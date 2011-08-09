HTC geliştiriciler için HTCdev.com platformunu başlattı

Android işletim sisteminin gücünü arkasına alarak son bir yılda mali anlamda rekorlar kıran Tayvanlı HTC firmasının diğer önemli bir desteği gelişticilerden gelmekteydi. Sürekli geliştirilen ve eski telefonlara da uyarlanan HTC telefonlarına ait modifiye edilmiş işletim sistemleri - ROM’lar internette paylaşılıyor ve bu da telefonlara olan ilgiyi artırıyordu.





Ancak son dönemde HTC’nin yeni modellerinde farklı ROM’lar yüklemeyi sağlayan araçları cihaza entegre etmeye imkan sağlayan bootloader kilidini kapalı tutacağını açıklaması büyük tepkilere neden olmuştu. Bunun üzerine geri adım atan HTC bir yazılım güncellemesiyle bootloader kilidini açacağını duyurmuştu.





HTC şimdi bir adım daha atıyor ve geliştiricilere yönelik yeni bir platformu hizmete sokuyor.





HTCdev.com, geliştiricilerin teşvik edilmesini, büyümesini amaçlayan ve farklı içerikler sunan merkezi ve çevrimiçi bir platform.





Platformda tüm erişilebilir HTC yazılım geliştirme setlerinin (SDK) çerçevesini oluşturan HTC OpenSense ve gelecekte sunulacak yeni özellikler için araç ve kaynaklar bulunabilecek.





HTC bu platformla geliştiricilerin daha iyi mobil uygulama ve deneyim geliştirmek için HTC’nin yazılım ve donanım yeniliklerine katılmalarını hedefliyor.





Sitede kullanıcılar Android cihazları için çekirdek kaynak kodları, materyaller bulabilecekleri gibi Windows cihazları için eğitim kaynaklarına da erişilebilecek.





Site halen geliştirme aşamasında ve ileride daha fazla özellik eklenecek. Geliştiriciler HTC’nin grafik kullanıcı arayüzü üzerinde oynayarak HTC Sense ile ilgili yenilikleri firmanın resmi bir duyuru yapmasını beklemeden yayınlayabilecekler.