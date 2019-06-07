HTC, 11 Haziran tarihinde yeni bir telefon tanıtacak

Bir dönemin Android tarafındaki önemli üreticilerinden olan HTC, daha sonrasında hızlı bir düşüş trendine girdi. Çeşitli denemelerine rağmen eski günlerine dönmeyi bir türlü başaramayan firma, görünen o ki hala vazgeçmemiş. 11 Haziran tarihinde yeni bir telefon tanıtılması bekleniyor.

HTC U19e

Henüz net bir bilgi olmasa da 11 Haziran tarihinde tanıtılacak cihazın HTC U19e modeli olacağı tahmin ediliyor. Nisan ayında 2Q7A100 model numarasıyla AnTuTu ve Geekbench’de görülen cihaz, Snapdragon 710 yonga seti, 6 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemine sahipti. Hatta NCC sertifikası sayesinde aşağıdaki tasarım şemasına da ulaşılabildi.

Ortaya çıkan yeni duyumlar ise telefonun 6 inç boyutunda ekran ve 3900 mAh batarya ile geleceği yönünde. Quick Charge 4.0 hızlı şarj desteği de bulunacak. Şemalardan görüldüğü kadarıyla yeni modelin hem ön hem de arkasında çift kamera paketi göreceğiz. Diğer detayları ise şimdilik gizemini korumaya devam ediyor. 11 Haziran tarihinde fiyatı dahil tüm bilgileri resmiyet kazanacaktır.

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Android telefon pazarı tamamıyla Çinliler tarafından ele geçirilmiş durumda. Etkileyici donanımı, uygun fiyat ile birleştiren Çinli firmalar Sony, LG ve HTC gibi bir dönemin önemli üreticilerini geri dönülemez noktalara sürükledi. HTC U19e modeli firma için bir değişim yaratacak mı hep birlikte göreceğiz.

https://www.gsmarena.com/new_htc_phone_coming_june_11-news-37436.php