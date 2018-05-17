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Xiaomi Mi 8 kutusu ve ekran paneli sızdırıldı

Xiaomi'nin yakın zamanda tanıtılacak olan Mi serisi amiral gemisi telefonunun kutusu ve ekran paneli sızdırıldı. Mi 8 olarak adlandırılacak olan telefonun ekranına dair detaylar haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Mi 8 kutusu ve ekran paneli sızdırıldı
Son birkaç gündür Xiaomi'nin yeni Mi serisi amiral gemisi telefonunun, şirketin sekizinci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Mi 7 olarak değil de "Mi 8" şeklinde adlandırılacağına dair birtakım söylemler gündemde. Görünen o ki bu iddialar doğru, zira telefonun perakende satış kutusu üzerindeki "8" logosu cihazın Xiaomi Mi 8 olarak adlandırılacağını gösteriyor. 
Özellikleri ve fiyatı itibariyle "amiral gemisi katili" unvanını elinden bırakmak istemeyen Mi 8, Android tarafının en gelişmiş yüz tanıma modülü olmaya aday 3D Structured Light kamera sistemiyle birlikte gelecek. Buna ek olarak 6 inç boyutlarında çentikli IPS LCD ekran, Snapdragon 845 yonga seti, 64 GB ROM/6 GB RAM, 128 GB ROM/6 GB RAM ve 256 GB ROM/8 GB RAM'a sahip üç farklı versiyonla birlikte karşımıza çıkacak olan Mi 8; henüz doğrulanmamış olmakla birlikte 31 Mayıs'ta Çin'de düzenlenecek olan Shenzhen etkinliğinde tanıtılacak ve Haziran ayı itibariyle de satışa çıkacak. 

Xiaomi Mi 8 ekranı nasıl olacak?

Xiaomi Mi 8 kutusu ve ekran paneli sızdırıldı
 
Kenarları yuvarlatılmış çentikli ekran paneline sahip Xiaomi Mi 8, 18:9 oranına sahip 6 inç boyutlarında IPS LCD ekran ile birlikte gelecek. Ekranda yer alan çentik, 3D Structured Light adında yüz tanıma modülü ve çeşitli sensörler için ayrılan alan sebebiyle seleflerine nazaran geniş tutulurken, alt tarafta yer alan çerçeve de Mi 8'in ekranını eleştiri oklarının hedefi haline getirebilir.

https://wccftech.com/xiaomi-mi7-or-mi8-a-retail-box-leak/ Yorum Yaz
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CoreXXX 1 yıl en beğenilen haQQo
sana etmiyor olabilir bana anlam ifade ediyor. bende apple sızmalarına hiç bakmıyorum çünkü o firmayla işim yok
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3qzotix 1 yıl
Tüketim çılgınlığı aldı başını gidiyor. Bence 3 yılda 1 telefon değiştirenlerden ÖTV alınmamalı, her yıl telefon değiştirenden de ekstra ÖTV alınmalı. Araba, TV vs. benzeri elektronik ürünler içinde uygulanabilir. Bu yöntem cari açığın azaltılmasında iyi sonuçlar verebilir.
Tüketim çılgınlığı aldı başını gidiyor. Bence 3 yılda 1 telefon değiştirenlerden ÖTV alınmamalı, her yıl telefon değiştirenden de ekstra ÖTV alınmalı. Araba, TV...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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zwanzig 1 yıl
Özellikle döviz kurunun böylesine arttığı günlerde umarım mümkün olduğunca düşük bir fiyattan gelir. Zira Oneplus 6'yı çok beğensem de fiyatından ötürü bütçemin dışına çıkıyor malesef.
Özellikle döviz kurunun böylesine arttığı günlerde umarım mümkün olduğunca düşük bir fiyattan gelir. Zira Oneplus 6'yı çok beğensem de fiyatından ötürü bütçem...
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1 Avatar
OnderT 1 yıl
5G altyapısını pratikte desteklerse alırım. Bu saatten sonra idare edebilecek bir telefonu olan insanın 5G siz telefon alması ahmaklık olur. Tabi bunu teknolojiyi takip eden bilinçli tekno tayfa için söylüyorum. Yoksa bunlarla işi olmayan yurdum insanının teknosaya girip tipini beğendiği telefonu almasını yadırgamam.
İdare edebiliyorsanız bekleyin arkadaşlar. 6 ay sonra bunların hepsi eski teknoloji sayılacak.
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LittleMonster 1 yıl OnderT
Çok saçma. Her türlü bekleyince hep yenisi çıkacak. Teknoloji bu durmadan gelişip yenileri ortaya çıkıyor
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fuujitsu 1 yıl renega
Bilgilendirme için teşekkürler
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renega 1 yıl fuujitsu
herkes mi7 bekliyordu 4 aydır çıkmadığı için bari mi8 yapalım dediler heyecanı geri kazanmak için
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fuujitsu 1 yıl renega
7 sayısı atlanmaz önemli bir rakam yedi çoğu kişinin en sevdiği rakamdır ve herkes sever yani 7 yi kim sevmez ki , ayrıca diğer rakamlara göre çok dahs havalı bir rakam.
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renega 1 yıl
lg geriden gelirdi xiaomi geride kaldı. olmadı usta. Millet hep note 8, s9, iphone yada g7 aldı daha mi 8 çıkamadı, 3 ay sonra snapdragon 700 serisi çıkacak o zaman kimse mi 8 istemeyecek. gel gelelim özelliklerine. telefonda hdr panel, uh+ kamera performansı, 3300mAh+ batarya yada dahili parmak izi okuyucu yoksa almayı hiç düşünmem.
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renega 1 yıl rasit019
sanki ilk atlayan xiaomi. samsung note 6, iphone 9 ve asus defalarca atladı. herkes de ilgi duydu numara atladıklarında
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renega 1 yıl fuujitsu
sanki ilk atlayan xiaomi. samsung note 6, iphone 9 ve asus defalarca atladı
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renega 1 yıl
Samsung da böyle yapmıştı, note 6 çıkarmayalım 7 çıkaralım dediler o da patlamıştı. Hayırlısı xiaomi kardeş
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deniz_sea 1 yıl
Otellerin 13 uğursuzluğu gibi, samsung yüzünden telefonlarda da 7 uğursuzluğu mu başladı acaba ???
Not: note 3 kullanıcısıyım.
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fuujitsu 1 yıl
7 rakamını atlamaları saçmalık olur.
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