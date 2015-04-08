HTC, diğer büyük akıllı telefon üreticilerini hedef alan bir reklam yayınladı

HTC bir süredir reklam kampanyalarını ünlü oyuncu Robert Downey Jr ile birlikte yürütüyordu. Ancak ABD'de yayınlanan yeni reklam kampanyasında bu kez farklı bir isim tercih edilmiş. Beyzbol sporuna emek vermiş bir Bezybol Ligi oyuncusu Robinson Cano ile birlikte çekilen yeni reklam diğer büyük akıllı telefon üreticilerine adeta kafa tutar nitelikte.

Reklamda beyzbol oyuncusuna doğru iPhone 6, LG G3 ve Samsung Galaxy S5 modelleri fırlatılırken oyuncu bu cihazların tümüne elindeki beyzbol sopasıyla vuruyor. Vuruşun etkisiyle adeta tuz buz olan akıllı telefonların ağır çekim görüntüleri de izleyenlere gösteriliyor.

Üç markanın telefonları da kırıldıktan sonra " En üst seviyeye ulaşmak için odaklanmalı ve gücünüzü kullanarak yarışmalısınız. Üstün olmak hassasiyet gerektirir. Bu, oyunu oynama nedeninizin büyük olması ile alakalıdır, ve bazen bir gruba karşı yarışmanız gerekebilir." şeklinde çevirebileceğimiz dizeler yer alıyor.

Son mali raporunda yükselişini sürdürdüğü görülen HTC'nin iddialı reklamı hakkında herhangi bir üreticiden yanıt gelecek mi merak konusu.