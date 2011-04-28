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HTC Wildfire S, İngiltere pazarına 398$'dan giriş yaptı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC Wildfire S, İngiltere pazarına 398$'dan giriş yaptı
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HTC firmasının Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lanse ettiği Wildfire S, vergiler dahil olmak üzere 238,80 Pound (~398$) fiyat etiketiyle İngiltere'de satışa sunuldu.

101.3 x 59.4 x 12.4 mm boyutlarında, 105 gram ağırlığında dört farklı renk seçeneğiyle tasarlanan Wildfire S, 600 MHz saat hızında çalışan işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle ve HTC Sense arayüzüyle geliyor.

3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip akıllı telefonun göze çarpan diğer detayları arasında dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği, microSDHC kart girişi, Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamera, 1230 mAh batarya yer alıyor.

HTC Wildfire S, İngiltere pazarına 398$'dan giriş yaptı
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DH Misafiri 8 yıl

fiyat-özellik karşılaştırıldığında rakipsiz bu telefon.
bir telefon şirketi de aylık 5 TL den, toplam 120 TL ye veriyor bu cihazı.
daha iyisi şam da kayısı ...
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lapya 8 yıl
"1230 mAh batarya"

aman koymayin soyle 1800 mah civari batarya, neme lazim bir gunden fazla dayanir falan, olmaz tabi...!!!
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wentworthscofield 8 yıl

lapya

"1230 mAh batarya"

aman koymayin soyle 1800 mah civari batarya, neme lazim bir gunden fazla dayanir falan, olmaz tabi...!!!



bu telefon zaten büyük bir telefon değil ki

bence 1230 mAh rahatlıkla yeter
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OverClocK1ng 8 yıl
"Wildfire S, 600 MHz saat hızında çalışan işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google Gingerbread işletim sistemiyle ve HTC Sense arayüzüyle geliyor. "
Çok yavan haber olmuş. Kaç kişi Gingerbread işletim sisteminin Android kaç olduğunu bilir ki? 2.1 mi 2.2 mi 2.3 mü nerden bilecek. Yani orada Google'ın Android 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle yazsanız daha doğru olurdu bence.
Yoksa haberi okuyan kişi eksik bilgi alıp gibip Google'da Gingerbread'ın Android in hangi versiyonu olduğunu arayacak bir de...
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acbold 8 yıl
gereksiz ve berbat olmuş.2. nesil wildfire daha iyi beklerdim..
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huseyincarnege 8 yıl
deymez o paraya 769tl samsung s5830age var cok daha iyi ve 800mhz işlemciyle gelio ve ekran 3,5 yani :)
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lazerboy 8 yıl
Tamam da herşey arayüz değil ki.Arayüzünü ben de sevdim ama arayüzü için fazladan 200 lirayı çöpe atmaya gerek yok bence.
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GR33K 8 yıl
600 mhz az bence flash desteği varsa HTC diye alabilrim ama yoksa HUAWEI x5 ideal gibi şuanda
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lazerboy 8 yıl
Tamam da herşey arayüz değil ki.Arayüzünü ben de sevdim ama arayüzü için fazladan 200 lirayı çöpe atmaya gerek yok bence.
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lazerboy 8 yıl
Pahalı sanki.
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wentworthscofield 8 yıl
ülkemize gelirse en az 800 lira olacaktır ki bu kadar küçük ekranlı bir telefon için çok yüksek bir fiyat
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