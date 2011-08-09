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HTC geliştiriciler için HTCdev.com platformunu başlattı

7 yıl
3,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin gücünü arkasına alarak son bir yılda mali anlamda rekorlar kıran Tayvanlı HTC firmasının diğer önemli bir desteği gelişticilerden gelmekteydi. Sürekli geliştirilen ve eski telefonlara da uyarlanan HTC telefonlarına ait modifiye edilmiş işletim sistemleri - ROM’lar internette paylaşılıyor ve bu da telefonlara olan ilgiyi artırıyordu. 

Ancak son dönemde HTC’nin yeni modellerinde farklı ROM’lar yüklemeyi sağlayan araçları cihaza entegre etmeye imkan sağlayan bootloader kilidini kapalı tutacağını açıklaması büyük tepkilere neden olmuştu. Bunun üzerine geri adım atan HTC bir yazılım güncellemesiyle bootloader kilidini açacağını duyurmuştu.

HTC şimdi bir adım daha atıyor ve geliştiricilere yönelik yeni bir platformu hizmete sokuyor. 

HTCdev.com, geliştiricilerin teşvik edilmesini, büyümesini amaçlayan ve farklı içerikler sunan merkezi ve çevrimiçi bir platform.

Platformda tüm erişilebilir HTC yazılım geliştirme setlerinin (SDK) çerçevesini oluşturan HTC OpenSense ve gelecekte sunulacak yeni özellikler için araç ve kaynaklar bulunabilecek.

HTC bu platformla geliştiricilerin daha iyi mobil uygulama ve deneyim geliştirmek için HTC’nin yazılım ve donanım yeniliklerine katılmalarını hedefliyor.

Sitede kullanıcılar Android cihazları için çekirdek kaynak kodları, materyaller bulabilecekleri gibi Windows cihazları için eğitim kaynaklarına da erişilebilecek.

Site halen geliştirme aşamasında ve ileride daha fazla özellik eklenecek. Geliştiriciler HTC’nin grafik kullanıcı arayüzü üzerinde oynayarak HTC Sense ile ilgili yenilikleri firmanın resmi bir duyuru yapmasını beklemeden yayınlayabilecekler.

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Şahi_13 7 yıl
HTC kendini aştı
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hseyin2 7 yıl
orhan azeri
hseyin2 samsung hala uyusun, android marketin dışında firmaların kendi marketlerini geliştiricilere açması şart kaliteli uygulamamların çoğalması için, yoksa 1000 tane yayıncı hesap makinası yazıp android markete atıyor adı da bakın efendim biz apple apps i geçtik oluyor.
samsungda hepsinden once vardi kendi marketide varandroidmarketden ilave samsung apps isimli telefonda yukllu geliyor

Samsungun marketi geliştiricilere açıkmı?
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hseyin2 7 yıl
samsung hala uyusun, android marketin dışında firmaların kendi marketlerini geliştiricilere açması şart kaliteli uygulamamların çoğalması için, yoksa 1000 tane yayıncı hesap makinası yazıp android markete atıyor adı da bakın efendim biz apple apps i geçtik oluyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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EddyCue 7 yıl
güzel haber.
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orhan azeri 7 yıl hseyin2
hseyin2

samsung hala uyusun, android marketin dışında firmaların kendi marketlerini geliştiricilere açması şart kaliteli uygulamamların çoğalması için, yoksa 1000 tane yayıncı hesap makinası yazıp android markete atıyor adı da bakın efendim biz apple apps i geçtik oluyor.


samsungda hepsinden once vardi kendi marketide varandroidmarketden ilave samsung apps isimli telefonda yukllu geliyor
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omaray 7 yıl
şu htc güzel alet ama şu önündeki uzunca ses çıkış platformunu bi düzenlese artık ne o öyle uzunca bir hopörlör ve telefonlarını birde daha dikdörtgen şekle sokmayı denesin oval iyi olmuyor.
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Like a Sir 7 yıl omaray
omaray

şu htc güzel alet ama şu önündeki uzunca ses çıkış platformunu bi düzenlese artık ne o öyle uzunca bir hopörlör ve telefonlarını birde daha dikdörtgen şekle sokmayı denesin oval iyi olmuyor.


tm hemen düzeltiyoruz pardon
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JrMaster 7 yıl
HTC Tabiri caizse bu ara akıyor !!!
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Like a Sir 7 yıl
unclock bootloader gördüm orda ,root işlemi artık çok daha kolay olacak
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Bl00dyHell 7 yıl
HTC'den güzel bir yenilik daha.
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