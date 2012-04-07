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HTC cihazlarının kutusundan artık Beats kulaklıkları çıkmayacak

7 yıl
11,1b
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68
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin geçtiğimiz yıl ses teknolojileri uzmanı Beats Audio firması ile yaptığı ortaklık sonucunda üst düzey modellerinde Beats donanım ve yazılımının yanında farklı Beats kulaklıkları da kutu içerisinde sunulmaya başlamıştı.

Ancak HTC'nin bu yıl ki One serisinde kutu içeriğinde yer almayan Beats marka kulaklıkların firma kararı gereği iptal edildiği ortaya çıktı. 

CNET sitesine konuşan Martin Fitcher, kulaklık benzeri aksesuarların insanların akıllı telefon seçiminde etken olmadığını, Beats kulaklık isteyenlerin gidip satın almaları gerektiğini açıkladı.
Yani bunun anlamı Beats logosu taşısa bile kutu içeriğindeki kulaklıklar HTC akıllı telefonların satışında beklenen etkiyi yapamadı ve firma kulaklık hediyesi kampanyasına son verdi. HTC Rezound modeli Beats kulaklıkları ile satılan son model oldu.

HTC, Ağustos ayında Beats Audio firmasına 300 milyon dolar yatırım yaparak rakiplerinden farklılaşma adına ses teknolojilerine ağırlık vereceğini göstermişti. Ancak Beats kulaklıklarının yeterince ilgi görmediği belirtiliyor. 

Ancak Beats Audio donanım içerisinde ses işleme işlemcisi ve yazılımı olarak yer almaya devam edecek ve cihaz hoparlörlerinde ve standart kulaklıklarında bunu sergileyecek.

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.AnasoN. 7 yıl en beğenilen
yakında telefonda çıkmaz kutudan
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fendur 7 yıl
TELEFONLARINA ESKİ DONANIM KOY MİLLETTE SADECE KULAKLIK İÇİN TELEFON ALSIN. ÇOK BEKLERSİN HTC. PERFORMANS YOKSUNU ALETLERİNİ BEATS AUDİO KURTARAMAZ. ÖZELLİKLE HTC SENSATİON XE VE XL MODELLERİ TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI......
TELEFONLARINA ESKİ DONANIM KOY MİLLETTE SADECE KULAKLIK İÇİN TELEFON ALSIN. ÇOK BEKLERSİN HTC. PERFORMANS YOKSUNU ALETLERİNİ BEATS AUDİO KURTARAMAZ. ÖZELLİKLE H...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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erci501 7 yıl RVoyager
RVoyager

önemli olan donanım olarak destek vermesi zaten kulaklıktan bizene ve sizene.. çipi olduğu sürece kulaklık beast olsa nolur olmasa nolur.. niye bu kadar takılıyor insanlar anlamış değilim arkadaş.. HP yede kızıyor musunuz beast audio her yerinde yazıyor ama kulaklık çıkmıyor kutudan !

Beats lı HP lerin hoparlörünü bi araştır istersen. bi zahmet
RVoyagerönemli olan donanım olarak destek vermesi zaten kulaklıktan bizene ve sizene.. çipi olduğu sürece kulaklık beast olsa nolur olma...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 6 yıl
Burda bi arakadaş Htc nin eski donanım koyduğunu xe ve xl nin bir hayal kırıklığı olduğunu yazmış. O arkadaşa sözüm eski donanaım koyduğunu nerden biliyorsun. yazılım uzmanımısın? Yok :D Hem Htc kendisini Dünyada kalite olarak kanıtlamış bir firma. Xe ve Xl de çok çoook olumlu tepkiler alan telefonlar. Bizzat gogleden araştırabilirsin. Neyi biliyorsun ki bu kadar emin olarak insanları yalan yanlış bilgilerle aldatıyorsun. Hangisi iyi desem ya İphone 5 yada samsung galaxy diyeceksin. O telefonlara sözüm yok iyi telefon olabilirler bu demek olmuyorki HTC kötü bir marka. Varsada yoksada iphone Galaxy s3 Bu telefonların reklamı çok olduğu için senin gibi teknoloji fakirleri koyun gibi bu telefonların peşinden koşuyor. Sonrada elini sallasn ya iphoneye çarpıyor ya galaxy s3.
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monofactor 5 yıl
iphone 4s'im var ve htc'nin beats kulaklıklarını kullanıyorum.
bunu kulaklığın önemini vurgulamak için söylüyorum.
sennheiser cx 300 kulaklıktan bu kulaklığa geçtim. cx 300 ün 150 tl civarında bir kulaklık olduğunu düşünürsek verilen kulaklık alalade bir kulaklık kesinlikle değil.
bir arkadaşın dediği gibi nokia fotoğraf kalitesi, samsung ekranı ile farkını koymaya yönelirken htc beats ile boş olan kulvarda bu oyuna ortak olabilir.
ki bence fotoğraf kalitesi ve ekran belli seviyenin üstünde ise her kullanıcıyı tatmin ederken ses kalitesi gelecek vaat eden ve diğer markaların da iphone dahil yumuşak karnı.
iyi değerlendirirlerse uçarlar, fırsatı kaçırırlarsa oyun dışı kalırlar.
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karakaya_o 7 yıl
@erci501, kardeş sen HTC ye laf atıp durmuşsun. git başka telefon al. htc sana muhtaç değil sen telefon almasan batmazlar yani. hadi güzel kardeşim başka markalara...
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TheMidnight 7 yıl

Çok yanlış bir karar müzik severler için seçimlerinde çok büyük bir etkendi tamam fiyatları aşırı pahalı eş değer cihazlara göre ama mesela ben yurt dışı Sensation XE aldım gayet makul fiyata ve kulaklıkları için seçtim yoksa aynı fiyata yurt dışı sgs 2 alacaktım benim gibi eş değer cihazlardan bir adım önde görmeye sebep çok insan vardır eminim bu karar yanlış oldu madem o kadar yatırım yapıyorsun bari bir kaç seri devam ettir..
Ayrıca bu insanlardaki doyumsuzluğu anlamıyorum habire bok atıyorlar o kötü bu kötü android stabil değil ben androidde yaşadıkları sıkıntıların bir tanesini yaşamadım XE içinde yok yavaş yok takılıyor gibi şeyler diyorlardı gidip aldım mis gibi kullanıyorum cihazdan çok kullanıcıyada bakmak lazım sonuçta üst düzey cihazlar bunlar ama kullanıcılar ne düzeyde o var... HTC iyidir hem Sense arayüzü hemde tasarımları cihazlarıda donanım olarak yeterli...
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X@ndeR 7 yıl TheMidnight
TheMidnight


Çok yanlış bir karar müzik severler için seçimlerinde çok büyük bir etkendi tamam fiyatları aşırı pahalı eş değer cihazlara göre ama mesela ben yurt dışı Sensation XE aldım gayet makul fiyata ve kulaklıkları için seçtim yoksa aynı fiyata yurt dışı sgs 2 alacaktım benim gibi eş değer cihazlardan bir adım önde görmeye sebep çok insan vardır eminim bu karar yanlış oldu madem o kadar yatırım yapıyorsun bari bir kaç seri devam ettir..

kesinlikle bu kısıma katılıyorum
xl düşünüyordum ama geçte olsa bu haberi görünce hevesim kırıldı açıkçası.
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DH Misafiri 7 yıl
IPhone 3gs den sonra htc sensation aldım resmen 10 liralık kulaklık vermişler yanında iphonede ki mükemmel sesten eser yok telefonumda olmazsa olmazim güzel müzik güzel kulaklık sırf bu yüzden one x alacaktım gerek kalmadı yine iphone5 e kalacağız galiba sg3 muzikte Iyi olursa o ayrı sırf kulaklık için htc alan vardı vay htcnin haline
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Ciddiyetsiz 7 yıl
bana kalırsa bu kulaklık çıkmama olayı sadece htc tekelinde olan bir şey değil gibi. gerçi haberde firma kararı diye açıklama yapılmış ama...
beats audio zaten isim yapmış ve hp gibi farklı şirketlerle de farklı alanlarda çalışmalar içerisine giriyor. burada belki beats audio da "kardeşim sen telefon içine donanım ve yazılım koy ama kulaklıklarımızı koyamazsın" gibi bir yaklaşım da sergilemiş olabilir.
sonuç olarak belki yerine beats etiketli olmasa da kaliteli bir kulaklık koyabilirler. ama bu önceki yorumlara bakarak bile kullanıcı üzerinde nasıl negatif etki yarattığını görebiliriz. gönül ister ki son dakka kulaklık da koyacağız desinler. kulaklık koymadı diye koca htc batacak değil ama alımları ciddi etkiler.
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carlitoss 7 yıl
Mutlaka onunda parasını ekliyorlardı. Bence vermesinler telefonunda fiyatı daha ucuz olsun. İsteyen yine alır kulaklığı.
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what_tha 7 yıl
ayrıca kulaklık önemli değil gidin dışardan alın çok istiyorsanız diyen arkadaşlar;
kulaklıkla sadece müzik dinleyecekseniz evet çok büyük bir sorun yok ama eğer aynı zamanda konuşma da yapmak istiyorsanız bulabileceğiniz mikrofonlu kulaklık setleri çok az. mobil cihazlarda kulaklıklar, iphone la uyumlu olan olmayan diye ayrılıyor, dolayısıyla diğer alternatif modellerde cihanızla uyumlu mikrofonlu kulaklık seti bulmak çok zor ve kısıtlı bir yelpazede ürün var. dolayısıyla böyle üst düzey telefonların yanında cihazla uyumlu ve kaliteli bir kulaklık gelmesi gerçekten büyük bir tercih sebebi yaratıyor. htc tutup bir müzikle ilgili bir özelliği cihaza koyuyor ve bunu öne çıkarıyorsa kulaklığı da vermeli.
sony ericssonun walkman serisi telefonları vardı w810 serisini bilenler bilir. şimdi SE bu seriyle kulaklığı ayrı satsaydı abest olmazmıydı? işte HTC nin yaptığı da budur.
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what_tha 7 yıl
e zaten kaç modelde verdi ki bu kulaklıktan peh...
ayrıca kesinlikle kulaklık bence telefon seçiminde etkili. htc yanlış yolda.
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talerk 7 yıl
erci501
Nokia ya kardeş geliyor HTC de intihar etti. gerçi zaten fiyatı üstüne koyup satıyolardı ama yine de kulaklıklar sayesinde çok çekici geliyordu.tek çekici yanlarını da kaybettiler.

htc nin yapması gereken model sayısını düşürmek onu yapsınlar toparlanırlar
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lazloo 7 yıl
İlginc olmus.Kulaklik sattirmaya calisacaklar.Beats audio ozelligi ile ovunuleb bir cihaz icin eksiklik olur.
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Recharged 7 yıl
Telefon fiyatında da düşüş olacaktır muhtemelen.
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theyapici 7 yıl
ses istiyorsan ipod al bırak beats audio felan tırı vırı ilgi görse zetn verirdi adamalr
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