HTC son 8 yılın en düşük pazar değerine geriledi





Bu yıl One serisi amiral gemi modeli ile pazarda çıkış arayan ve eski heybetli günlerine geri dönmeyi ümit eden HTC, henüz istediği rakamlara erişemedi ve aksine değer kaybetmeye devam ediyor.





Bloomberg raporuna göre HTC 3.8 milyar dolar ile son 8 yılın en düşük pazar değerine geriledi. 2011 yılında firma 37 milyar dolar pazar değerine sahipken, yüzde 90 civarında bir düşüş yaşandı.





Pazar değerinin dibe vurması beraberinde satış iddialarını da getirdi. Pek çok analiz uzmanı HTC'nin bundan sonra bir çıkış yakalamasının çok zor olduğu ve biraz daha değeri düştüğünde satın alıma çok uygun bir firma haline geleceği konusunda hem fikir.





BlackBerry ve Nokia'dan sonra akıllı telefon pazarında bir devin daha sallantıda olması yenilik geliştirme ve tüketiciye sunma konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor.

http://www.phonearena.com/news/HTCs-market-value-is-at-an-8-year-low-the-end-may-be-near_id47923