HTC ve LG gelecek yılın amiral gemi modellerinde safir butonlara yer verebilir





Apple, iPhone 5S akıllı telefonunda Home tuşu üzerinde yer verdiği parmak izi okuyucu Touch ID özelliğinin çok hassas olması nedeniyle butonu safir kristal ile kaplamıştı. Çizilmelere karşı çok daha iyi bir koruma sağlayan safir butonlar başka firmaların da hedefinde olabilir.





Günümüzde mobil cihazların ön panellerini çizilmelere karşı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla Gorilla Glass teknolojisi kullanılıyor. Yeni geliştirilen safir kristal koruma ise Gorilla Glass'tan kat kat fazla dayanıklı. Ancak safir ekranların maliyetinin 30$, Gorilla Glass ekranların maliyetinin 3$ olması şimdilik bu teknolojinin ana akım mobil cihazlarda kullanımını imkansız hale getiriyor.





Apple ise iPhone 5S modelinde ön panel yerine sadece Home tuşunda safir kristal materyaline yer vererek, Touch ID parmak izi okuyucusunu korumayı seçmişti.





Sektörden gelen bilgilere göre HTC ve LG de gelecek yıl ki amiral gemi akıllı telefon modellerinde safir kaplama Home butonlarına yer verecek. Hatırlanacağı üzere HTC One ve LG G2 modellerinde Home tuşu yer almıyordu. Ancak gelecek yıl devam modellerinde ön tarafta Home tuşunun yer alacağı ve parmak izi okuyucusunun da buraya entegre edileceği iddia ediliyor.





HTC, One Max modelinde arka kapağa bir parmak izi okuyucusu konumlandırarak bu teknolojiyi kullanmak istediğinin işaretlerini vermişti. LG'nin de G3 amiral gemi modelinde parmak izi okuycusuna yer vereceği sık sık gündeme geliyor. Bu bakımdan Touch ID tarzında parmak izi okuyucu modüllerin Android amiral gemi modellerinde daha sık kullanılabileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-and-LG-to-use-sapphire-on-next-years-flagship-models_id50783