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HTC bu yıl orta seviye akıllı telefonlara daha fazla ağırlık verecek, M8 davetiyeleri yolda

5 yıl
9,8b
1
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC bu yıl orta seviye akıllı telefonlara daha fazla ağırlık verecek, M8 davetiyeleri yolda

HTC'nin bu yıl ki amiral gemi modelini ne zaman lanse edeceğini merakla beklerken, yönetim kurulu başkanı Cher Wang'ın yavaş yavaş büyük yayınlarda boy gösterdiğine ve bazı mesajlar verdiğine şahit oluyoruz. 

Bir süre önce Bloomberg'e giyilebilir cihazı ile ilgili kısa bilgiler veren Cher Wang, bu kez de Reuters'e önemli açıklamalarda bulundu. 

Wang, geçen yıl amiral gemi modeline fazla konsantre oldukları için alt seviye akıllı telefon pazarında önemli bir fırsatı kaçırdıklarını, bu yıl ise alt seviye segmente daha fazla önem vereceklerini ve kaybettikleri pazar payını geri alacaklarını belirtti. Ancak firma 150$-300$ bandı aralığında fiyat seviyesi belirlemeyi düşünüyor ve çok ucuz cihazlara yönelme gibi bir niyeti yok.

Android amiral gemi modelleri pazarda yüksek satış rakamlarına ulaşsa da Galaxy S ve Galaxy Note serisi dışında 10 milyon rakamını geçen başka bir cihaz genelde olmuyor ve daha çok orta / alt seviye akıllı telefon segmentinin daha başarılı satışlar yaptığı görülüyor. 

Wang'ın diğer bir açıklaması ise yeni amrial gemi modeli ile ilgili oldu. Kesin bir tarih vermese de Wang iki hafta içerisinde etkinlik davetiyelerinin dağıtıma başlayacağını ifade etti. Bu da muhtemel bir MWC 2014 lansmanının es geçilmesine ve Mart sonlarına doğru bir tanıtım yapılmasına yönelik beklentileri artırıyor. 

Wang amiral gemi model ile ilgili premium kalitenin devam ettirileceğini belirtmekle yetiniyor. Ancak 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, çift sensörlü arka kamera, Boomsound ses sistemi, Android 4.4 işletim sistemi, Sense 6 kullanıcı arayüzü, 2GB/3GB RAM şeklinde bir özellik listesi beklentisi mevcut. 

http://www.phonedog.com/2014/02/09/htc-to-focus-more-on-mid-range-in-2014-says-m8-event-invitations-going-out-soon/ Yorum Yaz
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HTC Specialist 5 yıl en beğenilen madator
madator
htc one en hızlı güncelleme alan telefon nerdeyse son zamanlarda

Neredeyse değil, öyle :)
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DarthLuca 5 yıl fatih-8
fatih-8

O değil de bu gidişle GM HTC yi geçecek :). 5 yıl sonrası için neden olmasın

HTC'yi mi geçecek GM??? GM şimdiye kadar ne yapmış çinlilerin ürettikleri telefonların üstüne kendi ismini yazmaktan başka? HTC ilk dokunmatik ekranlı telefonu, ilk android telefonu ilk microsoft telefonu yapmış. HP için ipaq'leri ve Palm için Treo'ları üretmiş. GM'yi üreticilerle karıştırmayın hatta fason üretim yaptırtan şirketlerle bile karıştırmayın, en azından onlar kendi dizayn ediyor üretim imkanı olmadığı için başkasına ürettiriyor. GM direk başkasının tasarladığı geliştirdiği ve satışa sunduğu telefonu toplu alıp üstüne GM yazıyor. Değil HTC gibi sektörün büyük oyuncularını geride bırakmak, en dandiği ile bile yarışamazlar
fatih-8O değil de bu gidişle GM HTC yi geçecek :). 5 yıl sonrası için neden olmasınHTC'yi mi geçecek GM??? GM şimdiye k...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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ergn_31 5 yıl
htc one x te amiral diyorlardı bir zamanlar. :)))
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E_Aydin35 5 yıl
HTC markası çoğu akıllı telefon kullanıcı için büyük anlam ifade ediyor, en azından benim bildiğim bir kesim için durum böyle..
Sunduğu giriş ve orta seviye segmentlerini tercih ederek kullanan çok yakınım var ve son derece memnunlar..
Açıkcası bence HTC mücadeleci, yenilikçi ve fikir üreten bir firma olarak giriş ve orta seviye telefon segmentinin kullanıcılarının da gönlünü fethetmeli bence. Bu durum onun ve kullanıcıların lehine olur. Özelliklede güzeş f/p ürünü telefonlar için... :)
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turyunus 5 yıl
4 telefon çıkarsa ve 2 yıl güncelleme verse
1-Moto G veya Discovery gibi
2-Xperia Z1 Compact
3-Htc One+
4-Note3
Tablette de 3 tane çıkarsa ve 2 yıl güncelleme verse
1-Asus Memopad HD7
2-Nexus7(2013)
3-Note 10.1
(F/P olarak)Tüm piyasaya hakim olur.
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tachy58 5 yıl
her yıl aynı terane...
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DH Misafiri 5 yıl
''kardeşim adam amiral gemi üretiyor 2000 tl tabi olacak ayrıca htc ve sense arayüz androidten daha farklı bir deneyim sunuyor nerdeyse ios kadar stabil belki daha stabil . harika bir tasarım süper malzeme kalitesi kullanıcıya aslında gayet yetecek donanımlar koyuyor ama bizdeki bu açlık hep snap805-s810 olsun yok daha yüksegi olsun 4 gb ram olsun falan gereksiz hareketler .dediginiz gibi 2gb ram yeterli fakat her segmentte yeterli . ayrıca 800 tl ye bu kasanın icinde sybian işletim sistemli telefon bile alamazsınız 240p ekran ble olmaz''
1.amiral gemi diye 2000 tl olmak zorunda değil:bkz,discovery elite,G2
2.İos kadar stabil mi? humm htc oneda açta bir bak bakalım gtayı yada realracingide gör frame atlamalarını...
3.nokia 515 var aynı kasa kalitesinde symbianlı ;)Yada Xperia P var htcnin kasasına özenip one ı tasarladığı...
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fatih-8 5 yıl
O değil de bu gidişle GM HTC yi geçecek :). 5 yıl sonrası için neden olmasın
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E.R.W. 5 yıl
One 2 yi yine 2000 liradan satmaya çalışırlarsa bu sefer batarlar.
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DarthLuca 5 yıl fatih-8
fatih-8

O değil de bu gidişle GM HTC yi geçecek :). 5 yıl sonrası için neden olmasın

HTC'yi mi geçecek GM??? GM şimdiye kadar ne yapmış çinlilerin ürettikleri telefonların üstüne kendi ismini yazmaktan başka? HTC ilk dokunmatik ekranlı telefonu, ilk android telefonu ilk microsoft telefonu yapmış. HP için ipaq'leri ve Palm için Treo'ları üretmiş. GM'yi üreticilerle karıştırmayın hatta fason üretim yaptırtan şirketlerle bile karıştırmayın, en azından onlar kendi dizayn ediyor üretim imkanı olmadığı için başkasına ürettiriyor. GM direk başkasının tasarladığı geliştirdiği ve satışa sunduğu telefonu toplu alıp üstüne GM yazıyor. Değil HTC gibi sektörün büyük oyuncularını geride bırakmak, en dandiği ile bile yarışamazlar
1 Yanıt Yanıtla +4
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc hep tok kullanıcı gibi adamların f/p diye tanıttıkları cihaz ülkemizde 900 liradan giriyor htc one 2 2100 liradan aşağı gelmez taksitte yok belli bi kesim alabilir üreticiler birazda bunları düşünmeliler
1 Yanıt Yanıtla +3
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DarthLuca 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

htc hep tok kullanıcı gibi adamların f/p diye tanıttıkları cihaz ülkemizde 900 liradan giriyor htc one 2 2100 liradan aşağı gelmez taksitte yok belli bi kesim alabilir üreticiler birazda bunları düşünmeliler

Adamlar global pazara üretim yapıyorlar, türkiyede iç pazara değil, buada taksit var yok onu düşünecek değiller
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No Way Out 5 yıl
1GB rem koyar hepsini daha çıkmadan ölü doğarlar.
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madator 5 yıl
htc one en hızlı güncelleme alan telefon nerdeyse son zamanlarda
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HTC Specialist 5 yıl madator
madator
htc one en hızlı güncelleme alan telefon nerdeyse son zamanlarda

Neredeyse değil, öyle :)
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-BraveHeart- 5 yıl
S805 olsaydi keske
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emre4335 5 yıl -BraveHeart-
-BraveHeart-
S805 olsaydi keske

805 yetismesi imkansiz ki.Daha 800'un ac versiyonunu yetistiremiyolar.
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