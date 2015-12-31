Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Vive VR'ın önündeki önemli bir engel kalktı

HTC ile Valve'nin büyük gelecek vaadeden sanal gerçeklik başlıkları Vive, ABD FCC onayından geçerek birçok soru işaretini geride bıraktı ve çok önemli bir ilerleme katetti.
3 yıl
5,6b
1
4
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC Vive VR'ın önündeki önemli bir engel kalktı

HTC'nin başarılı sanal gerçeklik başlığı Vive VR, önemli bir onayı alarak son kullanıcı ile buluşmaya bir adım daha yaklaştı.
HTC ile dünyaca ünlü yapımcı Valve ortaklığında geliştirilen Vive VR, sanal gerçeklik başlıkları arasından özellikle uzun kullanımlarda mide bulantısı ya da baş dönmesi sorunu yaşatmıyor olmasıyla ayrılıyor. Bunu"Lighthouse" isimli bir hareket takip teknolojisi ile yerine getiren başlık, detaylarına burada değindiğimiz son tasarımıyla da oldukça göz dolduruyor.
2016 Nisan ayında satışa sunulması beklenen HTC Vive VR, bugün gelen haberlere göreyse ABD Haberleşme Komisyonu - FCC'in onayından geçmeyi başardı. Daha önceden lazer takip ve potansiyel bazı güvenlik nedenleriyle FCC onayında sorun çıkabileceği tahmin edilen sanal gerçeklik başlığı, görünüşe bakılırsa herhangi bir problem yaşmamış ve son kullanıcıya hiç olmadığı kadar yakınlaşmış durumda.
Sanal gerçeklik dünyası açısından 2016'nın ilk çeyreği Facebook'un sahibi olduğu Oculus Rift ile HTC Vive VR arasındaki rekabet ile geçecek gibi görünüyor. Bu rekabetin bizlere olumlu şekilde dönmesini umut ediyoruz.

http://www.engadget.com/2015/12/30/htc-vive-fcc-certification/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Mesut abi cok haklisin.en azindan bi ekran karti alacagima ps4 alir daha kara gecmis olurum.soyle bir durumda var valve ve hts tek urune yogunlasacaklari icin belki en ucuz o piyasaya cikar diye dusunuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
En zahmetsizi Ps Vr duruyor, kaliteli grafikler ile sanal kaski denemek icin suan Htc Vive en iyi cozum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl
Mesut bey PS VR için "tak - çalıştır gerisini düşünme" gibi bir laf etmiş ancak daha normal oyunların bir sürü hata ile boğuştuğunu hesaba katarsak illa ki yazılım ve performans sıkıntıları yaşanacaktır. Bi' çıksınlar, büyük çoğunluğun geri dönüşlerini inceleyelim ve kesin kararı verelim.

En azından ben öyle yapmayı planlıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serci244 3 yıl
Mesut abi cok haklisin.en azindan bi ekran karti alacagima ps4 alir daha kara gecmis olurum.soyle bir durumda var valve ve hts tek urune yogunlasacaklari icin belki en ucuz o piyasaya cikar diye dusunuyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl AMD'nin yeni grafik mimarisi Polaris olacak 3 yıl Samsung akıllı televizyonları oyuna odaklanıyor 3 yıl Intel'den Xiaomi'ye özel fiyat teklifleri 3 yıl Dell, ince ekran çerçevesine sahip InfinityEdge monitörünü duyurdu 3 yıl Samsung akıllı televizyonlarınızı GAIA koruyacak 3 yıl SuperMLC teknolojisi SLC teknolojisine alternatif olacak 3 yıl 2si1 "Yozgatlı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Yeni tasarım konseptiyle Biostar Racing serisi anakartlar duyuruldu 3 yıl Anakartlardaki TPM nedir? Ne işe yarar? 3 yıl Samsung, dizüstü pazarına ağırlığını koymaya geliyor 3 yıl Oyun kayıtlarını saklamak için 20 yıldır Nintendo konsolunu açık tutuyor 3 yıl LG G5 modelinde LG V10 izleri 3 yıl Hindistan'da mobil abone sayısı bir milyarı geçti 3 yıl Xiaomi kendi işlemcisini geliştirebilecek mi? 3 yıl Tarantino'nun yeni filmini sızdıran korsanlar özür diledi 3 yıl Microsoft ile programlama dersleri #3 "Sayfalar arası geçiş ve buton kullanımı" 3 yıl En iyi video düzenleyici uygulamalarından FiLMiC Pro Android'de 3 yıl Mobil işlemci pazarına yeni bir oyuncu katılıyor: RISC-V 3 yıl Windows 10 kurulu cihaz sayısı 200 milyonu geçti 3 yıl LG G3 için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi dağıtılmaya başlandı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC Vive VR'ın önündeki önemli bir engel kalktı Sonraki Microsoft'tan iOS platformuna özel özçekim uygulaması: Microsoft Selfie 3 yıl Thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store dosyaları ne anlam ifade ediyor? 3 yıl HP Falcon'un rakibi Lumia 950 XL olacak 3 yıl ASRock da Xeon destekli oyunculara yönelik anakart kervanına katılıyor 3 yıl Evinizin kontrolü Samsung televizyonlardan sağlanacak 3 yıl Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı 3 yıl Türkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyor 3 yıl Elektrikli otomobil firması Faraday Future'dan CES 2016 öncesi yeni bir kısa video geldi 3 yıl Bloody'nin oyunculara özel ekipmanlarından T60 oyuncu faresi incelemesi 3 yıl Twitter'ın Mac kullanıcılarına müjde 3 yıl Samsung Galaxy S7 üç farklı ekran boyutuyla gelebilir 3 yıl Firefox OS farklı sektörlerde yaşayacak 3 yıl Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında 3 yıl Yerli geliştiriciden eğlenceli oyun: Doods 3 yıl Intel, tarihindeki en büyük satın alma hamlesini tamamladı 3 yıl Mobil platformlarda sağlık danışmanlığı yapan uygulama: Doktorderki 3 yıl Yeni teknik ile mikrosensör fiyatları 100 kat ucuzlayabilir 3 yıl Google, Android N ile köklü bir değişikliğe hazırlanıyor 3 yıl Facebook, mobilde konu bazlı haber kaynağını test ediyor 3 yıl iPhone 4S sahiplerinden Apple'a dava Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim