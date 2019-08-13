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HTC, yeni bir akıllı telefon tanıtacağını doğruladı

HTC, Hindistan pazarına geri dönme hazırlığında. Firmanın resmi Twitter hesabı da Hindistan duyurusuyla birlikte video yayınladı. Videoda çentikli bir HTC modeli görülüyor.
4 sa.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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HTC, yeni bir akıllı telefon tanıtacağını doğruladı
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Akıllı telefon tarafında istediğini bulamayan HTC, uzun süredir sessizdi. Ancak geçtiğimiz aylarda firmanın efsaneleşmiş Wildfire serisini yenileyerek kullanıcılara sunacağına dair haberler geldi. Hatta dört adet Wildfire modeli hakkında detayları geçtiğimiz ay sizlere aktardık. Bugün ise HTC Twitter hesabından yapılan paylaşım, yeni bir modelin çıkacağını doğrulamış oldu.

İlk hedef Hindistan

HTC, çoğu ülkeye benzer şekilde Hindistan pazarından da 2018’in Temmuz ayında ayrıldı. HTC Hindistan hesabı ise bugün yayınladığı videoda geri döneceklerinin müjdesini verdi. Bu noktada bizleri ilgilendiren şey videonun içerisinde. 2007 yılında bu yana geliştirdiği akıllı telefon modellerini sergileyen firma, 2019 yılına gelindiğinde “Sırdaki ne?” yazısıyla birlikte, su damlası çentikli bir akıllı telefon modelini bizlere gösteriyor. HTC, daha fazla detay vermese de önceki sızıntıları düşündüğümüzde bu modelin Wildfire olduğunu söyleyebiliriz.

HTC Wildfire, 6.2 inç boyutunda su damlası tasarımlı ekranla geliyor. 1440 x 720 piksel çözünürlüğündeki ekranı ters çevirdiğimizde alüminyum arka kapak bizleri karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P23 yonga setinden gücünü alan cihaza, 3 GB RAM ve 32 GB depolama eşlik ediyor. Kamera tarafında ise 16 MP+5 MP arka, 16 MP ön sensörü görüyoruz. Son olarak 3500 mAh boyutundaki bataryayı da unutmayalım. Teknik özelliklerden fark edebileceğiniz üzere, eski Wildfire serisine benzer olarak yeni seri de giriş sınıfına yerleşecek.

Ayrıca Bkz. "DxOMark’ın yeni lideri Samsung Galaxy Note 10+ 5G oldu!"

HTC’nin Wildfire E1, Wildfire E, Wildfire E+ vb. birkaç model daha tanıtması bekleniyor. Tabii ki ilk başlarda her ülkede ulaşılabilir olması mümkün değil. Yeni Wildfire serisi uzun süre Hindistan’a özel olarak kalabilir. Firmanın yeni atılımının işe yarayıp yaramayacağını hep birlikte göreceğiz. Haberimizde bahsettiğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



https://www.gsmarena.com/htc_teases_new_phone_ahead_of_return_to_indian_market-news-38628.php Yorum Yaz
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intel7mix 2 sa.
Helio P23 ve 720P tam çöp resmen.
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oguzhan diric 2 sa.
Htc keşke katlanabilen telefon prototype falan gösterseydi. Mate x gibi şaşalı bir şey en azından haberlerde kendine yer bulur reklamı yapılmış olurdu. Şimdi bu cihazla neyin reklamını yapacaksın. Asya buna benzeyen birsürü cihaz var.
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