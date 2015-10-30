HTC gelecek beklentilerini açıklamayı reddetti

Dev şirketler 3. çeyreğe ilişkin mali tablolarını açıklamaya devam ediyor, yatırımcılar için önemli olan kısım ise bu raporlardan sonra yapılan yatırımcı toplantısı. Bu toplantılar ile birlikte şirketler kâr da zarar da etse gelecek dönemlere ilişkin beklenti ve hedeflerini açıklıyorlar. Tayvan merkezli HTC ise bu kez gelecek planlarını açıklamayı reddederek ilginç bir tavır sergiledi.

Yayınlanan son rapora göz attığımızda ise şirketin 138.6 Milyon dolar zarar açıkladığını görüyoruz. Bu rakam kendi başına oldukça yüksek olsa da 2. çeyrekteki 265 Milyon dolarlık zarara göre olumlu bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Raporun paylaşılmasının ardından ise HTC, bundan sonra gelecek beklentilerine ilişkin konuşmayacağını paylaşmayacağını belirterek 4. çeyrek beklentilerini paylaşmayı reddetti.

One A9 ile akıllı telefon pazarındaki kötü gidişata dur demek isteyen şirket diğer yandan sanal gerçeklik gözlüğü Vive, aksiyon kamerası Re ve akıllı bileklik Grip'i ile farklı pazarlarda kurtuluş arayacak. HTC Re aksiyon kamerası bir süredir satışta ancak Vive ve Grip ürünleri 2016 yılından itibaren piyasaya çıkacak. Yan ürünler ile birlikte One A9'un nasıl bir grafik yakalayacağı merak konusu. Sizce HTC yeniden kâra geçmeyi başarabilecek mi?

http://www.engadget.com/2015/10/30/htc-q3-2015/