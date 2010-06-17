HTC Wildfire, İngiltere'de ön siparişli satış listelerine girdi

HTC'nin Android işletim sistemli telefonlarından biri olan Wildfire'ın İngiltere'de ön siparişli satışları başladı. Piyasaya sunulmasını kısa bir süre kalan Wildfire'ın ön siparişli satışı hakkındaki bilgilere geçmeden önce Wildfire'ı hatırlayalım. HTC Wildfire, Google'ın mobil işletim sistemi olan Android' Android 2.1(eclair) işletim sistemine sahip. 3.2 inç'lik 320x240 çözünürlüğe sahip olan kapasitif ekranların yer verildiği telefonda Qualcomm MSM 7225 kodlu 528 MHz'lık işlemci, 384 MB RAM - 512 MB ROM kapasiteleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor. HTC Sense arayüzünün kullanıldığı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi, geotagging destekli 5 mp kamera, WiFi, bluetooth, microSD kart girişi gibi özellikler de yer alıyor.

Vodafone UK, HTC Wildfire için her bütçeye ve ihtiyaca uygun olmak üzere toplamda 68 adet farklı sözleşme imkanı sunarak bu telefonun satışına başladı. 2 yıllık sözleşme ile 20 Sterlin'e ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak olan HTC Wildfire, kullanıcılara bu sözleşme karşılığında 300 dakika ücretisiz görüşme, sınırsız kısa mesaj (SMS) 500 MB'lik mobil internet kullanım hakkı sunuyor. Kullanım ihtiyaçları ve farklı tarifelere sahip olan HTC Wildfire'ın önümüzdeki hafta içinde dağıtımına başlanacağı belirtiliyor.