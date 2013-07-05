HTC ikinci çeyrekte karını artırdı ancak henüz çıkışa geçemedi

Haber Editörü
Bu yıl kötü giden ekonomik durumunu düzeltmeyi isteyen ve tüm umutlarını One modeline bağlayan HTC, ikinci çeyrek mali tablolarını yayınladı.
Yılın ilk çeyreğinde sadece 2.8 milyon dolar kar elde edebilen firma, ikinci çeyrekte karını 41.6 milyon dolara yükseltti. Satış gelirleri ise 2.4 milyar olarak gerçekleşti.
Çeyrek bazında küçük bir artış elde eden HTC, yıl bazında ise kaybını sürdürdü. Geçen yıl aynı döneme göre 600 milyon dolar eriyen gelirler, 250 milyon dolar civarında bir karı da beraberinde götürdü. Faaliyet karı yıllık yüzde 83 düşüş gösterdi.
HTC, One ve Butterfly modellerinden önemli gelirler elde etse de, analizlere göre bu iki modelin satışları düşme eğiliminde yılın geri kalanında HTC rekabette zorlanabilir. Bu bakımdan firmanın iddialı modellerle üretim hattını desteklemesi şart.
http://www.phonearena.com/news/HTCs-financial-woes-continue_id44954 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
istediğim gibi yazdığım bir cümle aşağıdadır.
karınızı benimle paylaşır mısınız ?
hangi anlamda yazıldığını anlayabilecek kapasiteye gelenler dikkate alırsa sevinirim.
Not: One alacaktım ama firma güvensiz diyenlere yada endişe edenlere: One alanlar 2- 3 aydır bu telefonun tadını çıkarıyor. Sorunsuz bir seriden almışsa dönüp başka bir telefon arama ihtiyacı duymuyorlar. Özellikle İphone dan geçenler ilk defa android deneyimini için korkarak geçenlerin yorumları çok olumlu. Çok stabil olması ve basit arayüzü ile birçok arkadaşım şu an One kullanıyor.
Ben hiç güncelleme almamış ilk seri İngiltere operatör cihazı kullanıyorum telefon hiç mi takılmaz, hiç mi kasmaz, hiç mi tekrar başlatıldı mesajı vermez...
Güçlü donanımı stabil bir şekilde kullanan kendi arayüzünü kullanan ilk android telefon HTC One dır. Bir İphone kadar akıcı, bir o kadar da arayüzü sade ve basittir.