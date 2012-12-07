HTC, beklenen telefonunu Butterfly olarak satışa sunuyor

HTC'nin Japonya'da J Buttefly, Amerika'da ise Verizon'a özel olarak Droid DNA ismiyle lanse ettiği 1080p ekranıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan yeni akıllı telefonu firmanın küresel internet sayfasında Butterfly ismiyle yerini aldı.
Bu ayın sonuna doğru Çin'den başlayarak dünya genelinde tüketicilerle buluşacak olan Butterfly, gücünü Qualcomm Snapdragon S4 platformundan gücünü alıyor. 4 çekirdekli, 1.5GHz frekansında çalışan merkezi işlem birimine sahip olan telefon, 5 inçlik Super LCD3 ekranında 1920x1080 piksellik görüntü sunarken; diyafram açıklığı F2.0 ve odak uzunluğu 28mm olan kamerası ile unutmak istemediğiniz anları başarıyla yakalıyor.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, GLONASS destekli A-GPS yeteneklerini üzerinde bulunduran Butterfly, 2GB'lık sistem belleği ve 16GB'lık dahili depolama birimiyle gelirken; ikiz kardeşi Droid DNA'den farklı olarak microSD kart slotu ile depolama kapasitesinin arttırılabilemesine imkan veriyor. Diğer taraftan, telefon enerji ihtiyacını ise 2020mAh'lik bataryasından karşılıyor.
HTC, Butterfly ile ilgili herhangi bir resmi açıklama şimdilik yapmadığı için telefonun Çin'den sonraki durağının neresi olacağı netlik kazanmış değil.
<p><a href="http://www.htc.com/www/smartphones/htc-butterfly/#specs">HTC</a></p> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
(avrupa için çıkacak htc butterfly'de muhtemelen su geçirmeyecek)
youtube.com/...
Dostum S3 sınıfının en iyi 2 telefondan biri olmasına rağmen ekran konusunda bir çok kullanıcı için olumsuz izlenim ve deneyim yaşatmış olabilir. Fakat SGS2 için söz konusu böyle değil telefon taş gibi sen elinde sağlam telefon mu taşımak istiyorsun yoksa eline aldığında iyi bir his mi? ilk önce burda bunu irdelemeni öneririm.bu telefonda batarya konusunda eleştirine katılıyorum tek eksik yönü diyebilirim en az 2500-3000 mah arası olmalıydı.
ya odeğilde arkadan baya 3310
Kaynak : androidcanavari.net/...
neden böyle bir şey uydurma gereksiniminde olduğunu anlayamıyorum neresi benziyor diye insanın sorası geliyor ama trollük aşikar iyisi mi boşvermek...
donanımhaber de yorumlarıyla okurlara bir şeyler katabilen tüm arkadaşlara saygım sonsuz tüm yorumları okuyorum sonuna kadar ve cok teşekkür ediyorum lakin bu tarz yorumlar artık bıktırıyor yemin ederim.sırf yazmış olmak için yazıldığı apaçık belli...
ben sadece yorumumu dile getirdim beğenirsiniz veya beğenmezsiniz orası size kalmış, daha fazla uzatıp konuyu kirletmek istemiyorum.