HTC Wildfire S, İngiltere pazarına 398$'dan giriş yaptı

HTC firmasının Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lanse ettiği Wildfire S, vergiler dahil olmak üzere 238,80 Pound (~398$) fiyat etiketiyle İngiltere'de satışa sunuldu.

101.3 x 59.4 x 12.4 mm boyutlarında, 105 gram ağırlığında dört farklı renk seçeneğiyle tasarlanan Wildfire S, 600 MHz saat hızında çalışan işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle ve HTC Sense arayüzüyle geliyor.

3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip akıllı telefonun göze çarpan diğer detayları arasında dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği, microSDHC kart girişi, Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamera, 1230 mAh batarya yer alıyor.