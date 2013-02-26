HTC, senkronizasyon yazılımının yeni sürümüyle iPhone kullanıcılarını hedefliyor













HTC'nin 4.7 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 600 yongaseti taşıyan amiral gemi modeli One'ı tanıtması, firmanın bu yıl ne kadar iddialı olduğunun da göstergesiydi. Firmanın cihaz yönetim yazılımındaki yenilikleri hitap ettiği kitleyi genişletmek istediğini işaret ediyor.





HTC, One modeli ile birlikte Sync Manager masaüstü senkronizasyon yazılımını da güncelledi. Cihaz kullanıcılarının yedekleme ve geri yükleme yapabilmelerine olanak tanıyan yazılımda dikkat çeken ise iPhone yedek dosyalarının da çözümlenebilmesi. Bu sayede iPhone kullanıcıları fotoğraf, ajanda, metin mesajları, video gibi pek çok kişisel dosyasını HTC One veya diğer HTC cihazlarına aktarabilecek.





Genelde Android sahipleri Google hesapları ile verilerini yedekleyerek yeni bir Android cihazına geçişte çok kolay bir şekilde geri yükleyebiliyor. iPhone kullanıcıları da iTunes ile veya iCloud ile verilerini yedekleyerek diğer iOS cihazlarına aktarabiliyor. Ancak aynı konu Android-iOS arasında olunca biraz daha zorlaşıyor. Bu bakımdan HTC, yeni hamlesi ile iPhone kullanıcılarını da kendisine çekmek istiyor.





Uygulama olarak da Android ve iOS işletim sistemlerinde benzer yapımları görmek mümkün olduğu için HTC başarılı olacağını düşünüyor olabilir.





Ancak Apple'ın müşterileri üzerindeki en büyük kazancının marka bağlılığı olduğu biliniyor. Bu bağlılık rekor gelirlerin arkasındaki en büyük etken. Araştırmalar bugüne kadar ki toplam iOS müşteri değerinin 295 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Bu açıdan HTC'nin kolay kolay Apple'dan müşteri alamayacağı belirtiliyor.

http://appleinsider.com/articles/13/02/25/htc-targets-iphone-owners-hopes-to-draw-converts-by-syncing-from-iphone-backups