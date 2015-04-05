HTC araç içine giriyor

Son yıllarda teknoloji devleri araç içi eğlence sistemlerine büyük ilgi göstermeye başladı. Bluetooth üzerinden çağrı alan, navigasyon imkanı veren ve medya içeriği oynatan bu sistemler devlerin dokunuşu sayesinde daha sade arayüzlere kavuşuyor.





Nvidia, Google, Apple gibi devler tasarım veya yazılım açısından eğlence sistemlerine dahil olabilmek için kıyasıya yarış içerisinde. Bu yıl farklı kategorilere el atan HTC bu sektörü de görmezden gelemedi.





Firmanın sertifika başvurularında ortaya çıkan Cello isimli yeni bir sistem, araç içinde de HTC logosunun karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Firma Android Auto tarzında bir yazılım çözümü geliştiriyor.





Dökümanlarda HTC'nin özel bileşenler kullanacağı belirtiliyor. Gece görüş, sonar, DVD, lastik baskı gözlem sistemi, şerit takip sistemi, navigasyon, GPS, mini insan makine arayüzü - HMI bunlar arasında. Sistem Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.





HTC'nin çözümü Android Auto veya Apple CarPlay sistemlerinden çok daha ayrıntılı ve kapsayıcı bir nitelik taşıyor. Zaten firma HTC Vive ile sanal gerçeklik gözlüklerine üst seviyeden bir yorum getirmişti. Cello ile de araç içi eğlence sistemlerine farklı bir yorum getirebilir. Sistemin ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor.

http://www.talkandroid.com/244108-is-htc-working-on-its-own-variation-of-android-auto