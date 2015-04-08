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HTC, diğer büyük akıllı telefon üreticilerini hedef alan bir reklam yayınladı

4 yıl
4,3b
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24
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC, diğer büyük akıllı telefon üreticilerini hedef alan bir reklam yayınladı
 
HTC bir süredir reklam kampanyalarını ünlü oyuncu Robert Downey Jr ile birlikte yürütüyordu. Ancak ABD'de yayınlanan yeni reklam kampanyasında bu kez farklı bir isim tercih edilmiş. Beyzbol sporuna emek vermiş bir Bezybol Ligi oyuncusu Robinson Cano ile birlikte çekilen yeni reklam diğer büyük akıllı telefon üreticilerine adeta kafa tutar nitelikte.
Reklamda beyzbol oyuncusuna doğru iPhone 6, LG G3 ve Samsung Galaxy S5 modelleri fırlatılırken oyuncu bu cihazların tümüne elindeki beyzbol sopasıyla vuruyor. Vuruşun etkisiyle adeta tuz buz olan akıllı telefonların ağır çekim görüntüleri de izleyenlere gösteriliyor.
Üç markanın telefonları da kırıldıktan sonra " En üst seviyeye ulaşmak için odaklanmalı ve gücünüzü kullanarak yarışmalısınız. Üstün olmak hassasiyet gerektirir. Bu, oyunu oynama nedeninizin büyük olması ile alakalıdır, ve bazen bir gruba karşı yarışmanız gerekebilir." şeklinde çevirebileceğimiz dizeler yer alıyor.
Son mali raporunda yükselişini sürdürdüğü görülen HTC'nin iddialı reklamı hakkında herhangi bir üreticiden yanıt gelecek mi merak konusu. 

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DaRKFoRCeS 4 yıl en beğenilen
birilerini hedef alarak reklam yapmak yerine fiyatları ve çerçeveyi düzeltmekle işe başlayabilirler. Türkiye'deki operatörlerde sırf ünlü diye dünya kadar para harcayacaklarina arge çalışması yapsalar idi 4g yi değil 5g yi kullanıyor olurdu millet.
birilerini hedef alarak reklam yapmak yerine fiyatları ve çerçeveyi düzeltmekle işe başlayabilirler. Türkiye'deki operatörlerde sırf ünlü diye dünya kadar par...
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volkan_kolay 4 yıl
Galaxy S6 gibi bir rakibi varken reklam da S5 üzerinden vurgu yapması HTC'nin neyi rakip gördüğünü ortaya koydu.

Kendi kendini rezil eden bir reklam olmuş. Tebrikler HTC
Galaxy S6 gibi bir rakibi varken reklam da S5 üzerinden vurgu yapması HTC'nin neyi rakip gördüğünü ortaya koydu.Kendi kendini rezil eden bir rekla...
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Masquerade89 4 yıl
M9'ada vursaydı bir tane
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inexo 4 yıl
git kumda oyna htc
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antonidas 4 yıl
Htc'nin arayüzü bence en iyi android arayüzüdür.
M9 s6'ya göre daha iyi bir telefon.
Samsung bu sene edge ile önemli bir çıkış yaptı. Zaten note sektöründe de rakipsiz.
Htc'nin işi zor.
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DH Misafiri 4 yıl
ilk vurulan telefon htc ve hiç bir yeri çıkmadan sadece ekranı kırılıyor diğer telefonlar ise param parça oluyor anlamadınız mı? :D
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beter.böcek 4 yıl
Sikintili donemlerden gecilen bir teknoloji dunyasinda var oldugumuza gore bu tarz reklamlar rekabeti az da olsa tetiklemekte,htc zaten genc bir firma ve sundugu urunlerle samsung lg sony ve iphone gibi sirketlerle rahat rahat boy olcusebilir duzeyde.
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Guaire 4 yıl
O "diğer" sözcüğü sırıtmış sanki.

"HTC büyük akıllı telefon üreticilerini hedef alan bir reklam yayınladı," daha doğru olurmuş
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BekirHan 4 yıl
Bir firmanın başka bir firmanın cihazlarını reklamında kullanmayı geçtim, firma logosunu reklamlarında böyle kullanması yasal mıdır acaba?
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BekirTemel 4 yıl
Htc gözümden düştü iyice,bu nasıl bir komedi reklam?
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erkin8 4 yıl
Hepsinin içini açıp bakıyoruz ona göre yapıyoruz mesajı aldım :D
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General. 4 yıl
Saçma bir reklam olmuş.
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aktivist-X 4 yıl
Komik bir reklam olmuş, tebrikler.
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Witcher3 4 yıl
Htc m9 s6 ile rekabet edemez bos beles bir reklam olmus gulerler adama
bu
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mementopolis 4 yıl
Yani ?
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