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HTC patent sorunları nedeniyle İngiltere'deki telefon satışlarını durdurdu

Teknoloji üreticisi HTC'nin, yaşadığı bir patent anlaşmazlığı nedeniyle İngiltere'deki akıllı telefon satışlarını durdurduğu belirtiliyor. İşte şirketin yaşadığı patent sorunu.
12 sa.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tayvanlı teknoloji şirketi HTC'nin patent anlaşmazlığının ardından İngiltere pazarından çekildiği ve şirket tarafından üretilen akıllı telefonların artık ülkedeki çevrimiçi ve fiziksel mağazalarda satıştan kaldırıldığı bildirildi.

HTC: Konuyu araştırıyoruz

Bu konuda resmi bir açıklama henüz mevcut olmamakla birlikte, BBC'nin raporu HTC'nin IPCom adlı bir araştırma ve geliştirme şirketi ile patent anlaşmazlığı yaşadığına işaret ediyor. IPCom, bazı HTC akıllı telefonlarda kullanılan kablosuz teknoloji ile ilgili bir patentinin Tayvanlı şirket tarafından ihlal edildiğini iddia ediyor ve davanın ise 2009'dan beri devam ettiği belirtilmiş.
İsmini açıklamaktan kaçınan bir HTC yetkilisi ise spekülasyonları açık bir şekilde yanıtlamayı reddetti ve patent anlaşmazlığının sadece bir HTC akıllı telefon modeli için geçerli olduğunu söyledi. Yetkili durumu araştırdıklarını söylerken, HTC cihazların tekrar İngiltere'de satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik muamma.


https://www.bbc.com/news/technology-49239277 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SC0RPI0N 8 sa.
Adamlar tank yapıyor piyasanın volvosu herkese gitmez zaten bu telefon
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Mr. Jingles 11 sa.
Farketmez zaten kimsenin aldığı yok.
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