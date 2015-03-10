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HTC yine Samsung'u bombaladı

4 yıl
6,9b
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81
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC yine Samsung'u bombaladı

1 Mart 2015 tarihi itibariyle amiral gemi modellerini görücüye çıkaran HTC ve Samsung için akıllı telefon pazarındaki mücadele de kısa bir süre sonra başlayacak. Ancak HTC rakibini eleştirmekten yine geri durmadı.
Firmanın çiçeği burnunda pazarlama şefi Idris Mootee, akıllı telefon pazarı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde Samsung ve Xiaomi'ye yönelik bazı eleştirilerde bulundu, Apple'ı ise yere göre sığdıramadı.
Mootee, akıllı telefon üretmekten ziyade bu cihaz ile kullanıcı arasında duygusal bir bağ oluşturmanın yani telefonun hikayesini kullanıcıya aktarmanın daha önemli olduğunu belirtiyor. Mootee'ye göre Apple bu işi süper bir biçimde yerine getiriyor. Ayrıca kendileri de One M9 modelinde bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.
Ancak konu Samsung'a geldiğinde Mootee firmanın sadece kar etmeye odaklandığını ve kar etmenin dışında hiçbirşeye tahammül edemediğini belirtiyor. Bu da kullanıcının karşısına kendisini ifade edemeyen cihazların çıkmasına neden oluyor.
Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi'ye de dokunmadan edemeyen HTC, firmanın kendilerine asla rakip olamayacağını, firmanın ABD'ye adım atmasının pek mümkün olmadığını ve kurumsal stratejilerinin çok fazla yaşam şansı bulamayacağını belirtti.
Bunun haricinde Mootee artık giriş seviyesi akıllı telefon pazarında yer almak istemediklerini ve model üretmeyeceklerini belirtti. Bu da firmanın artık Desire 820 gibi orta seviye ürünlere yöneleceğini gösteriyor.
Ayrıca HTC sıkça eleştirilen Robert Downey Jr. reklamlarına da devam etme kararı aldı. Ancak reklamlarda RDJ'nin kafası görünmeyecek ve sesiyle HTC reklamlarına hayat verecek. HTC artık RDJ'nin marka imajının önüne geçmesini istemiyor.



http://www.phonearena.com/news/Shots-fired-HTC-exec-claims-Samsung-doesnt-stand-for-anything-except-for-profit-Xiaomi-not-a-rival_id67068 Yorum Yaz
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Firaristt 4 yıl en beğenilen
Onlar elegant cihazlarını premium diye allayıp pullayıp ittirmeye çalışsınlar. 2015 ilk çeyrek bitiyor, adamlar telefonu kalınlaştırıyor, ağırlaştırıyor. Bütün rakipleri daha fazlasını daha ince bir cihazda sunmaya çalışıyor.Bağ demiş de sizin bağın üzümlerinin tadı yok. 9.5mm'e dayanmış telefon, geçen senekinin ram SoC ve kamera güncellenmiş halinden bir farkı yok. Yazılım tarafında ne yaptın? Hiç. Donanımda rakiplerinden hoparlör harici ne var? Hiç. Güncellemeleri ilk sen mi veriyorsun? Hayır. Fiyatlarda kullanıcının tercih etmesi içi rekabetçi misin? Hayır. O zaman seni neden seçelim? Samsung tutup 2-3 ay sonra S6'nın fiyatını 2000'e çekerse M9 falan takmaz millet, peynir ekmek gibi diğer S6'lar.
Onlar elegant cihazlarını premium diye allayıp pullayıp ittirmeye çalışsınlar. 2015 ilk çeyrek bitiyor, adamlar telefonu kalınlaştırıyor, ağırlaştırıyor. Bütün...
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4 Yanıt Yanıtla +17
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soralalp 4 yıl
Boş laflara lüzum yok teknoloji gösterin bize, neyi begenecegimize biz karar verelim.
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karabatak34 4 yıl
adamın ne demek istedini anlayamamışınız gençler. bizde apple gibi pahalı satcaz, samsung ucuz satıp piyasayı kırıyor diyor samsunga lanet okuyor. ama appla dua ediyor fiyat kırmadığı için. bazı mallarda seviniyor htc pahalı die :D
adamın ne demek istedini anlayamamışınız gençler. bizde apple gibi pahalı satcaz, samsung ucuz satıp piyasayı kırıyor diyor samsunga lanet okuyor. ama appla du...
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DH Misafiri 4 yıl
899 tl lik telefona 4gb dahili hafıza koyan hıyarı merak ediyordum meğer senmişsin
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St Batuhan 4 yıl
M9 faciasını düşününce dediklerinde haklılık payı olsa da firma olarak buna hakları olmadığını düşünüyorum. Samsung iyi bir tasarım ortaya koyamasa da çipset konusunda yaptıkları kesinlikle takdire şayan. Kamera konusunda da gayet iyi ilerliyorlar cihazlarında Sony ile. Ses konusunda ve tasarım açısından yarı yarıya (m9 tasarımı da hoş değil) gerideler ama diğer kısımlarda gerçekten M9'dan daha iyi bir cihaz durumunda.
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beter.böcek 4 yıl
Gayet normal htc bu yani genc ve aktif bir sirket,apple inda buyuk rakiplerinden biri samsung dan sonra htc
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just4techno 4 yıl
Bu adamlar size para verse yeridir herkes samsungun htcnin ceo su
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Backstreet 4 yıl
La bu adam ayni Hangover de ki uzakdoguluya benziyo adi neydi; CHOW :))
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erso81 4 yıl
Htc m9 u 1800 e koysun piyasaya eline versin herkesin sürümden de normalde de kar eder zaten,kendilerini preminium zannedip ay da yaşamasınlar.
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uçan tekme 4 yıl
htc ye bakıyorum telefon parçalarını bile kendi üretmiyor.bildiğim kadarıyla şirket sadece telefon üzerine kurulu.

sonra bakıyorum dev firmaların sponsor olduğu şampiyonlar ligi ana sponsorlarından biri.avrupa liginde de ucundan sponsor olmuşlar.

bu sponsorluk paralarını nerden çıkaracaklar aga.haliyle ne oluyor.2500 liradan piyasaya çıkıyor ve düşmüyor fiyatlar.

sanırım bu telefon işinde büyük karlar var aga.htc gibi bir firma nasıl şampiyonlar ligi ana sponsoru oluyor enteresan.telefon maliyetleri genel olarak çok düşük herhalde.kar oranları oldukça yüksek.
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Mr xXx 4 yıl
Tipe bak çay demle nescafe iç
bazı konularda haklı mesela samsung kar etmekten başka bir şey düşünmüyor sony laf etmemiş
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Rainbow VI 4 yıl
Samsung hakkında söyledikleri doğru fakat Xaomi kısmına katılmıyorum.
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Micro_Processor 4 yıl
M9'un o iğrenç tasarımı ve donanım olarak da geride kalması tutuşturmuş.
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Anquriel 4 yıl
Samsung konusunda çok haklı. Şu sıralar sadece piyasa boş durmasın, para kazanalım diye telefon çıkarıyorlar. Bu konudan sonra anladım ki HTC'i sözünün eri bir firma, ki son çıkardığı telefonlarda bu sözümü kanıtlıyor. Ne diyim, helal olsun.
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ynsemre1 4 yıl
1.Kişin tipiyle, ismiyle, giyimiyle kuşamıyla dalga geçmek ne kadar aciz bir davranış farkında mısınız?
2.Adam kendi fikirlerini anlatmış yanlış veya doğru fark etmez sırf söyledikleri size göre uygun değil diye adamın tipiyle veya herhangi bir özelliğiyle dalga geçmek nedir.
3.Htc'nin genel anlamda beğenilen tasarımı var ama insanların bazı isteklerini hâlâ duymamazlıktan geliyorsun tamam fiyatı katmayalım politikanız bu ama artık şu htc logosunun orayı boş arazi gibi bırakmayında m7 deki gibi en azından 2 ttane tuş getirin oraya sadece bunu yapsa bu kötü eleştirilerin çoğunu ortadan kaldırmış olur bunu yapmak bu kadar zor mu? Adamlar 5,5 mm ye 2800mah sığdırıyor siz şuraya 2 kapasitif yerleştiremeyecek kadar acizmisiniz lütfen bunları düzeltin önce sonra samsung ,apple gibi firmalara inşallah kafa tutarsınız ama bu kullanıcıların isteklerini yerine getirin.Hiç değilse farklı telefonlar düşünen insanların en gözde markası olursunuz.
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danity12 4 yıl
biri arkadaşa telefon piyasasında kar marjı en yüksek olan firmanın apple olduğunu söylesin ikinci sıradada kendileri geliyor tabi desire serisinin ve m8 in fiyat performansına bakınca herşey ortada
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TeknoBus 4 yıl
Kavga etsinler ama ucuzlatsınlar azcık
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