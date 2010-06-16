HTC Hero, Android 2.1'e sonunda kavuşuyor

Android 2.1'in kullanıma sunulmasından aylar geçmesine rağmen Mart'da gelmesi bekleniyordu, Nisan ayına sarktı. 16 Nisan'da kesin gelecek deniliyordu ancak Haziran ayına ertelendi. Ve beklenen yine gerçekleşmedi; HTC, Hero için Android 2.1 güncellemesi Haziran sonuna ertelendiğini duyurdu.

Buna göre Avrupa'lı Hero kullanıcıları, Android 2.1'e yine bir ertelenme olmazsa, bu ay sonunda kavuşacaklar. HTC, iki aşamada gerçekleşecek güncellemenin ilk adımı bu hafta devreye gireceğini, yeni sistemin yükleneceği kinci adımında bütün bilgilerin sileneceğini belirtiyor ve kullanıcılara önemli bilgilerini yedeklemeyi öneriyor.