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HTC bu yıl pazar payını ikiye katlamayı hedefliyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC bu yıl pazar payını ikiye katlamayı hedefliyor

Son 3 yıldır akıllı telefon pazarında büyük bir düşüşün içerisine giren ve geçen yıl pazar payı yüzde 5'e kadar gerileyen HTC, bu yıl büyük bir yükseliş yaşamayı umut ediyor.

Yeni HTC One modelinin lansmanı sonrasında demeçler veren CEO Peter Chou, bu yıl pazar payını ikiye katlamayı istediklerini dile getirdi. Analizlere göre HTC geçen yılı yüzde 5 pazar payı ile tamamlamıştı. Bu bakımdan Chou'nun hedefinin yüzde 10 olduğu anlaşılıyor.

Pazar Samsung'un yüzde 31, Apple'nin de yüzde 16 payı olduğu düşünüldüğünde HTC bu hedef ile yılı üçüncü sırada tamamlayabilir. Zira hali hazırda üçüncü firma Motorola'yı satın alan Lenovo ve pazar payı yüzde 6.

HTC geçen yıl üst seviye akıllı telefonları ile pazarda yükseliş hedeflemiş ancak bunu başaramamıştı. Bu yıl ise çıkışın anahtar hamlesi orta seviye cihazlar olacak. Firma şimdiye kadar Desire 816, 610, 310, 516 ve 316 modellerini gelişmekte olan ülke pazarlarında satışa sundu veya sunmak üzere. Yıl içerisinde birkaç model daha eklenmesi beklenen Desire ailesi bu yıl 10 civarı model ile başarı arayacak.

HTC ayrıca tablet ve giyilebilir cihaz pazarında da var olmak istiyor ancak yol haritası şimdilik net değil. Firma Android Wear üretici ortağı olduğunu duyurmuştu. Bu bakımdan yaz döneminde ilk örnekler karşımıza çıkabilir. Tablet konusunda ise daha önce Nexus 8 modelinin HTC tarafından üretileceği iddia edilmişti.  

http://www.androidheadlines.com/2014/03/htc-looks-double-market-share-year-working-tablet-wearables.html Yorum Yaz
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sombie 5 yıl en beğenilen
Yazılım, Donanım Ve tasarım anlamında çok iyi buluyorum Htc Ve Sonyi. Ama ikisininde bilmesi gereken tek bişey var fiyat.
yüksek fiyat yüksek kar yerine
düşük fiyat fazla satış yönetimini kullanır iseler liderliğe oynaya bilirler
Yazılım, Donanım Ve tasarım anlamında çok iyi buluyorum Htc Ve Sonyi. Ama ikisininde bilmesi gereken tek bişey var fiyat.yüksek fiyat yüksek kar yerine
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1 Yanıt Yanıtla +33
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orhanyıldız 5 yıl
En alınası cihazlar htcden çıkıyorken nasıl oluyorda düşüş yaşıyor anlamıyorum.
2 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
Gurney5 5 yıl
sanal tuşları çıkar ovalliği azalt geçen seneki telefonlar gibi kamera ultrapiksel kalsın bence htc bu işi yapacak var diğer kameralardan iyi olacak diye düşünüyorum
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iLsrt 5 yıl
M8'in fiyatını görünce Sen onu geççen mutlu olcan be HTC'cim.
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DH Misafiri 5 yıl
Htc One x ve One modellerini başarılı bulmuştum ama One X'de ısınma,şarj gibi problemler vardı bu sene çıkan One M8'i tasarım olarak beğenemedim açıkçası.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc bitane f/p telefonu çıkarsın adamlar orta seviye telefona 1000 lira fiyat çekiyor ee millette ister istemez başka yöne kayıyor
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DH Misafiri 5 yıl
batarya batarya diyosunuz da cevremdekilerin s4 leri bnm htc one imdan daha az batarya sunuyor, samsung, s5 te bataryayi %10 bile buyutmemisken htc yeni one da %15 den fazla bataryayi buyuttu. onemli olan rakam degil, bize verdikleri kullanim suresi. bir lg g2 nin ozel bataryasi gibi bisey degil belki ama cokta kotu degil.
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SertyAdams 5 yıl
Valla telefonu hakkıyla kullanan biri değilimdir ama sırf kılıf olayını beğendiğim için bile alabilirim harika olmuş. one kullanıyorum ama şeytan ensemde sanki
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Canapari 4 yıl
Htc one m8 Destek Grubudur.
facebook.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
Htc ve apple sonyden fazla çerçeve kullanıyorlar ama çerçevelerine laf edilen tek telefon sony...çok ilginçhttp://m.teknokulis.com/multimedya/galeri/teknoloji/akilli-telefonlarin-aslinda-ne-kadari-gercekten-ekran
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Fenomenon 5 yıl
haha harbi komiksin hetace. sen pazar payını artırmayı bırak da küme düşmemeye bak :)
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Aydenz 5 yıl
Sanal tuslar gidecek.
Kamera 8mp olacak.
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Tr@mmler 5 yıl
Htc'nin tasarımları her zaman iyi olmuştur ancak bunun tek başına yetmediği ortada. Sensation ve desire serileri zamanında komik rom bellek boyutları ile piyasaya çıkmışlardı, seleflerine göre batarya kapasiteleri düşüktü. One ailesinin ilk fertleri de yine benzer sıkıntılar ile piyasaya çıktılar. 2013'te çıkan One modeli; yüksek fiyat, sd kart desteğinin olmaması, ultra pixel kamera vb. gibi zayıf yönleri ile beklentilerin altında kaldı.

Yeni One (m8) modeli ile bu eksikliklerin bir kısmı giderildi. Ultra pixel kamera, sanal tuşlar ve kasa boyutunun büyük olması gibi dezavantajları sıkıntılı yanları. Bu noktada mutlaka fiyata oynamaları gerekiyor bence. Fiyat konumlandırması iyi olursa yukarı seyreden bir satış grafiği yakalamaları olası. Çinli telefonların performans ve fiyatta başa oynadığı modelleri ortadayken, Htc fiyat konusunda iddialı olmalı.
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doctor5945 5 yıl
telefon deyince htc elekronik eşya deyince sony beyaz eşya deyince samsung ve lg gelıyor aklıma
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TearsForFears 5 yıl
Samsung arayuzu ve tasarimi biraz duzeltse pazar payini yukseltecek.
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