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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, 11 Haziran tarihinde yeni bir telefon tanıtacak

Bugün paylaşılan posterle birlikte HTC’nin 11 Haziran tarihinde yeni bir telefon tanıtacağı ortaya çıktı. Tahminlere göre yeni modelin HTC U19e olması bekleniyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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HTC, 11 Haziran tarihinde yeni bir telefon tanıtacak
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Bir dönemin Android tarafındaki önemli üreticilerinden olan HTC, daha sonrasında hızlı bir düşüş trendine girdi. Çeşitli denemelerine rağmen eski günlerine dönmeyi bir türlü başaramayan firma, görünen o ki hala vazgeçmemiş. 11 Haziran tarihinde yeni bir telefon tanıtılması bekleniyor.

HTC U19e

Henüz net bir bilgi olmasa da 11 Haziran tarihinde tanıtılacak cihazın HTC U19e modeli olacağı tahmin ediliyor. Nisan ayında 2Q7A100 model numarasıyla AnTuTu ve Geekbench’de görülen cihaz, Snapdragon 710 yonga seti, 6 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemine sahipti. Hatta NCC sertifikası sayesinde aşağıdaki tasarım şemasına da ulaşılabildi.

HTC, 11 Haziran tarihinde yeni bir telefon tanıtacak
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Ortaya çıkan yeni duyumlar ise telefonun 6 inç boyutunda ekran ve 3900 mAh batarya ile geleceği yönünde. Quick Charge 4.0 hızlı şarj desteği de bulunacak. Şemalardan görüldüğü kadarıyla yeni modelin hem ön hem de arkasında çift kamera paketi göreceğiz. Diğer detayları ise şimdilik gizemini korumaya devam ediyor. 11 Haziran tarihinde fiyatı dahil tüm bilgileri resmiyet kazanacaktır.

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Android telefon pazarı tamamıyla Çinliler tarafından ele geçirilmiş durumda. Etkileyici donanımı, uygun fiyat ile birleştiren Çinli firmalar Sony, LG ve HTC gibi bir dönemin önemli üreticilerini geri dönülemez noktalara sürükledi. HTC U19e modeli firma için bir değişim yaratacak mı hep birlikte göreceğiz.

https://www.gsmarena.com/new_htc_phone_coming_june_11-news-37436.php Yorum Yaz
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Dexter Morgan 4 gün en beğenilen
Htc 10'a pie vermediler beddua aldılar
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~Lion King~ 3 gün
Hiç tanıtmasınlar eğer donanımı buysa.
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ltrg 3 gün
HTC Desire HD ilk akilli telefonum du :)
hey gdi gunler hey.İcinden Beats Kulaklik ckan Bikac modelide vardi.Ben saglamligini sevmisdim.Yne cksa yne alirim.
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SC0RPI0N 4 gün
Adamlar sağlam ve kaliteli bir telefon yapıyorlar bu yüzden sıfır çerçeve ve piyasadaki kaliteli gibi görünen plastiklerden beklemeyin
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Dexter Morgan 4 gün en beğenilen
Htc 10'a pie vermediler beddua aldılar
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ßlaCKFOX 4 gün
Htc neredeyse sıfır çerçeveye sahip yeni tasarım cihazların olduğu bir ekosistemde görsele göre baya iri çerçeveli bir Cihazı tanıtarak bir siyasetçimizin sözleriyle sorarsak "ne yapmak ,nereye varmak istemektedir ?"
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torenbolen 4 gün
Adamlar bi bitmedi.
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