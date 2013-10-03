HTC son 8 yılın en düşük pazar değerine geriledi

Haber Editörü
Bu yıl One serisi amiral gemi modeli ile pazarda çıkış arayan ve eski heybetli günlerine geri dönmeyi ümit eden HTC, henüz istediği rakamlara erişemedi ve aksine değer kaybetmeye devam ediyor.
Bloomberg raporuna göre HTC 3.8 milyar dolar ile son 8 yılın en düşük pazar değerine geriledi. 2011 yılında firma 37 milyar dolar pazar değerine sahipken, yüzde 90 civarında bir düşüş yaşandı.
Pazar değerinin dibe vurması beraberinde satış iddialarını da getirdi. Pek çok analiz uzmanı HTC'nin bundan sonra bir çıkış yakalamasının çok zor olduğu ve biraz daha değeri düştüğünde satın alıma çok uygun bir firma haline geleceği konusunda hem fikir.
BlackBerry ve Nokia'dan sonra akıllı telefon pazarında bir devin daha sallantıda olması yenilik geliştirme ve tüketiciye sunma konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor.
http://www.phonearena.com/news/HTCs-market-value-is-at-an-8-year-low-the-end-may-be-near_id47923 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HTC nin derdi yenilik geliştirme değil, Eski hataları bu noktaya getirdi.
One modeli için pek çok teknoloji sitesi ve editörleri bu senenin en iyi ürünü seçmişlerdi.
Mesele kaliteli ürün de değil, zaten kalite eşittir HTC algısı zaten vardı...
Yine de ONE modeli ile toparlayamamalarının asıl nedenini yazayım...
1. Android kullanıcıları her nekadar kullanmasada çıkarılabilir batar arıyor,
2. Hafızayı SD kart ile geneşletilmesini ve ufak bir yatırımla arttırmayı istiyor,
3. 4 Ultra pixsel için kumar oynadı ama masadan kalkamadı,
4. Ölü pixel ve kasa açıklığı çogu alıcının gözünü korkuttu,
5. Bu sürecteki Servis kalitesi ve uzun bekleyişler firmadan soğuttu.
6. Sonradan çıkan ve yazılımla düzelmesi beklenilen gece görüntülerinde pembelikte tuz biber oldu
7. TR de yaygın bir aksesuar çeşitliliği ve yan sanayi ürünleri yok denecek kadar az ve büyük şehirler harici neredeyse sıfır,
8. Firmanın her birkaç ayda bir batacak dedikoduları, çerek finans raporları acaba marka elimde mi kalır düşüncesini pisikolojik travma yarattı.
9. Eski alışkanlıklarından dolayı amiral gemisi modeli yıl içinde revize edilir mi düşüncesi akıllarda soru işareti bıraktı.
10. Yine geçmişinden gelen imajları ile yazılım güncellemesinde yarı yolda bırakır kabusları gördürdü.
11. Türkiye için HTC yapılanması, ülkeye verdiği değer ve müşteri hizmetlerinin Mısırda olduğu dedikoduları kırılma noktası oldu.
Bu kadar olumsuzluğa rağmen HTC ONE ile mutlu mesut yaşıyorum,
Benim için yukarıdaki başlıklar çok bir anlam ifade etmiyor.
Çünkü Androidin en seri ve en stabil telefonunu kullannıyorum.
Apple değil samsung bitirdi htc ve diğerlerini
HTC=Kalite demissin ama yazdigin maddelerin cogu kalite problemi