Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Hero, Android 2.1'e sonunda kavuşuyor

8 yıl
9,8b
1
4
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Android 2.1'in kullanıma sunulmasından aylar geçmesine rağmen Mart'da gelmesi bekleniyordu, Nisan ayına sarktı. 16 Nisan'da kesin gelecek deniliyordu ancak Haziran ayına ertelendi. Ve beklenen yine gerçekleşmedi; HTC, Hero için Android 2.1 güncellemesi Haziran sonuna ertelendiğini duyurdu.

Buna göre Avrupa'lı Hero kullanıcıları, Android 2.1'e yine bir ertelenme olmazsa, bu ay sonunda kavuşacaklar. HTC, iki aşamada gerçekleşecek güncellemenin ilk adımı bu hafta devreye gireceğini, yeni sistemin yükleneceği kinci adımında bütün bilgilerin sileneceğini belirtiyor ve kullanıcılara önemli bilgilerini yedeklemeyi öneriyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sahafiec 8 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
HTC hero sahipleri için hayırlı olsun... güzel gelişmeler bunlar... dışarıdan sıradan gibi gözüksede telefon sahiplerinin dört gözle beklediği gelişmeler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 8 yıl
Root yapılıp çok önce 2.1'e hatta 2.2'ye geçildi . Ama sağlıklı değil .
Ben de Mytouch 3g kullanıyorum habire ertelenip duruluyor ama bu ayın 19u gibi yayınlanacağı söyleniyor 2.1 güncellemesinin .
Belki hero için de aynısı mümkün olur ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iturkoman 8 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelir acaba Android 2.1?
Ona göre HTC Hero alsam bari...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim