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HTC Wildfire, İngiltere'de ön siparişli satış listelerine girdi

HTC'nin Android işletim sistemli telefonu Wildfire'ın ön siparişli satışları başladı
8 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC'nin Android işletim sistemli telefonlarından biri olan Wildfire'ın İngiltere'de ön siparişli satışları başladı. Piyasaya sunulmasını kısa bir süre kalan Wildfire'ın ön siparişli satışı hakkındaki bilgilere geçmeden önce Wildfire'ı hatırlayalım. HTC Wildfire, Google'ın mobil işletim sistemi olan Android' Android 2.1(eclair) işletim sistemine sahip. 3.2 inç'lik 320x240 çözünürlüğe sahip olan kapasitif ekranların yer verildiği telefonda Qualcomm MSM 7225 kodlu 528 MHz'lık işlemci, 384 MB RAM - 512 MB ROM kapasiteleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor. HTC Sense arayüzünün kullanıldığı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi, geotagging destekli 5 mp kamera, WiFi, bluetooth, microSD kart girişi gibi özellikler de yer alıyor.

Vodafone UK, HTC Wildfire için her bütçeye ve ihtiyaca uygun olmak üzere toplamda 68 adet farklı sözleşme imkanı sunarak bu telefonun satışına başladı. 2 yıllık sözleşme ile 20 Sterlin'e ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak olan HTC Wildfire, kullanıcılara bu sözleşme karşılığında 300 dakika ücretisiz görüşme, sınırsız kısa mesaj (SMS) 500 MB'lik mobil internet kullanım hakkı sunuyor. Kullanım ihtiyaçları ve farklı tarifelere sahip olan HTC Wildfire'ın önümüzdeki hafta içinde dağıtımına başlanacağı belirtiliyor.


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santanio 8 yıl
android o çözünürlükte tad vermez.
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Batuist 8 yıl
vodafon ingiltereye bak...!!! neden Türkiyede de böyle kampanyalar yapmıyorlar???
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sahafiec 8 yıl
...
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DH Misafiri 8 yıl
45 lira = htc wildfire + 300 dk konuşma(büyük bir ihtimalle heryönedir) + ["sınırsız" sms] + 500mb internet kullanımı... böyle tarifeyi yemede yanında yat. Bizimkiler anca halkı söğüşlesin
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dennjS 8 yıl
türkiye?
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Tyson Granger 8 yıl

dennjS

türkiye?


Türkiye'ye bu aralar telefon geldiğimi var ki...
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kirmizibulten 8 yıl
ufak bir duzeltme

68 sozlesme wildfire icin degil vodafon daki tum telefonlar icin olan toplam sozlesme adedi.wildfire icin olan sozlesme adeti 18 ve 24 ay olmak uzere 6 adet.
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