Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'den BREW MP yazılım platformunu kullanan bir telefon daha: Freestyle

8 yıl
8,9b
1
2
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'den BREW MP yazılım platformunu kullanan bir telefon daha: Freestyle
Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon üretiminde öncü firmalardan HTC'nin Thunderbolt 4G ve Evo Shift 4G modellerinin ardından Freestyle da gün ışığına çıktı.

Dünyanın sayılı operatörlerinden AT&T aracılığıyla tüketicilerle buluşması beklenen telefon, Qualcomm tarafından geliştirilen BREW MP platformunu kullanıyor. Bu platformla daha önce HTC'nin Smart modelinde karşılaşmıştık. 528 MHz saat hızında Qualcomm işlemci ve 256 MB RAM'in gücünü arkasına alan telefonda Sense arayüzü, 3.2 inç boyutunda 320x480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, mesafe sensörü, FM radyo, GPS, microSD kart girişi ve 1300 mAh batarya bulunuyor.

HTC Freesytle'ın ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı henüz netlik kazanmadı.

HTC'den BREW MP yazılım platformunu kullanan bir telefon daha: Freestyle
Tam Boyutta Gör

http://htc-press.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kaptanos 8 yıl
Wİldfirea biraz fazla benizyor galiba tek artı yanı Ekran çözünürlüğü gibi geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Inalough 8 yıl
İsim bulmakta zorlanmaya başladılar heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung GT-S3353 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim