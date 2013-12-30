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HTC ve LG gelecek yılın amiral gemi modellerinde safir butonlara yer verebilir

5 yıl
5,6b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC ve LG gelecek yılın amiral gemi modellerinde safir butonlara yer verebilir

Apple, iPhone 5S akıllı telefonunda Home tuşu üzerinde yer verdiği parmak izi okuyucu Touch ID özelliğinin çok hassas olması nedeniyle butonu safir kristal ile kaplamıştı. Çizilmelere karşı çok daha iyi bir koruma sağlayan safir butonlar başka firmaların da hedefinde olabilir.

Günümüzde mobil cihazların ön panellerini çizilmelere karşı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla Gorilla Glass teknolojisi kullanılıyor. Yeni geliştirilen safir kristal koruma ise Gorilla Glass'tan kat kat fazla dayanıklı. Ancak safir ekranların maliyetinin 30$, Gorilla Glass ekranların maliyetinin 3$ olması şimdilik bu teknolojinin ana akım mobil cihazlarda kullanımını imkansız hale getiriyor. 

Apple ise iPhone 5S modelinde ön panel yerine sadece Home tuşunda safir kristal materyaline yer vererek, Touch ID parmak izi okuyucusunu korumayı seçmişti. 

Sektörden gelen bilgilere göre HTC ve LG de gelecek yıl ki amiral gemi akıllı telefon modellerinde safir kaplama Home butonlarına yer verecek. Hatırlanacağı üzere HTC One ve LG G2 modellerinde Home tuşu yer almıyordu. Ancak gelecek yıl devam modellerinde ön tarafta Home tuşunun yer alacağı ve parmak izi okuyucusunun da buraya entegre edileceği iddia ediliyor. 

HTC, One Max modelinde arka kapağa bir parmak izi okuyucusu konumlandırarak bu teknolojiyi kullanmak istediğinin işaretlerini vermişti. LG'nin de G3 amiral gemi modelinde parmak izi okuycusuna yer vereceği sık sık gündeme geliyor. Bu bakımdan Touch ID tarzında parmak izi okuyucu modüllerin Android amiral gemi modellerinde daha sık kullanılabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-and-LG-to-use-sapphire-on-next-years-flagship-models_id50783 Yorum Yaz
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darkdiva 5 yıl en beğenilen
Bir kere LG, G2'de safir cam kullandı. Kamera camı safir. Konuda sanki ilk kez kullanacaklar gibi bir hava yaratılmış
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EagleTibet 5 yıl
Fiziksel "Home" tuşu candır
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Master_Evil 5 yıl
fiziksel tuşu olmayan telefonların ekrandan çalması iyi olmuyor, oyunlarda da çok sorun çıkıyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiziksel tuş sayesinden ekrandanda çalmazlar bi taşla 2 kuş misali
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jolawe 5 yıl
lg safir cam koyarda htc fiziksel hom tuşu koymuyorki...
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DH Misafiri 5 yıl
nitelikli bir özellik olmuş. lg'ye yakışır
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Milk with Oreo 5 yıl
Aslında telefon firmaları diyelim cihazı $600'a satıyorsa $630-$650'a satsa ama ön paneli safir kristal kaplama olsa, biz de telefonu jelatinsiz rahat bir şekilde kullansak ne kadar güzel olur. $30'lık cam için $20 kar koysa hem kalite hissiyatından dolayı satışlar artar hem de müşteri memnuniyeti daha da üst seviyelere taşınmış olur.
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AMERICOS 5 yıl
Çizilmeyecek ise yapsınlar.
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cem903_34 5 yıl
Safir kristal yeni gelistirilen bir cam degil ki...Yillardir kaliteli marka saatlerin cami safir kristaldir.Oyle yeni gelistirilen safir kristal cam falan denmis ama haberde garip..
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XeaRaa 5 yıl
Bunlar Hep Iphone özentiliği Bi bitmediniz.
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iboocum 5 yıl
fiziksel tuş gelsin de olmasa da olur
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Pascha_72 5 yıl
Safir Kristal Ekran, uzun yıllardır aklımdan geçen MÜKEMMEL bir geliştirmedir !
Kusursuz berraklığı ve Elmas kullanmazsanız çizemeyeceğiniz sağlamlığıyla rakipsizdir !
Yanlış olan algı ise ;
Üretim aşamasındaki 27$'lık bir parçanın son kullanıcıya yansıtacağı yükün boyutudur !
Oradaki + 27$'ın nihai fiyata etkisi minimum 200$'dır !
Bir başka deyişle;
Ülkemizde 1800 lira olan üst düzey bir cihazı 2200,,,
2200 lira olan cihazı 2600 seviyesine taşıyacaktır...
(Yine de sahsi düşüncem, Safir Kristal Ekranın buna değeceği yönündedir...)
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acura07 5 yıl Pascha_72
en son cumle harıc harfı harfıne katılıyorum


5 10 tl lık ekran koruyucular varken 400 TL lık fark sacma gelıyor sadece bana
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar teknolojiye yön vermenin ne demek olduğunu bundan yaklaşık olarak iki sene önce samsung gayet iyi bir şekilde göstermeye başlamıştır. Büyük ekranlı telefonlar herkes itiraz etse de samsung bu konuda eleştirilse de bütün telefon üreticileri de buna uymak zorunda kalmıştır. Ve piyasanin en iyileri kuskusuz büyük ekranlı telefonlar olmuştur. Apple bile iphone 6 da büyük ekrana geçmeyi planlıyor.
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senersongur 5 yıl
Sanal home tuşu candir.
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tayfunay 5 yıl
Olsun tabi ya çok büyük bir eksiklikti ne zaman gelir diye yana yana bekliyorduk çok şükür gelecekmiş.
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inexo 5 yıl
fiziksel home tuşu ile ilgili benimle aynı fikirde olanları görmek ne guzel. sırf bu yüzden samsungu kutluyorum ilkeli davranıyor.
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