HTC Vive'ın ilk sürümü geliştiricilere ulaştırıldı

Sanal gerçeklik dünyasında Oculus Rift ve Playstation VR gibi popüler isimlerle yarışan HTC Vive'ın ilk sürümü Vive Pre oyun geliştiricilerine gönderilmeye başlandı. Oyun geliştiricileri ise Twitter üzerinden cihaz hakkındaki ilk izlenimlerini açıklıyorlar.



Hafif ve ergonomik bir yapı, elden geçirilmiş SteamVR kontrolcüsü, sessiz-küçük ışık algılama merkezleri, daha net ekran, ön tarafa yerleştirilen harika kamera cihazın övülen noktaları arasında yer alıyor. Anlaşılan HTC ve Steam fuarda gösterdikleri sürüme göre önemli değişikliklere imza atmışlar.



buradan ulaşabilirsiniz.

Daha önce de gerek geliştiriciler, gerekse de oyun basını tarafından adından övgüyle bahsedilen HTC Vive, Oculus Rift'in en büyük rakibi olarak görülüyor. Cihazın Nisan ayında satışa çıkması beklenirken Mart ayında ise ön siparişe açılacağını belirtelim. HTC Vive'ı destekleyecek oyunların listesineulaşabilirsiniz.

http://www.tweaktown.com/news/50372/game-developers-begin-receiving-new-htc-vive-pre-headsets/index.html