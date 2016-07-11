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HTC orta segmentte Desire 10 modeliyle rekabet edecek

Bu senenin amiral gemi modeli HTC 10 ile de aradığını bulamayan HTC, orta segmente yönelik HTC Desire 10 modelini pazara sürmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...
2 yıl
5,5b
1
9
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Nisan ayında duyurusunu yaptığı HTC 10 modeliyle başarılı bir cihaz piyasaya çıkaran HTC bu başarıyı modelin satışında gösteremedi. Son dönemde ortaya çıkan raporlara göre firma yıl sonuna kadar 1 milyon adet satış rakamına ulaşmak için çabalıyor. Eğer karşılaştırma yapacak olursak Samsung mart ayından bu yana 26 milyon adet Galaxy S7 serisi cihaz satışını gerçekleştirmiş durumda.
HTC kurtuluşu daha uygun fiyatlı bir versiyonla arıyor olabilir. Ünlü Twitter hesabı @evleaks'e göre HTC 3. çeyrek sonunda Desire 10 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazla ilgili herhangi bir teknik detay yer almazken, modelin arka kamerasının HTC 10'dakine benzer şekilde çift ton LED flaş ve lazer otofokus diziliminden oluştuğu görseli yer alıyor.
HTC orta segmentte Desire 10 modeliyle rekabet edecek
 
HTC 10'dan pek çok özelliği taşıması beklenen Desire 10'un metal yerine plastik gövdeye sahip olması daha uygun fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/htc_desire_10_tipped_to_be_coming_this_quarter-news-19318.php Yorum Yaz
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TheCapedCrusader 2 yıl
onsos1100
Orta sınıf dediği 1 gb ram varsa 1200 lira 2gb ram varsa 1500 lira olur

çok, 2 gb desire 828 modeli 1100-1200 tl civarı..
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dokuzcanlicanavar 2 yıl
sürdürdüğü fiyat politikasıyla kimseyle rekabet edemez.
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kadirirdem 2 yıl
htc o fiyat ile yine iyi htc 10 satmış...
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Guaire 2 yıl
Yine rekabet edemeyecek.
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0MG90 2 yıl
Yandex
Tasarımı saçma sapan bi cihaz gelecektir yine. HTCnin amiral gemisi denen pahalı telefonlarının tasarımları şahane ancak ucuz modelleri cidden rezalet bir tasarıma sahip. Birde HTCnin acilen şu çerçevelere bi çözüm bulması gerek. Siyah çerçeveler + HTC logosu + sanal tuşlar ekran ufacık kalıyor. Birde üstüne ederinin 2 katı fiyat isterler tam olur.
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mkyb 2 yıl 0MG90
0MG90
Yandex
Tasarımı saçma sapan bi cihaz gelecektir yine. HTCnin amiral gemisi denen pahalı telefonlarının tasarımları şahane ancak ucuz modelleri cidden rezalet bir tasarıma sahip. Birde HTCnin acilen şu çerçevelere bi çözüm bulması gerek. Siyah çerçeveler + HTC logosu + sanal tuşlar ekran ufacık kalıyor. Birde üstüne ederinin 2 katı fiyat isterler tam olur.
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HTC 10'u gördün mü?

Farkındaysan amiral gemisi cihaz harici demişim.
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onsos1100 2 yıl
Orta sınıf dediği 1 gb ram varsa 1200 lira 2gb ram varsa 1500 lira olur
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KoşanBalık 2 yıl
-Bim bitmis...
yok ya bunu baska yere yaziyorduk...
-Htc batmis...
heh bu dogrusu sanirim
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mkyb 2 yıl
Tasarımı saçma sapan bi cihaz gelecektir yine. HTC'nin amiral gemisi denen pahalı telefonlarının tasarımları şahane ancak ucuz modelleri cidden rezalet bir tasarıma sahip. Birde HTC'nin acilen şu çerçevelere bi çözüm bulması gerek. Siyah çerçeveler + HTC logosu + sanal tuşlar ekran ufacık kalıyor.

Birde üstüne ederinin 2 katı fiyat isterler tam olur.

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