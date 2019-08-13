HTC, yeni bir akıllı telefon tanıtacağını doğruladı

HTC, uzun süredir sessizdi. Ancak geçtiğimiz aylarda firmanın efsaneleşmiş Wildfire serisini yenileyerek kullanıcılara sunacağına dair haberler geldi. Hatta dört adet Wildfire modeli hakkında detayları geçtiğimiz ay sizlere doğrulamış oldu. Akıllı telefon tarafında istediğini bulamayan, uzun süredir sessizdi. Ancak geçtiğimiz aylarda firmanın efsaneleşmiş Wildfire serisini yenileyerek kullanıcılara sunacağına dair haberler geldi. Hatta dört adet Wildfire modeli hakkında detayları geçtiğimiz ay sizlere aktardık . Bugün ise HTC Twitter hesabından yapılan paylaşım, yeni bir modelin çıkacağınıoldu.

İlk hedef Hindistan

HTC, çoğu ülkeye benzer şekilde Hindistan pazarından da 2018’in Temmuz ayında ayrıldı. HTC Hindistan hesabı ise bugün yayınladığı videoda geri döneceklerinin müjdesini verdi. Bu noktada bizleri ilgilendiren şey videonun içerisinde. 2007 yılında bu yana geliştirdiği akıllı telefon modellerini sergileyen firma, 2019 yılına gelindiğinde “Sırdaki ne?” yazısıyla birlikte, su damlası çentikli bir akıllı telefon modelini bizlere gösteriyor. HTC, daha fazla detay vermese de önceki sızıntıları düşündüğümüzde bu modelin Wildfire olduğunu söyleyebiliriz.

HTC Wildfire, 6.2 inç boyutunda su damlası tasarımlı ekranla geliyor. 1440 x 720 piksel çözünürlüğündeki ekranı ters çevirdiğimizde alüminyum arka kapak bizleri karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P23 yonga setinden gücünü alan cihaza, 3 GB RAM ve 32 GB depolama eşlik ediyor. Kamera tarafında ise 16 MP+5 MP arka, 16 MP ön sensörü görüyoruz. Son olarak 3500 mAh boyutundaki bataryayı da unutmayalım. Teknik özelliklerden fark edebileceğiniz üzere, eski Wildfire serisine benzer olarak yeni seri de giriş sınıfına yerleşecek.

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HTC’nin Wildfire E1, Wildfire E, Wildfire E+ vb. birkaç model daha tanıtması bekleniyor. Tabii ki ilk başlarda her ülkede ulaşılabilir olması mümkün değil. Yeni Wildfire serisi uzun süre Hindistan’a özel olarak kalabilir. Firmanın yeni atılımının işe yarayıp yaramayacağını hep birlikte göreceğiz. Haberimizde bahsettiğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.gsmarena.com/htc_teases_new_phone_ahead_of_return_to_indian_market-news-38628.php