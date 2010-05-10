HTC Evo 4G için büyük gün...

HTC'nin merakla beklenen telefonu ve Android işletim sistemli telefonları arasında amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz EVO 4G'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler hakkında detaylara geçmeden önce HTC EVO 4G'yi hatırlayalım.

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HTC EVO 4G, adından da anlaşılacağı üzere 4G desteği ile üretiliyor ve dünyanın ilk 4G destekli telefonu olma özelliğini taşıyor. HTC'nin Android 2.1 işletim sistemine yer verdiği EVO 4G, 1 GHz işlem hızına sahip Snapdragon işlemcisiyle, 8 mp'lik otomatik odaklanma özellikli kamerası ve 1.3 mp ön kamerası ile dikkat çekiyor. 4.3 inç'lik kapasitif ekrana sahip olan EVO 4G'de 512 MB RAM ve 1 GB dahili hafıza var. HTC EVO 4G'nin kapasitesine sahip olduğu MicroSD girişi sayesinde 32GB'ye kadar takviye yapılabiliyor.

HTC EVO 4G'nin bazı özelliklerini kısaca hatırlattıktan sonra haberimize geçelim. HTC EVO 4G'nin Sprint tarafından 6 Haziran 2010 tarihinden itibaren satışa sunulacağı belirtildi. Sprint'in sözleşmeli ve sözleşmesiz olarak satışa sunucağı HTC EVO 4G'nin fiyatlarının şu şekilde oluşması bekleniyor:

2 yıllık sözleşme ile 199.99$

Sözleşmesiz olarak 599.99$

HTC EVO 4G'nin sitemizde yayınlanan ilk haberine buradan , HTC EVO 4G ile ilgili bir diğer detaylı haberimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

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