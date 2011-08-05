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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC kendi rekorunu tazeledi; temmuz ayı satış gelirleri önceki yıla göre %83.3 arttı

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız temmuz ayının sonlarına doğru 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesinde yayınlayan Tayvan merkezli HTC firması, dünya çapında 12.1 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirerek 4.3 milyar dolar gelir elde etmişti. Satılan akıllı telefon sayısının 2010 yılının ikinci çeyreğine göre %124, 2011 yılının ilk çeyreğine göre %25 artış kaydettiği; satış gelirlerinin ise yine aynı sırayla %104 ve %19 yükseldiği dile getirilmişti.
Reuters'da paylaşılan habere göre HTC, sadece temmuz ayında 1.56 milyar dolar gelir elde ederek kendi rekorunu tazelemiş oldu. Kıyaslamak gerekirse 2010 yılının temmuz ayında 846.8 milyon dolar; haziran ayında ise 1.55 milyar dolar gelir elde edildi. Satış gelirleri bir önceki yıla göre %83.3 artış göstermiş.

Yakında Puccini kod adlı yeni tablet bilgisayarıyla karşımıza çıkmayı planlayan HTC, yoluna tüm hızıyla devam ediyor.

HTC'nin 3D desteği sunan akıllı telefonu Evo 3D

http://www.reuters.com/article/2011/08/05/htc-sales-idUST8E7IR01520110805 Yorum Yaz
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Python 7 yıl en beğenilen
HTC zaten kaliteli cep telefonu üreten bir firma yeter ki şu kalitesini kaybetmesin
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bak buraya yazıyorum !
bu elmayı, armutu hatur hutur yer bitirir. '!

ona göre ; rakipleri biraz akıllı olsun H'eE ! :D
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hazarRS 7 yıl
HTC bu başarıyı sonuna kadar hakediyor. Tasarım olarak da,kullanım olarak da son derece başarılı.
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Klasör.:X:. 7 yıl
Bu HaTiCe sonunda evlilikte keramet olduğunu anladı ne zaman Anroidle evlendi bi bereket geldi...
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nejat_80 7 yıl
nokia yı gececek kaliteli bir firma daha. hak edilmis bir basarı.
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fatihcanery 7 yıl
hatice'nin geleceği parlak
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yc#1 7 yıl
HTC parmak ısırtıyor.
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northernlights 7 yıl
Müthiş bir rakam, umarım kalitelerini bozmazlar.
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photo sir 7 yıl
çok şık ve gösterişli bir firma, adı bile yetiyor. Apple felan hikaye. Çok kısa sürede dünya lideri olabilirler
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parameskalp 7 yıl
sense arayüzü bence en başarılısı
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` quaD. 7 yıl
Fabrika hiç durmadan çalışıyor demekki .


Bir firma başarısı buna denir işte.
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TheUnforqiven 7 yıl
vodafone katkısı şüphesiz vardır ama ne kadar gerçekten benimde merak ettiğim konu. özellikle türkiyede.
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antique 7 yıl
haziran ayında hiç biryerde HTC desire Z bulamadım, gittim huawei aldım.. şimdi gelmişler temmuz satış raporlarını yayınlıyorlar, daha önce neredeydi bu ürünler
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1ses1 7 yıl
Satışlarında vodafone etkisi nekadar acaba merak ediyorum. Galaxy s almadan önce hd modelini almak istediğimde sadece vodafone olduğunu söylemeişlerdi. Oyüzden merak ettim vodafone katkısı ne kadar acaba.
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Frobisher 7 yıl 1ses1
1ses1
Satışlarında vodafone etkisi nekadar acaba merak ediyorum. Galaxy s almadan önce hd modelini almak istediğimde sadece vodafone olduğunu söylemeişlerdi. Oyüzden merak ettim vodafone katkısı ne kadar acaba.

HTC markasini ulkemizle tanistiran vodafonedur.%80 katkisi vardir vodafonenun. Onceden hic taninmiyordu htc
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india_ipekyolu 7 yıl
%83.3 mü? Vay be çok iyiymiş.

Nokia nın ki kaçtı bunu nerden öğrenebiliriz? Sizin konunuz var mı bununla ilgili kaçırdım sanırım.
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