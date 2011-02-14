HTC Wildfire 2 ile Desire 2'nin resmi tanıtım öncesi detaylı basın fotoğrafları sızdırıldı

Barselona'da Mobil Dünya Kongresi tüm hızıyla sürerken akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk firmalardan HTC'nin yarın birbirinden yeni modellerle karşımıza çıkması bekleniyor. Etkinlik kapsamında tanıtılması beklenen Wildfire 2 ile Desire 2'nin detaylı basın fotoğrafları şimdiden internete sızdırılmış durumda.
Önceden yayınlanan spekülasyonlara göre HTC Desire 2, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, 3.7 inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 1 GHz Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemci, 512 MB RAM, 4 GB dahili flash bellek, 5 megapiksel otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamera, 720p video kaydı, görüntülü görüşme için 2 megapiksel kamera, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth ve GPS özellikleriyle gelebilir.
HTC Wildfire 2 ise söylentilere göre Android 2.3 işletim sistemi, 600 MHz Qualcomm işlemci, 384 MB RAM, 5 megapiksel kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720 x 480 piksel video kaydı, 3.2 inç boyutlu 320 x 480 piksel dokunmatik ekran, microSDHC kart girişi, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth ve GPS özelliklerine sahip olabilir.
HTC, yayınlanan tüm spekülasyonlara karşı sessizliğini koruduğundan dolayı kesin yargılara varmak için erken olduğunu düşünüyor; tanıtım gününü merakla bekliyoruz.
HTC Desire 2 / Saga
HTC Wildfire 2 / Marvel
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Başka da değer bir fark yok. Yani HTC müşterilerine Android 2.1 de 2.3 e terfiyi para ile satıyor!
WF ile WF2 arasında ne fark mı var :
En çok şikayet edilen yeri değişmiş yavv: ekranı. 240X320 QVGA olan ekran 320X480 HVGA olmuş..
Video çekimi 720X480p e çıkmış (WF 352X288 idi) . Bu konuda da bayağı zayıftı.
Bir de zayıf kalan 500MHz işlemci 600MHz ile değişmiş.
Batarya ile ilgili değişiklik oldu mu bilmiyyorum.
Bence giriş seviyesi telefonu olarak gayet iyi olmuş. WF fiyatına veya çok yakın fiyata satılırsa gayet alınabilir olur.
Ha HTC nin Pyramid i üst segmentte zirveye oynayacaklar o belli gibi ama hali hazırda bir kazanılmış isim vardı.
facebook.com/...
tatoo ve serisi çok güzel satmıştı zamanında ama artık yetersizler, eskiler, onların sahipleri alacak desire2 leri... bütün dünya bizle birlikte telefon almadı... zaten nasıl cihazlar çıkarsa çıksın kaçımız yeniden cihaz alabilecek 6ay sonra... elimizdekinin taksiti bitmeden yeni telefon zaten almayız... yani zaten hedef kitle biz değiliz onu demek istiyorum, android 1.6 sahipleri...
haaa istisnai kullanıcılar olur tabii, artık desire'a pek güncelleme gelmez tahmin edersiniz, illaki resmi güncelleme isterim deyenler desire satıp desire2 alacak...
çok parası olanlar "bana koymaz alırım" deyenler desire2 alacak...
bilip bilmeden desire alıp seven kıro, "aaa 2ncisi çıkmış onu aliyim" dicek... telefon kıroları sadece bizim ülkemizde yokki...
yada aklı başında bir adam desire2'nin şekline vurulacak, almazsam deliririm diyip çok sevdiği desire'ı satıp 2nciyi alıp rahatlıycak...
zengin sevgilim "aaa aşkımın telefonunun yenisi çıkmış bunu da sever o" deyip bana hediye edecek... :P
vs vs.... bunlar istisna tabii ama asıl hedef kitle;
donut ve cupcake sahipleri ve 2.1'e bile ancak geçiveren kitle...biz desireları alırken onlar "daha upgrade için erken" demişlerdi, biz almıştık. şimdi bizim için erken ama onlar için elzem;)
ama tüm bunlara rağmen haklısınız, donanım hiç mi değişmez be htc! öne bi kamera takmışsın(ki kaç desire kullanıcısı eksikliğini çekti acaba), hafızayı büyütmüşsün(ki sd karta ext3 denen bişiy var), bi de sense3 yüklemişsin(ki custom rom denen bişiy var) bi de utanmadan adına Desire 2 demişsin... arkadaşlar burada da çoğumuzun göremediği bir strateji uygulaması var...
HTC, desire isminin ait olduğu sınıfı değiştiriyor artık... bu gün gibi ortada... eğer yazılan özelliklerle çıkarsa bu telefon bunun arkasındaki sebep "aman bu da böyle oluversin" değil, "desire'ın sınıfını değiştiriyorum"dur. Bütün firmalar(ki bunlara htcnin kendisi de dahil) gümbür gümbür çift çekirdekli cihazlarla geliyorken desire2a aynı işlemciyi takmak "umursamamak" ile açıklanamaz, batarsın, bunun arkasında bir proje var... Duyurulan bütün üst sınıf android telefonlar çift çekirdekli işlemciye sahip HTC Desire HD2 de bunlardan biri. Buna rağmen Desire2'ye tek çekirdek koyuyorsan onu bir sınıf aşağıya konumlandırıyorsun demektir. Biz alırken Deisre üst sınıf bir cihazdı o devre göre. Bugün çıkan Desire2 orta-üst sınıf bir cihaz. artık böyle oldu... üst sınıf desireHD2 nin.
eskiden neydi;
wildfire orta sınıf, desire üst sınıftı... sonra ne yaptı htc, DesireHD diye saçmasapan bir telefon çıkardı. pratikte desira'dan hiçbir farkı olmayan, ama daha büyük, pili daha az giden desireHD... ne yalan söyleyeyim şaşırmıştım... Şimdi Desire Hd sahipleri bana kızacak belki ama, DesireHD fena da satmamış aslında ama Desire yanında alınacak telefon değildi bence... çünkü az miktardaki avantajının yanında çok miktarda dezavantajı vardı aslını söylemek gerekirse daha büyük bir desiredı... peki neden htc böyle bir telefon yaptı? şimdi hepsine "ikinci seri" deyebilmek için.... hepsine "2" demek için Hd serisinin bir eksiği vardı, yaptı desire benzeri bişiy adına da Desire Hd dedi sürdü piyasaya. HTC'nin üst sınıfta ve birbirine rakip iki telefonu oldu, böyle saçma bir iş olur mu? DHD çıktı, kaç ay sonra bakın yenisi çıkacak, bu saçma değil mi? HTC, tüm bunları şimdi hepsine "2" deyebilmek için yaptı. Yapmış daha doğrusu o günlerde bunu düşünememiştim, altında bişiy olduğu belliydi ama bilmiyorduk...
şimdi ne oldu? HTC birbirinin neredeyse aynısı iki telefonu yeniledi, birine çift çekirdek taktı, öbürüne kamera taktı. e sınıflar değişti işte...
bugün artık DesireHD2 üst sınıf oyuncusu, Desire2 orta-üst sınıf oyuncusu, Wildfire2 orta-alt sınıf oyuncusu.
Hatta beki de alt sınıfın bu çift çekirdek cihazlardan sonra ne kadar çalkalanacağına göre wildfire2 alt sınıfa kayıp wildfire2-desire2 arasına bir cihaz daha girebilir. belki desire2-desireHD2 arasına girebilir sanmıyorum ama göreceğiz.
Yani ne yapıyor bu htc demeyin, artık bu devirde alıcıların kemikleşmiş kısmının bu kadar araştırmacı olduğu bir devirde HTC nokia mantığıyla satış yapmayı planlayacak kadar aptal olabilir mi? Desire kasten yenilenmedi ki Hd ile aradaki fark açılsın, farklı sınıflarda ve fiyatlarda mücadele etsinler.
HTC samsungun stratejisini uygulasaydı; şimdiki DHD2'ye desire derdi, Desire2'ye wildfire2 adını koyardı. başka bi isim daha bulup onu da şimdiki wildfire2'nin üstüne yazardı. Samsung hep yapar... İnceleyin bakın, şimdi ne oldu Galaxy S2 çıktı, güzel telefon çift çekirdekli canavar gibi vs araştırın eminim GalaxyS2in donanımına çok çok yakın yeni bi telefonu daha vardır. duyurmadıysa da yakında duyurur. muhtemelen o isim de şu kapanan devirdeki 500küsür mhzlik telefonun adıdır ;)
her marka yapar bunu, teknoloji ilerledikçe üst tarafa bir basamak açılır, her firma cihaz isimlerini birer basamak yukarı alır, aşağıdan boş kalan basamağa yeni bi isim bulur. HTC bunun tam tersini yaptı, isimlerin basamaklarını değiştirmedi yukarı gelen yeni basamağa isim koydu, bu da DesireHD2 oldu. Bunu yapabilmek için de arada DHD diye bişiy saçmaladı:) Yani evet alışılmadık bişiy, insana acayip geliyor, desire2'nin teknik özelliklerini ilk okuduğumda ben de "bu ne böyle" demiştim sonradan düştü jeton neyse, alışılmadık birşey ama sanki daha samimi:D
Tabii belki de donanımın bu derece değişmemesinin altında da başka bir sebep yatıyor olabilir. Yani desire'ın sınıfını değiştirmek istersin ama aynı seviyede yeni donanım takarsın, o da değil, aynı parçalar... Acaba bunun da altında HTC'nin Desire2 güncellemelerinin Desire'a kolaylıkla port edilmesini istemesi yatıyor olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü böyle bir durum olacak, Desire2 güncellemelerinin XDA tarafından görülmemiş bir hız ve stabiliteyle port edilmesi olası gerçekten de. e bu da müşteri memnuniyeti demek değil mi? Gayrı resmi yolla ama memnuniyet sonuçta, desire2 yeniliklerini telefonumuzda görmekten hangimiz memnun olmayız ki? bu memnuniyetin kaynağı da desire2 donanımı olacak. Doğru müşterilerin tamamına yakını memnuniyetinin kaynağının HTC olduğunu bilmeyecek ama sonuçta telefonundan memnun olacak adam. HTC kullanan biri cihazından memnun, istedikleri bu zaten. böyle bir müşteri yeni telefon alacağı zaman ilk inceleyeceği marka HTC olmaz mı? e o zaman neden desire2 yaptı ki, desire satmaya devam etsin. DHD2 çıkınca desire kendilinden orta-üst sınıfa kayacak zaten... bunun da altında "bak, yeni cihaz yaptım" yattığı kanaatindeyim. Tüm android forumlarında Desire2 başlıkları var tüm dünyada, Desire2 çıkmasa bu olmazdı. bedavaya reklam oldu işte. Ayrıca bence desire'ın KENDİNE ÖZGÜ tek sorunu dahili hafızanın ciddi kullanıcılar için yetersiz kalması, Desire2 ile bu problem de aşılmış görünüyor.
amma uzattım....
SGS II yi de mi? N9 da tanıtılmadı gitti yaaa...
*aralarındaki fark v7 işlemci kullanıp flash çalıştırabilmesimi yoksa ??
Şuan piyasada hangi android telefon sahibi acaba desire 2 almak ister ?
HTC Desire sahipleri yenilik istiyorsa bu telefonu seçmez
Nexus one sahiplerinin de aynı şekilde ihtiyacı yok.
milestone-droid-xperia niye bu telefona geçsin ?
legend-wildfire-hero sahip leri? Neden?
Galaxy s sahipler ?
vs... vs..
Ancak belki hiç androidi olmamış yeni geçiş yapacaklara ucuz kuvvetli seçim olur. Desire kullanıcıları muhtemel kominite sayesinde herhalde hiç bir telefonun görmediği kadar ROM - HBOOT - RECOVERY görmüştür. Desire kullanıcısı kemikleşmişti resmen bu telefonla kitleyi önlüyorlar. HTC sahipleri 4.3 serisi altında yenilik görmedi. şimdi Heyecanla Piramid i bekliyorlar. HTC ve sense severler update için ancak ona giderler gibi geliyor. Ancak HTC desire ismini daha verimli kullanabilirdi. 3.7 ekran gorilla glass ,çift çekirde ve iyi bir batarya ve sense yeterde artardı F/P ürününü oluşturup piyasada yok satmaya.
Hayal kırıklığı...
Bence bunlara göre bence daha özgün tasarımıyla , Motorola Atrix doğru pazarlamayla bu senenin telefonu olur.