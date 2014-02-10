HTC bu yıl orta seviye akıllı telefonlara daha fazla ağırlık verecek, M8 davetiyeleri yolda





HTC'nin bu yıl ki amiral gemi modelini ne zaman lanse edeceğini merakla beklerken, yönetim kurulu başkanı Cher Wang'ın yavaş yavaş büyük yayınlarda boy gösterdiğine ve bazı mesajlar verdiğine şahit oluyoruz.





Bir süre önce Bloomberg'e giyilebilir cihazı ile ilgili kısa bilgiler veren Cher Wang, bu kez de Reuters'e önemli açıklamalarda bulundu.





Wang, geçen yıl amiral gemi modeline fazla konsantre oldukları için alt seviye akıllı telefon pazarında önemli bir fırsatı kaçırdıklarını, bu yıl ise alt seviye segmente daha fazla önem vereceklerini ve kaybettikleri pazar payını geri alacaklarını belirtti. Ancak firma 150$-300$ bandı aralığında fiyat seviyesi belirlemeyi düşünüyor ve çok ucuz cihazlara yönelme gibi bir niyeti yok.





Android amiral gemi modelleri pazarda yüksek satış rakamlarına ulaşsa da Galaxy S ve Galaxy Note serisi dışında 10 milyon rakamını geçen başka bir cihaz genelde olmuyor ve daha çok orta / alt seviye akıllı telefon segmentinin daha başarılı satışlar yaptığı görülüyor.





Wang'ın diğer bir açıklaması ise yeni amrial gemi modeli ile ilgili oldu. Kesin bir tarih vermese de Wang iki hafta içerisinde etkinlik davetiyelerinin dağıtıma başlayacağını ifade etti. Bu da muhtemel bir MWC 2014 lansmanının es geçilmesine ve Mart sonlarına doğru bir tanıtım yapılmasına yönelik beklentileri artırıyor.





Wang amiral gemi model ile ilgili premium kalitenin devam ettirileceğini belirtmekle yetiniyor. Ancak 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, çift sensörlü arka kamera, Boomsound ses sistemi, Android 4.4 işletim sistemi, Sense 6 kullanıcı arayüzü, 2GB/3GB RAM şeklinde bir özellik listesi beklentisi mevcut.

http://www.phonedog.com/2014/02/09/htc-to-focus-more-on-mid-range-in-2014-says-m8-event-invitations-going-out-soon/