HTC cihazlarının kutusundan artık Beats kulaklıkları çıkmayacak

HTC'nin geçtiğimiz yıl ses teknolojileri uzmanı Beats Audio firması ile yaptığı ortaklık sonucunda üst düzey modellerinde Beats donanım ve yazılımının yanında farklı Beats kulaklıkları da kutu içerisinde sunulmaya başlamıştı.





Ancak HTC'nin bu yıl ki One serisinde kutu içeriğinde yer almayan Beats marka kulaklıkların firma kararı gereği iptal edildiği ortaya çıktı.





CNET sitesine konuşan Martin Fitcher, kulaklık benzeri aksesuarların insanların akıllı telefon seçiminde etken olmadığını, Beats kulaklık isteyenlerin gidip satın almaları gerektiğini açıkladı.

Yani bunun anlamı Beats logosu taşısa bile kutu içeriğindeki kulaklıklar HTC akıllı telefonların satışında beklenen etkiyi yapamadı ve firma kulaklık hediyesi kampanyasına son verdi. HTC Rezound modeli Beats kulaklıkları ile satılan son model oldu.





HTC, Ağustos ayında Beats Audio firmasına 300 milyon dolar yatırım yaparak rakiplerinden farklılaşma adına ses teknolojilerine ağırlık vereceğini göstermişti. Ancak Beats kulaklıklarının yeterince ilgi görmediği belirtiliyor.





Ancak Beats Audio donanım içerisinde ses işleme işlemcisi ve yazılımı olarak yer almaya devam edecek ve cihaz hoparlörlerinde ve standart kulaklıklarında bunu sergileyecek.