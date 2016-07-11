HTC orta segmentte Desire 10 modeliyle rekabet edecek

Nisan ayında duyurusunu yaptığı HTC 10 modeliyle başarılı bir cihaz piyasaya çıkaran HTC bu başarıyı modelin satışında gösteremedi. Son dönemde ortaya çıkan raporlara göre firma yıl sonuna kadar 1 milyon adet satış rakamına ulaşmak için çabalıyor. Eğer karşılaştırma yapacak olursak Samsung mart ayından bu yana 26 milyon adet Galaxy S7 serisi cihaz satışını gerçekleştirmiş durumda.

HTC kurtuluşu daha uygun fiyatlı bir versiyonla arıyor olabilir. Ünlü Twitter hesabı @evleaks'e göre HTC 3. çeyrek sonunda Desire 10 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazla ilgili herhangi bir teknik detay yer almazken, modelin arka kamerasının HTC 10'dakine benzer şekilde çift ton LED flaş ve lazer otofokus diziliminden oluştuğu görseli yer alıyor.

HTC 10'dan pek çok özelliği taşıması beklenen Desire 10'un metal yerine plastik gövdeye sahip olması daha uygun fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/htc_desire_10_tipped_to_be_coming_this_quarter-news-19318.php