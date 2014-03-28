HTC bu yıl pazar payını ikiye katlamayı hedefliyor





Son 3 yıldır akıllı telefon pazarında büyük bir düşüşün içerisine giren ve geçen yıl pazar payı yüzde 5'e kadar gerileyen HTC, bu yıl büyük bir yükseliş yaşamayı umut ediyor.





Yeni HTC One modelinin lansmanı sonrasında demeçler veren CEO Peter Chou, bu yıl pazar payını ikiye katlamayı istediklerini dile getirdi. Analizlere göre HTC geçen yılı yüzde 5 pazar payı ile tamamlamıştı. Bu bakımdan Chou'nun hedefinin yüzde 10 olduğu anlaşılıyor.





Pazar Samsung'un yüzde 31, Apple'nin de yüzde 16 payı olduğu düşünüldüğünde HTC bu hedef ile yılı üçüncü sırada tamamlayabilir. Zira hali hazırda üçüncü firma Motorola'yı satın alan Lenovo ve pazar payı yüzde 6.





HTC geçen yıl üst seviye akıllı telefonları ile pazarda yükseliş hedeflemiş ancak bunu başaramamıştı. Bu yıl ise çıkışın anahtar hamlesi orta seviye cihazlar olacak. Firma şimdiye kadar Desire 816, 610, 310, 516 ve 316 modellerini gelişmekte olan ülke pazarlarında satışa sundu veya sunmak üzere. Yıl içerisinde birkaç model daha eklenmesi beklenen Desire ailesi bu yıl 10 civarı model ile başarı arayacak.





HTC ayrıca tablet ve giyilebilir cihaz pazarında da var olmak istiyor ancak yol haritası şimdilik net değil. Firma Android Wear üretici ortağı olduğunu duyurmuştu. Bu bakımdan yaz döneminde ilk örnekler karşımıza çıkabilir. Tablet konusunda ise daha önce Nexus 8 modelinin HTC tarafından üretileceği iddia edilmişti.

http://www.androidheadlines.com/2014/03/htc-looks-double-market-share-year-working-tablet-wearables.html