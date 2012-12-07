HTC, beklenen telefonunu Butterfly olarak satışa sunuyor

HTC'nin Japonya'da J Buttefly, Amerika'da ise Verizon'a özel olarak Droid DNA ismiyle lanse ettiği 1080p ekranıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan yeni akıllı telefonu firmanın küresel internet sayfasında Butterfly ismiyle yerini aldı.

Bu ayın sonuna doğru Çin'den başlayarak dünya genelinde tüketicilerle buluşacak olan Butterfly, gücünü Qualcomm Snapdragon S4 platformundan gücünü alıyor. 4 çekirdekli, 1.5GHz frekansında çalışan merkezi işlem birimine sahip olan telefon, 5 inçlik Super LCD3 ekranında 1920x1080 piksellik görüntü sunarken; diyafram açıklığı F2.0 ve odak uzunluğu 28mm olan kamerası ile unutmak istemediğiniz anları başarıyla yakalıyor.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, GLONASS destekli A-GPS yeteneklerini üzerinde bulunduran Butterfly, 2GB'lık sistem belleği ve 16GB'lık dahili depolama birimiyle gelirken; ikiz kardeşi Droid DNA'den farklı olarak microSD kart slotu ile depolama kapasitesinin arttırılabilemesine imkan veriyor. Diğer taraftan, telefon enerji ihtiyacını ise 2020mAh'lik bataryasından karşılıyor.

HTC, Butterfly ile ilgili herhangi bir resmi açıklama şimdilik yapmadığı için telefonun Çin'den sonraki durağının neresi olacağı netlik kazanmış değil.

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