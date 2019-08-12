DxOMark’ın yeni lideri Samsung Galaxy Note 10+ 5G oldu!

Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtılması ardından gözler DxOMark’a çevrildi. Cihazın kamera konusunda iddialı olduğu biliniyor. Bu iddianın DxOMark listesine yansıyıp yansımayacağı ise büyük merak konusuydu. Teste giren Galaxy Note 10+ 5G, kamera performansıyla birinciliği elde etmeyi başardı.

Üçlü arka kamera ve ToF sensör

DxOMark’ın lideri 112 puan ile Huawei P30 Pro modeliydi. Galaxy Note 10+ 5G ise 113 puan almayı başardı. Sadece fotoğraf odağında bakıldığında 119 puan alan P30 Pro, 118 puan alan Galaxy Note 10+ 5G’ye göre hala önde. Ancak video tarafına geçtiğimizde 97 puan alan P30 Pro’nun, 101 puan alan Galaxy Note 10+ 5G’nin gerisinde kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla ortalamada Galaxy Note 10+ 5G zirveyi ele geçiriyor.

Galaxy Note 10+ 5G’nin bu başarısının altında 12 MP çözünürlüğünde f/1.5-2.4 değişken diyafram aralıklı ve OIS’li ana sensöre ek olarak, 16 MP f/2.2 ultra geniş açı sensörü + 12 MP f/2.1 OIS’li telefoto sensörü yatıyor. S10 5G modelinde f/2.4 diyafram aralığına sahip telefoto sensörü bulunuyordu. f/2.1 yeni sensör sayesinde düşük ışık koşullarında çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Önceki lider P30 Pro ile kıyaslandığında ise fotoğraf noktasında geri kalınan tek nokta düşük ışık performansı olarak belirtiliyor. Derinlik algılama işlemlerinde kullanılan ToF sensör de cihaza yardımcı olan bir diğer detay.

Ön kamerada da lider

Bildiğiniz üzere DxOMark, akıllı telefonların ön kamera performansını da değerlendirmeye başladı. Bu teste de giren Samsung Galaxy Note 10+ 5G modeli, yine birincilik koltuğunda.10 MP çözünürlüğündeki ön kamera, eski lider olan Zenfone 6’yı geride bırakmak için yeterli oldu.

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Arka kamera için hazırlanan raporu ve fotoğraf örneklerini bu bağlantıdan, ön kamera için hazırlanan raporu ve fotoğraf örneklerini ise bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Standart Galaxy Note 10 modelinin de sensörleri birebir aynı olduğu için alacağı sonuçlar da yakın olacaktır. Ancak ToF sensörü bulundurmaması gibi bazı ufak farklılıkları olduğunu belirtmeden geçmeyelim.