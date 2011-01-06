HTC'den BREW MP yazılım platformunu kullanan bir telefon daha: Freestyle

Akıllı telefon üretiminde öncü firmalardan HTC'nin Thunderbolt 4G ve Evo Shift 4G modellerinin ardından Freestyle da gün ışığına çıktı.

Dünyanın sayılı operatörlerinden AT&T aracılığıyla tüketicilerle buluşması beklenen telefon, Qualcomm tarafından geliştirilen BREW MP platformunu kullanıyor. Bu platformla daha önce HTC'nin Smart modelinde karşılaşmıştık. 528 MHz saat hızında Qualcomm işlemci ve 256 MB RAM'in gücünü arkasına alan telefonda Sense arayüzü, 3.2 inç boyutunda 320x480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, mesafe sensörü, FM radyo, GPS, microSD kart girişi ve 1300 mAh batarya bulunuyor.

HTC Freesytle'ın ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı henüz netlik kazanmadı.

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