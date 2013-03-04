HTC : Widget desteği pek çok Android kullanıcısının ilgisini çekmiyor





Android işletim sistemi ile bir nevi hayatımıza giren ana ekran uygulama kısayolları veya widget'lar sadece kısayol olmaktan ziyade anlık durum güncellemeleri verebilen dinamik bir yapıda da olabiliyor. Ancak HTC'nin kullanıcı arayüzü Sense, özellikle yeni sürümünde widget'lardan ziyade kendi sunduğu özelleştirilebilir ekranları ön plana çıkarıyor.





Sense 5 ile sunduğu yenilikleri blogunda tanıtan HTC, yaptıkları yüzyüze görüşmeler sonucunda kullanıcıların uygulama ve widget farklarına çok önem vermediklerini ve widget'ların bu nedenle geniş çaplı kullanılmadığını görmüş. Hava durumu, saat ve müzik widget'ları en fazla kullanılan widget'lar iken, kullanıcıların sadece yüzde 10'u diğer widget türlerini kullanıyor.





Görüşmelerde ortaya çıkan diğer bir sonuç da tüketicilerin cihazı aldıkları ilk ay ana ekran düzeni ile oynadıkları ancak ilk ay sonrasında yüzde 80'inin bir daha ana ekranı değiştirmediği de ortaya çıkmış. HTC mühendisleri yeni arayüzü geliştirirken, elde edilen bu verileri de göz önünde bulundurmuş.





Günümüzde insanların artık Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan daha çok bilgi edinmeye başlamış olması nedeniyle de ortaya Blinkfeed uygulaması çıkmış. İnternete bağlı olarak çalışan servis, belirlediğiniz ağlardan sürekli güncellemeleri ekrana getiriyor ve harici olarak uygulamaya gitme derdini ortadan kaldırıyor.





HTC ayrıca kullanıcıların telefon ile müzik veya video dinlerken, ses konusunda sıkıntılar yaşadığı ve büyük beklentiler içerisinde olduğunu da görmüş. Bu açıdan iki hoparlöre ve entegre amplifikatöre sahip Boomsound ses sistemi ortaya çıkmış. Ayrıca gürültülü ortamlardaki video çekimlerinde en iyi ses kalitesi için geliştirmeler yapılmış.





Akıllı telefon kameraları konusunda da kendi teknolojisini kullanan HTC, Ultrapixel adını verdiği teknoloji ile sensörün daha fazla ışık almasını ve daha kaliteli fotoğraflar ortaya çıkmasını sağlıyor. Firma megapiksel sayısını artırmak yerine daha kaliteli fotoğraf çekebilecek teknolojilere yöneldiklerini belirtiyor.

http://blog.htc.com/2013/02/redefining-htc-sense/