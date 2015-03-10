HTC yine Samsung'u bombaladı





1 Mart 2015 tarihi itibariyle amiral gemi modellerini görücüye çıkaran HTC ve Samsung için akıllı telefon pazarındaki mücadele de kısa bir süre sonra başlayacak. Ancak HTC rakibini eleştirmekten yine geri durmadı.

Firmanın çiçeği burnunda pazarlama şefi Idris Mootee, akıllı telefon pazarı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde Samsung ve Xiaomi'ye yönelik bazı eleştirilerde bulundu, Apple'ı ise yere göre sığdıramadı.

Mootee, akıllı telefon üretmekten ziyade bu cihaz ile kullanıcı arasında duygusal bir bağ oluşturmanın yani telefonun hikayesini kullanıcıya aktarmanın daha önemli olduğunu belirtiyor. Mootee'ye göre Apple bu işi süper bir biçimde yerine getiriyor. Ayrıca kendileri de One M9 modelinde bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.

Ancak konu Samsung'a geldiğinde Mootee firmanın sadece kar etmeye odaklandığını ve kar etmenin dışında hiçbirşeye tahammül edemediğini belirtiyor. Bu da kullanıcının karşısına kendisini ifade edemeyen cihazların çıkmasına neden oluyor.

Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi'ye de dokunmadan edemeyen HTC, firmanın kendilerine asla rakip olamayacağını, firmanın ABD'ye adım atmasının pek mümkün olmadığını ve kurumsal stratejilerinin çok fazla yaşam şansı bulamayacağını belirtti.

Bunun haricinde Mootee artık giriş seviyesi akıllı telefon pazarında yer almak istemediklerini ve model üretmeyeceklerini belirtti. Bu da firmanın artık Desire 820 gibi orta seviye ürünlere yöneleceğini gösteriyor.

Ayrıca HTC sıkça eleştirilen Robert Downey Jr. reklamlarına da devam etme kararı aldı. Ancak reklamlarda RDJ'nin kafası görünmeyecek ve sesiyle HTC reklamlarına hayat verecek. HTC artık RDJ'nin marka imajının önüne geçmesini istemiyor.









http://www.phonearena.com/news/Shots-fired-HTC-exec-claims-Samsung-doesnt-stand-for-anything-except-for-profit-Xiaomi-not-a-rival_id67068