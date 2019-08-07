HTC patent sorunları nedeniyle İngiltere'deki telefon satışlarını durdurdu

Tayvanlı teknoloji şirketi HTC'nin patent anlaşmazlığının ardından İngiltere pazarından çekildiği ve şirket tarafından üretilen akıllı telefonların artık ülkedeki çevrimiçi ve fiziksel mağazalarda satıştan kaldırıldığı bildirildi.

HTC: Konuyu araştırıyoruz

Bu konuda resmi bir açıklama henüz mevcut olmamakla birlikte, BBC'nin raporu HTC'nin IPCom adlı bir araştırma ve geliştirme şirketi ile patent anlaşmazlığı yaşadığına işaret ediyor. IPCom, bazı HTC akıllı telefonlarda kullanılan kablosuz teknoloji ile ilgili bir patentinin Tayvanlı şirket tarafından ihlal edildiğini iddia ediyor ve davanın ise 2009'dan beri devam ettiği belirtilmiş.

https://www.bbc.com/news/technology-49239277

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İsmini açıklamaktan kaçınan birise spekülasyonları açık bir şekilde yanıtlamayı reddetti ve patent anlaşmazlığınınHTC akıllı telefon modeli için geçerli olduğunu söyledi. Yetkili durumu araştırdıklarını söylerken,tekrar İngiltere'de satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik muamma.