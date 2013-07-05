HTC ikinci çeyrekte karını artırdı ancak henüz çıkışa geçemedi





Bu yıl kötü giden ekonomik durumunu düzeltmeyi isteyen ve tüm umutlarını One modeline bağlayan HTC, ikinci çeyrek mali tablolarını yayınladı.





Yılın ilk çeyreğinde sadece 2.8 milyon dolar kar elde edebilen firma, ikinci çeyrekte karını 41.6 milyon dolara yükseltti. Satış gelirleri ise 2.4 milyar olarak gerçekleşti.





Çeyrek bazında küçük bir artış elde eden HTC, yıl bazında ise kaybını sürdürdü. Geçen yıl aynı döneme göre 600 milyon dolar eriyen gelirler, 250 milyon dolar civarında bir karı da beraberinde götürdü. Faaliyet karı yıllık yüzde 83 düşüş gösterdi.





HTC, One ve Butterfly modellerinden önemli gelirler elde etse de, analizlere göre bu iki modelin satışları düşme eğiliminde yılın geri kalanında HTC rekabette zorlanabilir. Bu bakımdan firmanın iddialı modellerle üretim hattını desteklemesi şart.

http://www.phonearena.com/news/HTCs-financial-woes-continue_id44954