarili
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ALKaraca 1 yıl
Güzel cihaz
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zwanzig 1 yıl
Güzelde bu paralara olmaz HTC geçti o devirler...
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Golden Gate 1 yıl
Ne artısı var ki bu cihazın.
Çerçeveler de o biçim.
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aycibin 1 yıl Golden Gate
Golden Gate
Ne artısı var ki bu cihazın.
Çerçeveler de o biçim.

Cercevede hoparlorler oldugu icin kalin.boomsound hoparlor piyasadaki en guclu telefon hoparloru
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Hyponsoinage 1 yıl
2 TB ye kadar micro sd desteği😳
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Mr. Jingles 1 yıl
HTC yapmış yine yapacağını on numara bir model. Yalnız 8.1 çıkalı aylar oldu hâlâ 8.0 ile çıkması ilginç.
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