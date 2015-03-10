HTC yine Samsung'u bombaladı

Haber Editörü
1 Mart 2015 tarihi itibariyle amiral gemi modellerini görücüye çıkaran HTC ve Samsung için akıllı telefon pazarındaki mücadele de kısa bir süre sonra başlayacak. Ancak HTC rakibini eleştirmekten yine geri durmadı.
Firmanın çiçeği burnunda pazarlama şefi Idris Mootee, akıllı telefon pazarı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde Samsung ve Xiaomi'ye yönelik bazı eleştirilerde bulundu, Apple'ı ise yere göre sığdıramadı.
Mootee, akıllı telefon üretmekten ziyade bu cihaz ile kullanıcı arasında duygusal bir bağ oluşturmanın yani telefonun hikayesini kullanıcıya aktarmanın daha önemli olduğunu belirtiyor. Mootee'ye göre Apple bu işi süper bir biçimde yerine getiriyor. Ayrıca kendileri de One M9 modelinde bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.
Ancak konu Samsung'a geldiğinde Mootee firmanın sadece kar etmeye odaklandığını ve kar etmenin dışında hiçbirşeye tahammül edemediğini belirtiyor. Bu da kullanıcının karşısına kendisini ifade edemeyen cihazların çıkmasına neden oluyor.
Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi'ye de dokunmadan edemeyen HTC, firmanın kendilerine asla rakip olamayacağını, firmanın ABD'ye adım atmasının pek mümkün olmadığını ve kurumsal stratejilerinin çok fazla yaşam şansı bulamayacağını belirtti.
Bunun haricinde Mootee artık giriş seviyesi akıllı telefon pazarında yer almak istemediklerini ve model üretmeyeceklerini belirtti. Bu da firmanın artık Desire 820 gibi orta seviye ürünlere yöneleceğini gösteriyor.
Ayrıca HTC sıkça eleştirilen Robert Downey Jr. reklamlarına da devam etme kararı aldı. Ancak reklamlarda RDJ'nin kafası görünmeyecek ve sesiyle HTC reklamlarına hayat verecek. HTC artık RDJ'nin marka imajının önüne geçmesini istemiyor.
http://www.phonearena.com/news/Shots-fired-HTC-exec-claims-Samsung-doesnt-stand-for-anything-except-for-profit-Xiaomi-not-a-rival_id67068 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sonra bakıyorum dev firmaların sponsor olduğu şampiyonlar ligi ana sponsorlarından biri.avrupa liginde de ucundan sponsor olmuşlar.
bu sponsorluk paralarını nerden çıkaracaklar aga.haliyle ne oluyor.2500 liradan piyasaya çıkıyor ve düşmüyor fiyatlar.
sanırım bu telefon işinde büyük karlar var aga.htc gibi bir firma nasıl şampiyonlar ligi ana sponsoru oluyor enteresan.telefon maliyetleri genel olarak çok düşük herhalde.kar oranları oldukça yüksek.
2.Adam kendi fikirlerini anlatmış yanlış veya doğru fark etmez sırf söyledikleri size göre uygun değil diye adamın tipiyle veya herhangi bir özelliğiyle dalga geçmek nedir.
3.Htc'nin genel anlamda beğenilen tasarımı var ama insanların bazı isteklerini hâlâ duymamazlıktan geliyorsun tamam fiyatı katmayalım politikanız bu ama artık şu htc logosunun orayı boş arazi gibi bırakmayında m7 deki gibi en azından 2 ttane tuş getirin oraya sadece bunu yapsa bu kötü eleştirilerin çoğunu ortadan kaldırmış olur bunu yapmak bu kadar zor mu? Adamlar 5,5 mm ye 2800mah sığdırıyor siz şuraya 2 kapasitif yerleştiremeyecek kadar acizmisiniz lütfen bunları düzeltin önce sonra samsung ,apple gibi firmalara inşallah kafa tutarsınız ama bu kullanıcıların isteklerini yerine getirin.Hiç değilse farklı telefonlar düşünen insanların en gözde markası olursunuz.
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