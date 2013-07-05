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HTC ikinci çeyrekte karını artırdı ancak henüz çıkışa geçemedi

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC ikinci çeyrekte karını artırdı ancak henüz çıkışa geçemedi

Bu yıl kötü giden ekonomik durumunu düzeltmeyi isteyen ve tüm umutlarını One modeline bağlayan HTC, ikinci çeyrek mali tablolarını yayınladı.

Yılın ilk çeyreğinde sadece 2.8 milyon dolar kar elde edebilen firma, ikinci çeyrekte karını 41.6 milyon dolara yükseltti. Satış gelirleri ise 2.4 milyar olarak gerçekleşti.

Çeyrek bazında küçük bir artış elde eden HTC, yıl bazında ise kaybını sürdürdü. Geçen yıl aynı döneme göre 600 milyon dolar eriyen gelirler, 250 milyon dolar civarında bir karı da beraberinde götürdü. Faaliyet karı yıllık yüzde 83 düşüş gösterdi.

HTC, One ve Butterfly modellerinden önemli gelirler elde etse de, analizlere göre bu iki modelin satışları düşme eğiliminde yılın geri kalanında HTC rekabette zorlanabilir. Bu bakımdan firmanın iddialı modellerle üretim hattını desteklemesi şart.

http://www.phonearena.com/news/HTCs-financial-woes-continue_id44954 Yorum Yaz
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your_rock 5 yıl en beğenilen
Shift tuşuna basılı tutarken 3'e basıp ardından a'ya basarsanız "kâr" kelimesini düzgün bir şekilde yazabilirsiniz Sayın Ekrem71.
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rorschach_ 5 yıl ardabeyim
ardabeyim

@your_rock Türkçe'de artık öyle bir zorunluluk kalmadı isteyen istediği gibi yazar. Sen de karı cümleden hangi anlamda yazıldığını anlayabilecek kapasiteye gelmelisin

istediğim gibi yazdığım bir cümle aşağıdadır.

karınızı benimle paylaşır mısınız ?

hangi anlamda yazıldığını anlayabilecek kapasiteye gelenler dikkate alırsa sevinirim.
ardabeyim@your_rock Türkçe'de artık öyle bir zorunluluk kalmadı isteyen istediği gibi yazar. Sen de karı cümleden hangi anlamda yazıldığ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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xconnect 5 yıl
One mini ile hafif toparlanır, Butterfly ile (reklam ve pazarlama bütçesi çok az) karı cebe koyar ve max modelide Note serisine alternatif olabilirse (Sadece Malzeme kalitesi ile değil)bu yılı kurtarır.

Not: One alacaktım ama firma güvensiz diyenlere yada endişe edenlere: One alanlar 2- 3 aydır bu telefonun tadını çıkarıyor. Sorunsuz bir seriden almışsa dönüp başka bir telefon arama ihtiyacı duymuyorlar. Özellikle İphone dan geçenler ilk defa android deneyimini için korkarak geçenlerin yorumları çok olumlu. Çok stabil olması ve basit arayüzü ile birçok arkadaşım şu an One kullanıyor.

Ben hiç güncelleme almamış ilk seri İngiltere operatör cihazı kullanıyorum telefon hiç mi takılmaz, hiç mi kasmaz, hiç mi tekrar başlatıldı mesajı vermez...

Güçlü donanımı stabil bir şekilde kullanan kendi arayüzünü kullanan ilk android telefon HTC One dır. Bir İphone kadar akıcı, bir o kadar da arayüzü sade ve basittir.
One mini ile hafif toparlanır, Butterfly ile (reklam ve pazarlama bütçesi çok az) karı cebe koyar ve max modelide Note serisine alternatif olabilirse (Sadece M...
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1.1.1.1 5 yıl
Onlar hu kafayla devam etsin
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THESTER 5 yıl
xconnect
One mini ile hafif toparlanır, Butterfly ile (reklam ve pazarlama bütçesi çok az) karı cebe koyar ve max modelide Note serisine alternatif olabilirse (Sadece Malzeme kalitesi ile değil)bu yılı kurtarır. Not: One alacaktım ama firma güvensiz diyenlere yada endişe edenlere: One alanlar 2- 3 aydır bu telefonun tadını çıkarıyor. Sorunsuz bir seriden almışsa dönüp başka bir telefon arama ihtiyacı duymuyorlar. Özellikle İphone dan geçenler ilk defa android deneyimini için korkarak geçenlerin yorumları çok olumlu. Çok stabil olması ve basit arayüzü ile birçok arkadaşım şu an One kullanıyor. Ben hiç güncelleme almamış ilk seri İngiltere operatör cihazı kullanıyorum telefon hiç mi takılmaz, hiç mi kasmaz, hiç mi tekrar başlatıldı mesajı vermez... Güçlü donanımı stabil bir şekilde kullanan kendi arayüzünü kullanan ilk android telefon HTC One dır. Bir İphone kadar akıcı, bir o kadar da arayüzü sade ve basittir.

Daha Wp modeller de piyasaya sürecek
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K.can.tas 5 yıl
Doğru düzgün güncelleme vermezsen kullanıcılarına olacağı bu
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Brky 5 yıl
Dandik işçilik sonucunda kasa açıklıkları vs. ölü pikseller,her 5 htc one kullanıcısının 4 ü bu sorunlarla boğuşuyor,telefonu almalarıyla servise vermeleri bir oluyor.Ne bekliyordu ki ?
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2622110012 5 yıl
samsung holding bu bildiğin bakkal gibi komik rakamlar, birde rakip olacak samgirle.
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LilTunechi 5 yıl
Rekabet tüketici için iyidir.Ama o kar çok komik yahu faize koysan daha çok para gelir
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basartenk 5 yıl
O kamerayla ve bu kafayla daha çok zarar eder. Adam gibi bi kamera yapamadı.
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
One modelinde tedarik sorunu olmasa cok daha fazla kar edebilirdi, yinede iyi satti one modeli
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VYC Majoris 5 yıl
Tablo çok daha olumlu olabilirdi fakat stok sorunu yaşıyor Htc. Htc One almak isteyip de bulamadığı için s4 alan bir sürü arkadaşım var. Sattığının en az 2 katını satardı s4 kadar bulunabilir olsaydı. Bu kadar harika bir telefon yapıp da insanlara sunamaması çok yazık ve işin en can alıcı noktası olan tedarik kısmını beceremezseniz sonunuz kötü olur. Donanımsal olarak en büyük rakibinle başa başsın, kendine has boomsound, zoe, blinkfeed, hdr mikrofon gibi mükemmel özelliklerin var ve malzeme kalitesi + dizayn olarak çok daha öndesin ama bunu avantaja çeviremiyorsun, o zaman suçu kendinde arayacaksın. Bu cihaz s4 adıyla çıksa şimdiki s4'ten çok daha fazla satardı ve Samsung yine de cihazları yetiştirirdi. Samsung'u artık sevmesem ve şımarmış bulsam da nasıl satış yapılacağını biliyorlar, hakkını veririm.
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ardabeyim 5 yıl
@your_rock Türkçe'de artık öyle bir zorunluluk kalmadı isteyen istediği gibi yazar. Sen de karı cümleden hangi anlamda yazıldığını anlayabilecek kapasiteye gelmelisin
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rorschach_ 5 yıl ardabeyim
ardabeyim

@your_rock Türkçe'de artık öyle bir zorunluluk kalmadı isteyen istediği gibi yazar. Sen de karı cümleden hangi anlamda yazıldığını anlayabilecek kapasiteye gelmelisin

istediğim gibi yazdığım bir cümle aşağıdadır.

karınızı benimle paylaşır mısınız ?

hangi anlamda yazıldığını anlayabilecek kapasiteye gelenler dikkate alırsa sevinirim.
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enzomaresca 5 yıl
aslında galaxy s4ten çok daha iyi telefon htc one. ancak üretim gecikmesi ve iyi reklam yapılamaması nedeniyle geri kaldı. teknolojiden anlayan az sayıda insan one alıyor ama geri kalanı galaxy reklamları nedeniyle s4 alıyor.
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xconnect 5 yıl
One mini ile hafif toparlanır, Butterfly ile (reklam ve pazarlama bütçesi çok az) karı cebe koyar ve max modelide Note serisine alternatif olabilirse (Sadece Malzeme kalitesi ile değil)bu yılı kurtarır.

Not: One alacaktım ama firma güvensiz diyenlere yada endişe edenlere: One alanlar 2- 3 aydır bu telefonun tadını çıkarıyor. Sorunsuz bir seriden almışsa dönüp başka bir telefon arama ihtiyacı duymuyorlar. Özellikle İphone dan geçenler ilk defa android deneyimini için korkarak geçenlerin yorumları çok olumlu. Çok stabil olması ve basit arayüzü ile birçok arkadaşım şu an One kullanıyor.

Ben hiç güncelleme almamış ilk seri İngiltere operatör cihazı kullanıyorum telefon hiç mi takılmaz, hiç mi kasmaz, hiç mi tekrar başlatıldı mesajı vermez...

Güçlü donanımı stabil bir şekilde kullanan kendi arayüzünü kullanan ilk android telefon HTC One dır. Bir İphone kadar akıcı, bir o kadar da arayüzü sade ve basittir.
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