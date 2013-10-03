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HTC son 8 yılın en düşük pazar değerine geriledi

5 yıl
1,1b
1
79
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC son 8 yılın en düşük pazar değerine geriledi

Bu yıl One serisi amiral gemi modeli ile pazarda çıkış arayan ve eski heybetli günlerine geri dönmeyi ümit eden HTC, henüz istediği rakamlara erişemedi ve aksine değer kaybetmeye devam ediyor. 

Bloomberg raporuna göre HTC 3.8 milyar dolar ile son 8 yılın en düşük pazar değerine geriledi. 2011 yılında firma 37 milyar dolar pazar değerine sahipken, yüzde 90 civarında bir düşüş yaşandı.

Pazar değerinin dibe vurması beraberinde satış iddialarını da getirdi. Pek çok analiz uzmanı HTC'nin bundan sonra bir çıkış yakalamasının çok zor olduğu ve biraz daha değeri düştüğünde satın alıma çok uygun bir firma haline geleceği konusunda hem fikir.

BlackBerry ve Nokia'dan sonra akıllı telefon pazarında bir devin daha sallantıda olması yenilik geliştirme ve tüketiciye sunma konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTCs-market-value-is-at-an-8-year-low-the-end-may-be-near_id47923 Yorum Yaz
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xconnect 5 yıl en beğenilen
BlackBerry ve Nokia'dan sonra akıllı telefon pazarında bir devin daha sallantıda olması yenilik geliştirme ve tüketiciye sunma konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor.

HTC nin derdi yenilik geliştirme değil, Eski hataları bu noktaya getirdi.
One modeli için pek çok teknoloji sitesi ve editörleri bu senenin en iyi ürünü seçmişlerdi.
Mesele kaliteli ürün de değil, zaten kalite eşittir HTC algısı zaten vardı...

Yine de ONE modeli ile toparlayamamalarının asıl nedenini yazayım...

1. Android kullanıcıları her nekadar kullanmasada çıkarılabilir batar arıyor,
2. Hafızayı SD kart ile geneşletilmesini ve ufak bir yatırımla arttırmayı istiyor,
3. 4 Ultra pixsel için kumar oynadı ama masadan kalkamadı,
4. Ölü pixel ve kasa açıklığı çogu alıcının gözünü korkuttu,
5. Bu sürecteki Servis kalitesi ve uzun bekleyişler firmadan soğuttu.
6. Sonradan çıkan ve yazılımla düzelmesi beklenilen gece görüntülerinde pembelikte tuz biber oldu
7. TR de yaygın bir aksesuar çeşitliliği ve yan sanayi ürünleri yok denecek kadar az ve büyük şehirler harici neredeyse sıfır,
8. Firmanın her birkaç ayda bir batacak dedikoduları, çerek finans raporları acaba marka elimde mi kalır düşüncesini pisikolojik travma yarattı.
9. Eski alışkanlıklarından dolayı amiral gemisi modeli yıl içinde revize edilir mi düşüncesi akıllarda soru işareti bıraktı.
10. Yine geçmişinden gelen imajları ile yazılım güncellemesinde yarı yolda bırakır kabusları gördürdü.
11. Türkiye için HTC yapılanması, ülkeye verdiği değer ve müşteri hizmetlerinin Mısırda olduğu dedikoduları kırılma noktası oldu.


Bu kadar olumsuzluğa rağmen HTC ONE ile mutlu mesut yaşıyorum,
Benim için yukarıdaki başlıklar çok bir anlam ifade etmiyor.
Çünkü Androidin en seri ve en stabil telefonunu kullannıyorum.


BlackBerry ve Nokia'dan sonra akıllı telefon pazarında bir devin daha sallantıda olması yenilik geliştirme ve tüketiciye sunma konusunun ne kadar önemli old...
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LilTunechi 5 yıl WB
WB
Firmalar sallanmaya basladi birer birer, beklenen bir durumdu; yukle donanimi, bas android i, sur piyasaya mantiginin tutmayacagini hep soyledik kullanici olarak, sonuc ortada. LG ve Samsung ders cikartiyorlardir umarim..
Apple seneye 4,5-4,7" bir cihaz cikartirsa daha cook havlu atan goruruz


Apple değil samsung bitirdi htc ve diğerlerini
WBFirmalar sallanmaya basladi birer birer, beklenen bir durumdu; yukle donanimi, bas android i, sur piyasaya mantiginin tutmayacagini hep soy...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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WB 5 yıl xconnect
xconnect
BlackBerry ve Nokia'dan sonra akıllı telefon pazarında bir devin daha sallantıda olması yenilik geliştirme ve tüketiciye sunma konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor.

HTC nin derdi yenilik geliştirme değil, Eski hataları bu noktaya getirdi.
One modeli için pek çok teknoloji sitesi ve editörleri bu senenin en iyi ürünü seçmişlerdi.
Mesele kaliteli ürün de değil, zaten kalite eşittir HTC algısı zaten vardı...

Yine de ONE modeli ile toparlayamamalarının asıl nedenini yazayım...

1. Android kullanıcıları her nekadar kullanmasada çıkarılabilir batar arıyor,
2. Hafızayı SD kart ile geneşletilmesini ve ufak bir yatırımla arttırmayı istiyor,
3. 4 Ultra pixsel için kumar oynadı ama masadan kalkamadı,
4. Ölü pixel ve kasa açıklığı çogu alıcının gözünü korkuttu,
5. Bu sürecteki Servis kalitesi ve uzun bekleyişler firmadan soğuttu.
6. Sonradan çıkan ve yazılımla düzelmesi beklenilen gece görüntülerinde pembelikte tuz biber oldu
7. TR de yaygın bir aksesuar çeşitliliği ve yan sanayi ürünleri yok denecek kadar az ve büyük şehirler harici neredeyse sıfır,
8. Firmanın her birkaç ayda bir batacak dedikoduları, çerek finans raporları acaba marka elimde mi kalır düşüncesini pisikolojik travma yarattı.
9. Eski alışkanlıklarından dolayı amiral gemisi modeli yıl içinde revize edilir mi düşüncesi akıllarda soru işareti bıraktı.
10. Yine geçmişinden gelen imajları ile yazılım güncellemesinde yarı yolda bırakır kabusları gördürdü.
11. Türkiye için HTC yapılanması, ülkeye verdiği değer ve müşteri hizmetlerinin Mısırda olduğu dedikoduları kırılma noktası oldu.


Bu kadar olumsuzluğa rağmen HTC ONE ile mutlu mesut yaşıyorum,
Benim için yukarıdaki başlıklar çok bir anlam ifade etmiyor.
Çünkü Androidin en seri ve en stabil telefonunu kullannıyorum.




HTC=Kalite demissin ama yazdigin maddelerin cogu kalite problemi
xconnectBlackBerry ve Nokia'dan sonra akıllı telefon pazarında bir devin daha sallantıda olması yenilik geliştirme ve tüketiciye sunma ko...
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gfbekir 5 yıl
Samsungun başı çektiği ve Sony ile Lg'nin öne çıkmaya başladığı bir dönemde normaldir.
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lestet 5 yıl
sadece telefon yapmak ve artan pazar ortakları HTC nin sonunu hazırladı, en azından sonun başlangıcını. her işte eli olan sony lg samsung telefon satamasa da koymaz adamlara sırtları yere gelmez
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St Batuhan 5 yıl
Adamlar bu sene ellerinde ürün çeşidini çok feci kıstılar ama asıl olay yaptıkları reklam yatırımları, yoksa yine orta halli olurdu firma, ilerde bunları toplarlarsa belki düzelmiş görürüz, birden parayı basınca haliyle büyük düşüşler görülür tablolarda. Onun dışında One modeli çok sönük kaldı duruma göre bence ve ben de eskiden HTC severdim ama bu sene itibariyle bazı sebepler soğuttu. Ayrıca diğer nokta Google HTC'ye temel desteğini sunduğu zamanlarda iyice güçlenen bir firmaydı ama Nexus standart programına aldığı Samsung'a çok daha değer verdi. Şimdi de LG'ye veriyor ve Samsung aldı başını gitti. HTC geride kaldı. LG git gide güçleniyor. Bu da etkenlerden diğeri bence. Bu sene LG yerine HTC ile çalışsaydı muhakkak firma çok güçlü bir pozisyona tekrar gelirdi. Bunlardan öte o çok beğenilmeyen Sony kendini iyice toparladı ve muhakkak ki HTC'nin de pazar payına vuranlardan oldu. İşin daha önemli noktasıysa bunu Sony kendi başına yapıyor, Samsung-LG ikisi de Google sayesinde bugün geldikleri noktalarda ve HTC'nin firma politikaları da bu eşiğe getirebildi onu. Ben hala One + modelini Butterfly S ile görüyorum. Hayatımdaki en büyük saçmalıklardan biri, madem boyutu 5" e çıkarıyorsun ve One'ın özelliklerini de koyuyorsun bare s800 yap tüm piyasaya sok, diğer firmalar gibi para kazanmana bak biraz ve One'a güncelleme desteğini tam anlamıyla devam ettir, bu seneyi de 2 amiral gemi ile kapat. Ama gitti s600lü ürünle bıraktı seneyi, bi anlamı yoktu s4 pro'dan s600 e geçmenin ve devam ettirmenin, s800'ün ise gerçekten anlamı var, yapıyorsun bare tam yap! Neyse öyle ya da böyle Reklam gideri çok fazla olduğundan ben bu derece düşük olduğuna inanıyorum, bu kadar vahim duruma ilerlemez sanırım!
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makinamuhendisi 5 yıl
Arkadaşlar oyle bir konuşmuş ki htc sanki hic yenilik getirmiyor..ben katılmıyorum bir one kullanıcısı olarak..bana gore bu teknoloji caginda olması ne gereken varsa var bu telefonda..bataryası küçük diyorsunuz daha büyük batarya olup monolog ses sistemi plastik telefonu alıp kullaniyorsunuz komik oluyor..htc hatalar yapmış olabilir ama bence samsungun cok önünde bir firma adamlarin yaptığı blinkfeed bile bence bir devrimdir..htcnin reklamdan kaybettiğini düşünüyorum hala htcyi tanımayan insanlar var 2 milyara plastik monolog ve full hd olmayan telefon alacagima azıcık bataryası küçük telefon alirim tüm multimedyam düzgün olur..kaldı ki htc one ile güncelleme konusundada duzeldi.
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free4200 5 yıl
sonurakar
Bu HTC 25 Nisan 2011de ne yaptı da tavan yaptı? finance.yahoo.com/...

O tarihlerde Sensation çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Birçok yeniliğe imza atmıştı Android tarafında ancak yapılan testlerde donanımı yetersiz bulundu yavaş seyreden satışlar sonrası hisseleri düşüşe geçti.
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Technotronic 5 yıl
nokia ,motorola,blackberry ,simens ten sonra bir dev firma daha iflas noktasında ,malesef bu iş samsung ve iphone tekelciliğine dogru gidiyor
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Espa 5 yıl free4200
free4200

sonurakar

Bu HTC 25 Nisan 2011de ne yaptı da tavan yaptı? finance.yahoo.com/...


O tarihlerde Sensation çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Birçok yeniliğe imza atmıştı Android tarafında ancak yapılan testlerde donanımı yetersiz bulundu yavaş seyreden satışlar sonrası hisseleri düşüşe geçti.



Galaxy s2 yılın en iyi telefonu seçildi o yıl. Sensation beklenen ilgiyi göremedi s2'in karşısında. Zamanın ötesinde bir cihazdı çünkü. Sonraki yıl tegralı one x rezalet pil ömrüyle s3'ün karşısında duramadı. Kısa bir süre sonra one x+ vs çıkardı one x sahiplerine ayıp etti... Bu böyle uzar gider.
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Htc one ve butterfly s bana gore piyasanin en iyi iki telefonu ama neden boyke dusus yasiyorlar anlamiyorum, fiyatlarimi pahalli nedir
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TearsForFears 5 yıl
Snapdragon 800 lu telefon cikarsan direk alacaktim ama cikarmadin kendin kaybettin.Kazanma sirasi Lg de.
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free4200 5 yıl
Tegra 3 ve Snapdragon S3 yaktı seni HTC.. Az olan bataryaların da cabası.
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yagiz123 5 yıl
bana htc eskiden tekstilci gibi geliyor.
bir modelin s-m-l-xl-xxl gibi boyutlarını çıkartıyor.
sanki kazak/gömlek satıyorlar.
müşterinin boyu "m" dir, ama adam xxl kullanır bunu fark edemediler.
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electro58 5 yıl
ürünlerine adam akıllı kaliteli bir kameraya sahip olsa sıkıntı olmaz. Millet tlfnu kamerası içinde alıyor. Samsung bunu başardı devam ettiriyor
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Jacobıan 5 yıl
adam gibi güncelleme vereydin,düzgün fiyatlandırma yapaydın htc artık çok geç
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Japon.Türk.San 5 yıl
bütün olaylar algı da bitiyor. anlatacaklarıma iphone dahil değil. çünkü o çok farklı bi konumda kalıyor. ilk akıllı telefonu çıkardığı için bu anlattıklarıma dahil değil. şimdi tüm olay algı da bitiyor. telefon alacak insanların çoğu ortamda biraz havam olsun. cebimden adı sanı bilinmeyen bi telefon çıkartmayayım korkusu da var. milletimiz meraklıdır hava atmaya. sistemi, özellikleri pek de önemli değil. sistemine önem veren açıkçası htc yi alıyor zaten. açıkçası ben htc kullanmıyorum. samsung kullanıyorum. samsung kaliteli mi ? orası tartışılır. ama şöyle bi algı var. samsung, lg, sony gibi firmalar insanların heryerde gözlerine çarpıyor. adamlar gizli reklam yapıyorlar aslında. bi yerde yürürken samsung tv, lg ekran ya da sony playstation görüyorsunuz ve bu markalar aklınıza kazınıyor. sony playstation un kaliteli olması sony markasını kaliteli gösteriyor. samsung tv lerin kaliteli olması samsung telefonları kaliteli gösteriyor. insanlar böyle algılıyor. bu firmaların batacaklarını düşünmüyorlar. o yüzden de telefon elimde patlar diye korkmuyorlar. alırken de bunu düşünerek alıyorlar. bunlar da bu sayede piyasa telefonları olmuş oluyorlar. zamanla diğer insanlar birbirlerinde s3-s4 telefonları görünce kendilerinde de s3 ya da s4 olsun istiyorlar. ya da sony xperia mesela. Türkiye de telefon alacak çoğu insan kaliteli olduğunu arkadaşım kullanıyorsa demekki kaliteli o yüzden kullanıyor. bende onu tercih edeyim mantığındalar. htc ise hala bu kesim için çin malı dandrik bi telefon. peki sorsan bu adamlara htc de şu şu özellikler var. haberin var mıydı ? diye. ilgilenmek istemez. ilgi alanına girmez.

yalnız şuna da dikkat çekmek isterim. bu anlattıklarımdan sonra samsung sanki kıytırık telefon yapıyor ama millet sırf arkadaşında gördüğü için alıyor diye bi düşünce oluşmasın. sadece öyle bi kesim var. ve bu kesim bu firmalara daha fazla satış yaptırmada yardımcı oluyor.
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