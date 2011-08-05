HTC kendi rekorunu tazeledi; temmuz ayı satış gelirleri önceki yıla göre %83.3 arttı

Geride bıraktığımız temmuz ayının sonlarına doğru 2011 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesinde yayınlayan Tayvan merkezli HTC firması, dünya çapında 12.1 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirerek 4.3 milyar dolar gelir elde etmişti. Satılan akıllı telefon sayısının 2010 yılının ikinci çeyreğine göre %124, 2011 yılının ilk çeyreğine göre %25 artış kaydettiği; satış gelirlerinin ise yine aynı sırayla %104 ve %19 yükseldiği dile getirilmişti.

Reuters 'da paylaşılan habere göre HTC, sadece temmuz ayında 1.56 milyar dolar gelir elde ederek kendi rekorunu tazelemiş oldu. Kıyaslamak gerekirse 2010 yılının temmuz ayında 846.8 milyon dolar; haziran ayında ise 1.55 milyar dolar gelir elde edildi. Satış gelirleri bir önceki yıla göre %83.3 artış göstermiş.





Yakında Puccini kod adlı yeni tablet bilgisayarıyla karşımıza çıkmayı planlayan HTC, yoluna tüm hızıyla devam ediyor.





HTC'nin 3D desteği sunan akıllı telefonu Evo 3D

http://www.reuters.com/article/2011/08/05/htc-sales-idUST8E7IR01520110805