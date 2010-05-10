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HTC Evo 4G için büyük gün...

HTC'nin özellikleriyle dikkat çeken telefonu EVO 4G'nin piyasaya çıkış tarihi belirlendi
9 yıl
98,5b
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC'nin merakla beklenen telefonu ve Android işletim sistemli telefonları arasında amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz EVO 4G'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler hakkında detaylara geçmeden önce HTC EVO 4G'yi hatırlayalım.

HTC Evo 4G için büyük gün...
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HTC EVO 4G, adından da anlaşılacağı üzere 4G desteği ile üretiliyor ve dünyanın ilk 4G destekli telefonu olma özelliğini taşıyor. HTC'nin Android 2.1 işletim sistemine yer verdiği EVO 4G, 1 GHz işlem hızına sahip Snapdragon işlemcisiyle, 8 mp'lik otomatik odaklanma özellikli kamerası ve 1.3 mp ön kamerası ile dikkat çekiyor. 4.3 inç'lik kapasitif ekrana sahip olan EVO 4G'de 512 MB RAM ve 1 GB dahili hafıza var. HTC EVO 4G'nin kapasitesine sahip olduğu MicroSD girişi sayesinde 32GB'ye kadar takviye yapılabiliyor.

HTC EVO 4G'nin bazı özelliklerini kısaca hatırlattıktan sonra haberimize geçelim. HTC EVO 4G'nin Sprint tarafından 6 Haziran 2010 tarihinden itibaren satışa sunulacağı belirtildi. Sprint'in sözleşmeli ve sözleşmesiz olarak satışa sunucağı HTC EVO 4G'nin fiyatlarının şu şekilde oluşması bekleniyor:

  • 2 yıllık sözleşme ile 199.99$
  • Sözleşmesiz olarak 599.99$

HTC EVO 4G'nin sitemizde yayınlanan ilk haberine buradan , HTC EVO 4G ile ilgili bir diğer detaylı haberimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

HTC Evo 4G için büyük gün...
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HTC Evo 4G için büyük gün...
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HTC Evo 4G için büyük gün...
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HTC Evo 4G için büyük gün...
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DH Misafiri 6 yıl
kullanılıyor arkadaşlar komşum getirdi kendine kullanmak için sim yuvası yok ama kendi numarası üzerinden kaydettirip telefon olarak kullanıyo harika bi telefon ben de getirteceğim kendime
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DH Misafiri 7 yıl
valla ne varsa bizim türklerde var,bir cok siteyi dolastim bu kadar teferruatli bilgi alamadim,bende Almanyada yasiyorum,ebay üzerinden siparis etmek üzereydim günlerdir bakiyordum,eger Türkiye ve avrupada calismiyacaksa bir ise yaramaz,ayrica bu HTC cok güzel olmakla beraber,almanyada yasayan bes milyon türk var,adamalarin türkce dil destegi yok burda,zottirikten bir sürü diller var ama türkce yok.manyak bu adamlar ya..CDMA nedir bu arada,aciklarsaniz sevinirim.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadasım ben htc sprınt 4g telefonu amerıkadan getırttım gercekten harıka bı telefon yalnz arkadasların dedıgı gıbı sım kart yok onuda kendı telfnn uzerınden actırabılıyrsn yabı telefon yerınede kullanablırsnz
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DH Misafiri 7 yıl
su an bende var htc evo 4g modelı. yukarıda bazı arkadaslar turkıyede kullanılmaz dıye belırtmısler yanlız 4g turkıyeye 2011 ıcınde gelıcek arkadaslar. turkcell genel merkezınden aldıgım bılgılerdır. zaten 4g calısmaları baslamıstı coktan. protokolmu neydı o alıncakmıs ama 2010-2011 kesın cıkıs tarıhıymıs 2011 ıcınde 4g gelıcektır. 4g sım kartsız uydu uzerınden baglantı saglanması anlamına gelıyor. telefonu almak ıstıyenlere onerım mukemmel bı telefon kamera vıdeo cekımı harıka.. gece karanlıgında sankı gun ısıgı gıbı fotograflar cekıyor hd vıdeo kaydı var. mukemmel ekranı ve hızı var. herkeze onerırım ben 4gnın gelmesını beklıyorum. bu telefon varken gercekten iphone 4-5 hıkaye.. androıdde hersekılde ios ısletım sıstemını gecer. acık kaynak kodlu yazılım oldugundan ıstedıgınız degısıklıgı yapabılıyosunuz.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar uzan gurubu motorolayı batırmasaydı suan motorolanın nimetlerinden de iyi faydalanabilrdik umarım htc nin yaptıgı kaliteyi anlayabilrz bende almayı düşünüyorum ama bilemedm htc desire hdmi lg optimus 2x mi droid bionicmi zaten trkiyeye gelmyor ama :S
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cadiguzel 8 yıl
Evo nun gelişi ile HDMI çıkışa sahip telefonların sayısı artar umarım. Samsung dan bir adım bekliyoruz:))
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MUTAF 8 yıl
arkadaş almış, mp3 player gibi cebinde dolaşıyo. :)
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DH Misafiri 8 yıl
bu telefonda cdma özelliği vardır ve telefonda sim kart yuvası yoktur bu telefon amerika düşünülerek tasarlanmış henüz avrupa versiyonu yoktur ve çıkaçağıda belli değildir türkiyede kullanabilirim diye düşünürseniz elinizde kalır boşuna heveslenmeyin ancak sim kartlı versiyonu beklerseiniz .. benim düşüncemse MOTOROLA DROİD X almak
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ilker90 8 yıl
peki 4g ye nasÄ±l baÄ?lanacak sim kartsÄ±z ? anlamadÄ±m gitti telefon deÄ?il mi bu?
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DH Misafiri 8 yıl
4 haziranda amerikada cikiyor sprint ile sozlesmemizi yaptik cuma gununu bekliyoruz:) biraz buyuk ama android telefonlar icinde buyuk bir adim:)
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spongio 8 yıl
ebay da unlocked olanlar var türkiyedede kullanılabilir heralde
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