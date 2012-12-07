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HTC, beklenen telefonunu Butterfly olarak satışa sunuyor

6 yıl
1,5b
1
40
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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HTC'nin Japonya'da J Buttefly, Amerika'da ise Verizon'a özel olarak Droid DNA ismiyle lanse ettiği 1080p ekranıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan yeni akıllı telefonu firmanın küresel internet sayfasında Butterfly ismiyle yerini aldı.

Bu ayın sonuna doğru Çin'den başlayarak dünya genelinde tüketicilerle buluşacak olan Butterfly, gücünü Qualcomm Snapdragon S4 platformundan gücünü alıyor. 4 çekirdekli, 1.5GHz frekansında çalışan merkezi işlem birimine sahip olan telefon, 5 inçlik Super LCD3 ekranında 1920x1080 piksellik görüntü sunarken; diyafram açıklığı F2.0 ve odak uzunluğu 28mm olan kamerası ile unutmak istemediğiniz anları başarıyla yakalıyor.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, GLONASS destekli A-GPS yeteneklerini üzerinde bulunduran Butterfly, 2GB'lık sistem belleği ve 16GB'lık dahili depolama birimiyle gelirken; ikiz kardeşi Droid DNA'den farklı olarak microSD kart slotu ile depolama kapasitesinin arttırılabilemesine imkan veriyor. Diğer taraftan, telefon enerji ihtiyacını ise 2020mAh'lik bataryasından karşılıyor.

HTC, Butterfly ile ilgili herhangi bir resmi açıklama şimdilik yapmadığı için telefonun Çin'den sonraki durağının neresi olacağı netlik kazanmış değil.


<p><a href="http://www.htc.com/www/smartphones/htc-butterfly/#specs">HTC</a></p> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
salih deniz 6 yıl
japonya için üretilen htc j butterfly su geçirmiyor.. video'dan bakabilirsiniz...
(avrupa için çıkacak htc butterfly'de muhtemelen su geçirmeyecek)
youtube.com/...
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turkozturkoz 6 yıl
Htc'nin Yapamadıgı Tek Şey Batarya ..
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koxalbuyuk 6 yıl
One X te bildiğim kadarıyla işlemci 40nm idi. Fakat Butterfly ın S4 işlemcisi 28 nm. O yüzden bataryaların ömrü farklı olacaktır.
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mlhkhy 6 yıl
Şu cihazın iki eksiği vardı micro sd kart slotu ve bataryası micro Sd kartı ekleyerek iyi bir iş yapmışken batarya konusunda 2500 üzeri koymalıydı heleki 3000 mah yakın bir batarya koysa 20 milyondan aşağı satmaz hatta Sgs3 satışına rakip olabilirdi ama markayı biliyoruz. Htc olunca illa en can alıcı bir iki özelliğini eksik yapar
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mlhkhy 6 yıl
KACIK
yani ah htc ahhafıza az dedik bak ne güzel microsd kard slotu koymuşsun, ne olurdu bataryanın kapasitesinide artırsan.eğer onuda yapsaydın zaten ne iphone furyasına nede samsung unkine kanmayıp yıllarca almamakta direnen bana işte bu detirtip aldırtacaktın kendini...not: samsung un neyine kanmadın der iseniz, s2 deki kasa kalitesi ve s3 teki ekran saçmalığından bahsediyorum.not2: iphone dan bahsetmeye gerek duymuyorum. hepimiz saçmalıklarını biliyoruz kullananda kullanmayanda...

Dostum S3 sınıfının en iyi 2 telefondan biri olmasına rağmen ekran konusunda bir çok kullanıcı için olumsuz izlenim ve deneyim yaşatmış olabilir. Fakat SGS2 için söz konusu böyle değil telefon taş gibi sen elinde sağlam telefon mu taşımak istiyorsun yoksa eline aldığında iyi bir his mi? ilk önce burda bunu irdelemeni öneririm.bu telefonda batarya konusunda eleştirine katılıyorum tek eksik yönü diyebilirim en az 2500-3000 mah arası olmalıydı.
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Ters Adam 6 yıl
Telefondan soğudum iyice napalım şimdide Note II'leri verip bunu mu alalım :s
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Peregrino 6 yıl
Daha iyi tasarım varsa söyleyin.
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s_demirci_53 6 yıl
tasarımı ve donanımı beğendim ram da iyi ekran da zaten full hd ama bende pil konusunda dertliyim sağlam oyun oynar ve nette dolanırım batarya öğlene kadar bitiyor 2 tane yedek batarya ile geziyorum. şuan s2 var değiştirmeye gerek yok ama artık arkasından dert etmeyeceğim geniş ekran bir telefona geçiş yapmak istiyorum sgs4 de tahminen üklemize haziran aylarından sonra anca gelir beklemek istemiyorum...
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atroce 6 yıl
su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası vardı uzakdoğuya özel, bu modelde de standart olacak mı acaba bilgi var mı
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genc34 6 yıl
pili görene kadar hah iste bu dediydim demez olaydim ya la.
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necros76 6 yıl
dirokzan
artcraft35 arkadan iphonu andırmıyor değil
neden böyle bir şey uydurma gereksiniminde olduğunu anlayamıyorum neresi benziyor diye insanın sorası geliyor ama trollük aşikar iyisi mi boşvermek... donanımhaber de yorumlarıyla okurlara bir şeyler katabilen tüm arkadaşlara saygım sonsuz tüm yorumları okuyorum sonuna kadar ve cok teşekkür ediyorum lakin bu tarz yorumlar artık bıktırıyoryemin ederim.sırf yazmış olmak için yazıldığı apaçık belli...

ya odeğilde arkadan baya 3310
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Voltran26 6 yıl
760$' dan satışa sunulacakmış
Kaynak : androidcanavari.net/...
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dirokzan 6 yıl
artcraft35

arkadan iphonu andırmıyor değil



neden böyle bir şey uydurma gereksiniminde olduğunu anlayamıyorum neresi benziyor diye insanın sorası geliyor ama trollük aşikar iyisi mi boşvermek...

donanımhaber de yorumlarıyla okurlara bir şeyler katabilen tüm arkadaşlara saygım sonsuz tüm yorumları okuyorum sonuna kadar ve cok teşekkür ediyorum lakin bu tarz yorumlar artık bıktırıyor yemin ederim.sırf yazmış olmak için yazıldığı apaçık belli...
1 Yanıt Yanıtla
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artcraft35 6 yıl dirokzan
dirokzan

artcraft35

arkadan iphonu andırmıyor değil



neden böyle bir şey uydurma gereksiniminde olduğunu anlayamıyorum neresi benziyor diye insanın sorası geliyor ama trollük aşikar iyisi mi boşvermek...

donanımhaber de yorumlarıyla okurlara bir şeyler katabilen tüm arkadaşlara saygım sonsuz tüm yorumları okuyorum sonuna kadar ve cok teşekkür ediyorum lakin bu tarz yorumlar artık bıktırıyor yemin ederim.sırf yazmış olmak için yazıldığı apaçık belli...


ben sadece yorumumu dile getirdim beğenirsiniz veya beğenmezsiniz orası size kalmış, daha fazla uzatıp konuyu kirletmek istemiyorum.
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