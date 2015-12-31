HTC Vive VR'ın önündeki önemli bir engel kalktı

HTC'nin başarılı sanal gerçeklik başlığı Vive VR, önemli bir onayı alarak son kullanıcı ile buluşmaya bir adım daha yaklaştı.

HTC ile dünyaca ünlü yapımcı Valve ortaklığında geliştirilen Vive VR, sanal gerçeklik başlıkları arasından özellikle uzun kullanımlarda mide bulantısı ya da baş dönmesi sorunu yaşatmıyor olmasıyla ayrılıyor. Bunu"Lighthouse" isimli bir hareket takip teknolojisi ile yerine getiren başlık, detaylarına burada değindiğimiz son tasarımıyla da oldukça göz dolduruyor.

2016 Nisan ayında satışa sunulması beklenen HTC Vive VR, bugün gelen haberlere göreyse ABD Haberleşme Komisyonu - FCC'in onayından geçmeyi başardı. Daha önceden lazer takip ve potansiyel bazı güvenlik nedenleriyle FCC onayında sorun çıkabileceği tahmin edilen sanal gerçeklik başlığı, görünüşe bakılırsa herhangi bir problem yaşmamış ve son kullanıcıya hiç olmadığı kadar yakınlaşmış durumda.

Sanal gerçeklik dünyası açısından 2016'nın ilk çeyreği Facebook'un sahibi olduğu Oculus Rift ile HTC Vive VR arasındaki rekabet ile geçecek gibi görünüyor. Bu rekabetin bizlere olumlu şekilde dönmesini umut ediyoruz.

http://www.engadget.com/2015/12/30/htc-vive-fcc-certification/