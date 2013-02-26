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HTC, senkronizasyon yazılımının yeni sürümüyle iPhone kullanıcılarını hedefliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, senkronizasyon yazılımının yeni sürümüyle iPhone kullanıcılarını hedefliyor



HTC'nin 4.7 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 600 yongaseti taşıyan amiral gemi modeli One'ı tanıtması, firmanın bu yıl ne kadar iddialı olduğunun da göstergesiydi. Firmanın cihaz yönetim yazılımındaki yenilikleri hitap ettiği kitleyi genişletmek istediğini işaret ediyor.

HTC, One modeli ile birlikte Sync Manager masaüstü senkronizasyon yazılımını da güncelledi. Cihaz kullanıcılarının yedekleme ve geri yükleme yapabilmelerine olanak tanıyan yazılımda dikkat çeken ise iPhone yedek dosyalarının da çözümlenebilmesi. Bu sayede iPhone kullanıcıları fotoğraf, ajanda, metin mesajları, video gibi pek çok kişisel dosyasını HTC One veya diğer HTC cihazlarına aktarabilecek.

Genelde Android sahipleri Google hesapları ile verilerini yedekleyerek yeni bir Android cihazına geçişte çok kolay bir şekilde geri yükleyebiliyor. iPhone kullanıcıları da iTunes ile veya iCloud ile verilerini yedekleyerek diğer iOS cihazlarına aktarabiliyor. Ancak aynı konu Android-iOS arasında olunca biraz daha zorlaşıyor. Bu bakımdan HTC, yeni hamlesi ile iPhone kullanıcılarını da kendisine çekmek istiyor. 

Uygulama olarak da Android ve iOS işletim sistemlerinde benzer yapımları görmek mümkün olduğu için HTC başarılı olacağını düşünüyor olabilir. 

Ancak Apple'ın müşterileri üzerindeki en büyük kazancının marka bağlılığı olduğu biliniyor. Bu bağlılık rekor gelirlerin arkasındaki en büyük etken. Araştırmalar bugüne kadar ki toplam iOS müşteri değerinin 295 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Bu açıdan HTC'nin kolay kolay Apple'dan müşteri alamayacağı belirtiliyor. 

http://appleinsider.com/articles/13/02/25/htc-targets-iphone-owners-hopes-to-draw-converts-by-syncing-from-iphone-backups Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
slymn_71 6 yıl
Bıktım artık HTC'nin yeni sürüm ve yeni telefonlarından..
Birde amiral gemisi demişler, abi bu kaçıncı gemi... amiral filosu oldu
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Amedra 6 yıl
Ayın 21'inde çıkan haber nedense şimdi giriliyor, ilginç..
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potur 6 yıl Jül Sezar
Burn in Hell







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