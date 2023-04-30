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    MediaTek Dimensity 7050 tanıtıldı: Orta seviyede işler kızışıyor

    MediaTek yeni işlemcisi Dimensity 7050 platformunu duyurdu. Orta sınıf telefonlara eşlik edecek işlemci, Snapdragon 7 Gen 2'ye yeni bir rakip olabilir. İşte detaylar
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    MediaTek Dimensity 7050 tanıtıldı: Orta seviyede işler kızışıyor Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce amiral gemisi Dimensity 9200+ platformunun yolda olduğunu duyuran MediaTek, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Şimdi de dev üretici, orta seviye cihazlar için MediaTek Dimensity 7050'yi tanıttı. Peki yeni yonga setinde nelerle karşılaşmayı bekliyoruz? İşte detaylar

    MediaTek Dimensity 7050 özellikleri

    Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 7050, 6 nm işlem teknolojisine odaklanıyor ve kayda değer bir hız artışını da beraberinde getiriyor. İki adet yüksek performanslı 2,6 GHz Cortex-A78 çekirdeği ve altı adet güç tasarruflu 2,0 GHz Cortex-A55 çekirdeğini temel alan işlemci, Mali-G68 MC4 grafik birimi ile destekleniyor.

    Kaputun altında GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) ve en son Wi-Fi 6LPDDR5/4x bellek ve UFS 3.1/2.1 depolama standartlarını beraberinde getiren Dimensity 7050, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda, 2520 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlara destek sunacak.

    Ek olarak 200MP birincil kamera, üçlü HDR-ISP, MENR, 4K HDR ve donanımsal HDR video gibi gelişmiş kamera özelliklerine sahip olduğunu da belirtelim. 

    MediaTek Dimensity 7050 tanıtıldı: Orta seviyede işler kızışıyor Tam Boyutta Gör
    Video cephesinde Dimensity 7050, HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteğinin yanı sıra HEVC, H.264, MPEG-1/2/4 ve VP-9 kodekleriyle uyumlu çalışacak. Bu bilgilerin ışığında, MediaTek'in mevcut Dimensity 700, 800 ve 900 serisi SoC'lerini yeni Dimensity 6000 ve özel 7000 serisi altında yeniden markalaştığını söyleyebiliriz.

    Öte yandan yeni yonga setiyle çalışan cihazların oyun performansında önemli bir artış sağlaması bekleniyor. Bu noktada MediaTek, Dimensity 7050'nin Wi-Fi Rapid Channel, oyun için özel olarak tasarlanmış bir 5G HSR modu ve süper erişim noktası enerji tasarrufu gibi entegre özelliklere sahip olduğunu belirtiyor. 

    Gelecekte hangi telefonların Dimensity 7050 platformunu kullanacağı açıklanmadı. Ancak yeni yonga setinin ilk olarak Realme 11 ailesi tarafından kullanılması bekleniyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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