HTC Wildfire 2 ile Desire 2'nin resmi tanıtım öncesi detaylı basın fotoğrafları sızdırıldı

Barselona'da Mobil Dünya Kongresi tüm hızıyla sürerken akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk firmalardan HTC'nin yarın birbirinden yeni modellerle karşımıza çıkması bekleniyor. Etkinlik kapsamında tanıtılması beklenen Wildfire 2 ile Desire 2'nin detaylı basın fotoğrafları şimdiden internete sızdırılmış durumda.

Önceden yayınlanan spekülasyonlara göre HTC Desire 2, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, 3.7 inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 1 GHz Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemci, 512 MB RAM, 4 GB dahili flash bellek, 5 megapiksel otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamera, 720p video kaydı, görüntülü görüşme için 2 megapiksel kamera, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth ve GPS özellikleriyle gelebilir.

HTC Wildfire 2 ise söylentilere göre Android 2.3 işletim sistemi, 600 MHz Qualcomm işlemci, 384 MB RAM, 5 megapiksel kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720 x 480 piksel video kaydı, 3.2 inç boyutlu 320 x 480 piksel dokunmatik ekran, microSDHC kart girişi, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth ve GPS özelliklerine sahip olabilir.

HTC, yayınlanan tüm spekülasyonlara karşı sessizliğini koruduğundan dolayı kesin yargılara varmak için erken olduğunu düşünüyor; tanıtım gününü merakla bekliyoruz.

HTC Desire 2 / Saga

HTC Wildfire 2 / Marvel