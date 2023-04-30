MediaTek Dimensity 7050 tanıtıldı: Orta seviyede işler kızışıyor

MediaTek Dimensity 7050 özellikleri
Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 7050, 6 nm işlem teknolojisine odaklanıyor ve kayda değer bir hız artışını da beraberinde getiriyor. İki adet yüksek performanslı 2,6 GHz Cortex-A78 çekirdeği ve altı adet güç tasarruflu 2,0 GHz Cortex-A55 çekirdeğini temel alan işlemci, Mali-G68 MC4 grafik birimi ile destekleniyor.
Kaputun altında GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) ve en son Wi-Fi 6, LPDDR5/4x bellek ve UFS 3.1/2.1 depolama standartlarını beraberinde getiren Dimensity 7050, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda, 2520 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlara destek sunacak.
Ek olarak 200MP birincil kamera, üçlü HDR-ISP, MENR, 4K HDR ve donanımsal HDR video gibi gelişmiş kamera özelliklerine sahip olduğunu da belirtelim.
Öte yandan yeni yonga setiyle çalışan cihazların oyun performansında önemli bir artış sağlaması bekleniyor. Bu noktada MediaTek, Dimensity 7050'nin Wi-Fi Rapid Channel, oyun için özel olarak tasarlanmış bir 5G HSR modu ve süper erişim noktası enerji tasarrufu gibi entegre özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.
Gelecekte hangi telefonların Dimensity 7050 platformunu kullanacağı açıklanmadı. Ancak yeni yonga setinin ilk olarak Realme 11 ailesi tarafından kullanılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah