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Snapdragon 855+ duyuruldu

Qualcomm amiral gemilerinde oyun performansını yüzde 10-15 civarında arttıracak olan yeni Snapdragon 855+ adındaki yonga setini duyurdu. Snapdragon 855+ özellikleri haberimizde.
52 dk.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde Qualcomm’un yılı bir amiral gemisi yonga seti ile geçirdiğine şahit oluyoruz ancak bu yıl farklı olarak bir güncelleme yapıldı. Snapdragon 855+ adındaki yeni yonga seti orijinale göre daha oyun odaklı geliyor.

Snapdragon 855+ özellikleri

Snapdragon 855+ yonga seti optimizasyonlarını oyun odaklı gerçekleştirmiş. Adreno 640 grafik biriminin hızlandırıldığı ve yüzde 15 civarında performans artışı yakaladığı belirtiliyor. Ayrıca Kryo 485 Prime çekirdekler de 2.84 hızından 2.96GHz hızına çıkarılmış. Böylece tüm yonga setinde yüzde 10-15 dolayında bir performans artışı elde edilmiş.

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Bunun haricinde yonga setinde belirgin bir farklılık yok. Yongaya entegre Snapdragon X24 modemi ile en iyi 4G hızları sunuluyor. 5G için ise üreticilerin X50 modemi ayrıca entegre etmeleri gerekiyor. Bunun haricinde sinyal işlemciler veya yapay zekâ motorları aynı seviyede.

Qualcomm’un zaten Android pazarında lider olduğu düşünüldüğünde neden bir güncellemeye ihtiyaç duyduğu merak konusu. Muhtemelen üretici ortaklardan gelen bazı talepler doğrultusunda böyle bir karar alındı.

Bugün amiral gemisi tarafında orijinal ve Pro veya Plus şeklinde iki versiyona gidildiğini görüyoruz. Bununla birlikte aynı yonga seti olduğu için iki versiyon performans anlamında birbirinden farklılaşamıyor. Büyük ihtimalle Galaxy Note 10 Plus, Pixel 4 XL veya OnePlus 7T Pro gibi yeni amiral gemilerinin daha üst versiyonlarında Snapdragon 855+ yonga seti yer alacak.

 

https://www.phonearena.com/news/qualcomm-snapdragon-855-plus-processor-official-features_id117487 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
clb12 48 dk. en beğenilen
Overclock edlimis 855 kısaca.
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LLithya 12 dk.
Yoksa huawei mi .s
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Şeref60 15 dk.
İlk hangi telefona nasip olacak bakalım
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kuruwa 21 dk.
intele benzedi bu hareketi ile
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haydar paşa 23 dk.
Vestel 20 yıl sonra kullanıma başlar 👍
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Şeref60 16 dk.




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clb12 48 dk. en beğenilen
Overclock edlimis 855 kısaca.
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