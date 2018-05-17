Xiaomi Mi 8 kutusu ve ekran paneli sızdırıldı

Son birkaç gündür Xiaomi'nin yeni Mi serisi amiral gemisi telefonunun, şirketin sekizinci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Mi 7 olarak değil de "Mi 8" şeklinde adlandırılacağına dair birtakım söylemler gündemde. Görünen o ki bu iddialar doğru, zira telefonun perakende satış kutusu üzerindeki "8" logosu cihazın Xiaomi Mi 8 olarak adlandırılacağını gösteriyor.

Özellikleri ve fiyatı itibariyle "amiral gemisi katili" unvanını elinden bırakmak istemeyen Mi 8, Android tarafının en gelişmiş yüz tanıma modülü olmaya aday 3D Structured Light kamera sistemiyle birlikte gelecek. Buna ek olarak 6 inç boyutlarında çentikli IPS LCD ekran, Snapdragon 845 yonga seti, 64 GB ROM/6 GB RAM, 128 GB ROM/6 GB RAM ve 256 GB ROM/8 GB RAM'a sahip üç farklı versiyonla birlikte karşımıza çıkacak olan Mi 8; henüz doğrulanmamış olmakla birlikte 31 Mayıs'ta Çin'de düzenlenecek olan Shenzhen etkinliğinde tanıtılacak ve Haziran ayı itibariyle de satışa çıkacak.

Xiaomi Mi 8 ekranı nasıl olacak?

Kenarları yuvarlatılmış çentikli ekran paneline sahip Xiaomi Mi 8, 18:9 oranına sahip 6 inç boyutlarında IPS LCD ekran ile birlikte gelecek. Ekranda yer alan çentik, 3D Structured Light adında yüz tanıma modülü ve çeşitli sensörler için ayrılan alan sebebiyle seleflerine nazaran geniş tutulurken, alt tarafta yer alan çerçeve de Mi 8'in ekranını eleştiri oklarının hedefi haline getirebilir.

https://wccftech.com/xiaomi-mi7-or-mi8-a-retail-box-leak/