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HTC gelecek beklentilerini açıklamayı reddetti

HTC zararını azaltmayı başarsa da Tayvanlı üretici için işler hala iyi gitmiyor. Zor günler geçiren şirket ise kendi geleceğine ilişkin beklentilerini yayımlamayacağını duyurdu.
3 yıl
2,2b
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33
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC gelecek beklentilerini açıklamayı reddetti
 
Dev şirketler 3. çeyreğe ilişkin mali tablolarını açıklamaya devam ediyor, yatırımcılar için önemli olan kısım ise bu raporlardan sonra yapılan yatırımcı toplantısı. Bu toplantılar ile birlikte şirketler kâr da zarar da etse gelecek dönemlere ilişkin beklenti ve hedeflerini açıklıyorlar. Tayvan merkezli HTC ise bu kez gelecek planlarını açıklamayı reddederek ilginç bir tavır sergiledi.
Yayınlanan son rapora göz attığımızda ise şirketin 138.6 Milyon dolar zarar açıkladığını görüyoruz. Bu rakam kendi başına oldukça yüksek olsa da 2. çeyrekteki 265 Milyon dolarlık zarara göre olumlu bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Raporun paylaşılmasının ardından ise HTC, bundan sonra gelecek beklentilerine ilişkin konuşmayacağını paylaşmayacağını belirterek 4. çeyrek beklentilerini paylaşmayı reddetti.
One A9 ile akıllı telefon pazarındaki kötü gidişata dur demek isteyen şirket diğer yandan sanal gerçeklik gözlüğü Vive, aksiyon kamerası Re ve akıllı bileklik Grip'i ile farklı pazarlarda kurtuluş arayacak. HTC Re aksiyon kamerası bir süredir satışta ancak Vive ve Grip ürünleri 2016 yılından itibaren piyasaya çıkacak. Yan ürünler ile birlikte One A9'un nasıl bir grafik yakalayacağı merak konusu. Sizce HTC yeniden kâra geçmeyi başarabilecek mi?

http://www.engadget.com/2015/10/30/htc-q3-2015/ Yorum Yaz
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Jül Sezar 3 yıl en beğenilen
Adamlar totem yapıyor artık son umut
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cecenorhan 3 yıl
Burdan VESTEL e sesleniyorum; EYYY VESTEL ! bu fırsatı kaçırma hemen HTC yı satın al telefon pazarındaki on numara giriş yap Venüs e kasma ??
1 Yanıt Yanıtla +12
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acmtncy 3 yıl
İşleri A9'a kaldıysa bence direkt kapatsınlar şirketi. A9 "tırt" bir cihaz.
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Ragnarok. 3 yıl
Bunlar 2 seneye kalmadan kepenk indirirler
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mcrew 3 yıl
daha önce de yazmıştım memleketlisi asus ile birleşip bir telefon yapsa tadından yenmez
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system electronıc 3 yıl
A9 mu, yeniden kar etmek mi, A9 ile kendilerini kurtaracaklarini sanıyorlarsa geçmiş olsun şimdiden HTC. Bunlar hangi dünya da yaşıyor çok merak ediyorum. Farklı bir dünyaları var bunların.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Htc yıllar önce battı zaten.
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Xiaomii 3 yıl
Yapmaları gereken çok şey yok ki bunu niye anlamıyorlar?
1- Ekran inch ini biraz büyülterek o siyah bantlardan,yan çerçevelerden,üst ve alt çerçeveleri elden geldiğince azaltmalılar.Şimdi sanal tuşlardan vazgeçmeliler diyecem ama adamlar o tuşları tasarımsal değişiklik olarak görüyorlar.
2- Kamera şeklini ve yerini değiştirmekle olmaz bu işler.Kameranın yeri ve şekli M9 da güzeldi.Ultra piksel,dual cameradan artık vazgeçmeliler.
3- Pil oranını 3300-3500+ yapıp,ekranlarını standart QHD kaliteli ekran yapıp,Güncel chipset veya zamanın sıkıntısız,sorunsuz,güçlü chpsetini sunup,Fiyatlarıda çok değil 2000-2500 TL arası yaparlarsa tamam yeter ya.Birde şu arka kapağı açtırsalar harika olacak.Bu abi çok değil yapacakları.Bunu koca HTC firması anlamıyormu?
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Thingol 3 yıl
Haberin ekran görüntüsüne bakmak yeterli HTC'nin durumunu anlamak için. Çerçevelerin arasında kuş kadar kalmış bir ekran.
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kraix 3 yıl
Amerikada yaşıyor olsaydım 399$ fiyat etiketiyle alırdım.
Sorun bizim ülkeye girince oluyor $ kuru 1. etken sonra ÖTV'nin yüksek oluşu sonra KDV %18 sonra bayii aracı kârı sonra bayii kârı derken 2400 TL olması bence olağan ve doğal.
Alınır mı o fiyata alınmaz o da ayrı birşey hadi ülke ortalaması aylık 2 bin 2.5 bin gelirli bir ülke olsak amenna.
Kısacası bize göre pahalı diğer ülkelere göre uygun fiyat...
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TIMERIDER 3 yıl
Htc cihazlar hoşuma gidiyorda,eski modelleri bile hala çok pahalı.
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yunus626emre 3 yıl
Adam akıllı bi telefon ve adam akıllı bi fiyatlandırma ile dönseler pazara..
O ne A9'a o para verilir mi
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rorschach_ 3 yıl
Şu a9 2500-2700 bandında gelse ne güzel olur. Peynir ekmek gibi satar valla.
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Şeker Hapı 3 yıl
Yerli telefon için devlet bunu alsın bari
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acmtncy 3 yıl
İşleri A9'a kaldıysa bence direkt kapatsınlar şirketi. A9 "tırt" bir cihaz.
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