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HTC : Widget desteği pek çok Android kullanıcısının ilgisini çekmiyor

6 yıl
1,1b
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29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC : Widget desteği pek çok Android kullanıcısının ilgisini çekmiyor

Android işletim sistemi ile bir nevi hayatımıza giren ana ekran uygulama kısayolları veya widget'lar sadece kısayol olmaktan ziyade anlık durum güncellemeleri verebilen dinamik bir yapıda da olabiliyor. Ancak HTC'nin kullanıcı arayüzü Sense, özellikle yeni sürümünde widget'lardan ziyade kendi sunduğu özelleştirilebilir ekranları ön plana çıkarıyor. 

Sense 5 ile sunduğu yenilikleri blogunda tanıtan HTC, yaptıkları yüzyüze görüşmeler sonucunda kullanıcıların uygulama ve widget farklarına çok önem vermediklerini ve widget'ların bu nedenle geniş çaplı kullanılmadığını görmüş. Hava durumu, saat ve müzik widget'ları en fazla kullanılan widget'lar iken, kullanıcıların sadece yüzde 10'u diğer widget türlerini kullanıyor. 

Görüşmelerde ortaya çıkan diğer bir sonuç da tüketicilerin cihazı aldıkları ilk ay ana ekran düzeni ile oynadıkları ancak ilk ay sonrasında yüzde 80'inin bir daha ana ekranı değiştirmediği de ortaya çıkmış. HTC mühendisleri yeni arayüzü geliştirirken, elde edilen bu verileri de göz önünde bulundurmuş.

Günümüzde insanların artık Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan daha çok bilgi edinmeye başlamış olması nedeniyle de ortaya Blinkfeed uygulaması çıkmış. İnternete bağlı olarak çalışan servis, belirlediğiniz ağlardan sürekli güncellemeleri ekrana getiriyor ve harici olarak uygulamaya gitme derdini ortadan kaldırıyor.

HTC ayrıca kullanıcıların telefon ile müzik veya video dinlerken, ses konusunda sıkıntılar yaşadığı ve büyük beklentiler içerisinde olduğunu da görmüş. Bu açıdan iki hoparlöre ve entegre amplifikatöre sahip Boomsound ses sistemi ortaya çıkmış. Ayrıca gürültülü ortamlardaki video çekimlerinde en iyi ses kalitesi için geliştirmeler yapılmış.

Akıllı telefon kameraları konusunda da kendi teknolojisini kullanan HTC, Ultrapixel adını verdiği teknoloji ile sensörün daha fazla ışık almasını ve daha kaliteli fotoğraflar ortaya çıkmasını sağlıyor. Firma megapiksel sayısını artırmak yerine daha kaliteli fotoğraf çekebilecek teknolojilere yöneldiklerini belirtiyor. 

http://blog.htc.com/2013/02/redefining-htc-sense/ Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 6 yıl en beğenilen
Widget'lar estetik olacak, transperant olacak ve şeffaflık derecesi ayarlanacak. Boyutu istediğimiz gibi tam sayfa, yarım sayfa, 4x2, 2x2, 1x1 gibi boyutlarda ayarlanabilecek.
İşte tüm bunları geliştirirseniz o zaman widget kullanımı çok ama çok artar.
Widget'lar estetik olacak, transperant olacak ve şeffaflık derecesi ayarlanacak. Boyutu istediğimiz gibi tam sayfa, yarım sayfa, 4x2, 2x2, 1x1 gibi boyutlarda a...
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DH Misafiri 4 yıl
ben yukarıdaki widget'i giriş ekranından sildim şimdide geri getiremiyorum lütfen yardım edin
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DH Misafiri 5 yıl
Ben widgetleri çok seviyorum.Bu kısa yolları yaşamın her alanında kullanmayan kıymetini bilemez.Bulana , kullanana helal olsun.Daha fazla widget
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Jacobıan 5 yıl
bencede kullanışsızlar hava durumu widgetı hariç kullanmam
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halflıfe 6 yıl
ya arkadaş şu sonyi anlayamıyorum adamlar her şeyi yıllar önce düşünüyor fakat hiç reklamını yapamıyor htc nin şu yaptığını sony 2010 da timescape diye bi uygulamayla yaptı nerdeyse kimsenin haberi yok htc 3 sene sonra belki biraz daha gelişmişini sunup telefon satmaya çalışıyor
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senersongur 5 yıl
Nova Launcher gibi uygulamalarla kullanınca boyutlandırma sorunu olmuyor.
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DnR 6 yıl
Benim için önemli, bilgilendirme ve uygulama araçları olmasa çok daha fazla efor sarfetmem gerekir telefonda. Ne gerek var?
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Guest-F8946C419 6 yıl
Bir insan 2 mesajında bu kadar mı çelişir ya.
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Huer G'oone 6 yıl
Doğru bende widgetleri pek kullanmıyorum.Sende 4+ daki kamera,arama,mesaj widgetlerinin kalitesi ve canlılığı sense 5 e göre daha kaliteli .Açıkçası sense 5 bana çok itici geldi.Htc ram kullanımını azaltmak için mi böyle bir anlayışa gitti acaba ...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Eh tabii sense 5 i tanıtan bir firmadan böyle bir açıklama gelmesi çok normal
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balomer 6 yıl
widgetları fazla diye sony tercih etmiştim. benim için önemli widget
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No Way Out 6 yıl
Hangi android telefonu kullandıysam direk nova launcher yüklerim. Nova Launcher Nexus 4'ün arayüzünden bile daha akıcı çalışıyor ondan dolayı yok timescape miş yok sense miş hiç umrumda değil.
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Dwight Stifler 6 yıl
wingeti sevmiyenler olabilir ama ben seviyorum ekranı değişik şeylerle kaplamayı kişiselleştirilebilir olması en sevdiğim özelliklerden biridir androidte
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er-soy 6 yıl
Ilk çıktığı günden beri s3 sahibiyim, bugüne kadar kullandığım widgetlar hava durumu ve birkaç kısayol bence gereksiz.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu telefonu alacak olaran kesinlikle donanımına bakarak alsında zira oturan yazılım tarafı "Sense" bu kadar kötü makyajlanabilir.Tek kelime ile vasat
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itachi237 6 yıl
blinkfeed'e istediğimiz haber kaynağını ekleyebilsek müthiş olurdu.
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