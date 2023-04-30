MediaTek Dimensity 7050 tanıtıldı: Orta seviyede işler kızışıyor

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce amiral gemisi Dimensity 9200+ platformunun yolda olduğunu duyuran MediaTek, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Şimdi de dev üretici, orta seviye cihazlar için MediaTek Dimensity 7050'yi tanıttı. Peki yeni yonga setinde nelerle karşılaşmayı bekliyoruz? İşte detaylar

MediaTek Dimensity 7050 özellikleri

Bugün yapılan resmi duyuruya göre MediaTek Dimensity 7050, 6 nm işlem teknolojisine odaklanıyor ve kayda değer bir hız artışını da beraberinde getiriyor. İki adet yüksek performanslı 2,6 GHz Cortex-A78 çekirdeği ve altı adet güç tasarruflu 2,0 GHz Cortex-A55 çekirdeğini temel alan işlemci, Mali-G68 MC4 grafik birimi ile destekleniyor.

Kaputun altında GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) ve en son Wi-Fi 6, LPDDR5/4x bellek ve UFS 3.1/2.1 depolama standartlarını beraberinde getiren Dimensity 7050, görüntüleme yetenekleri söz konusu olduğunda, 2520 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlara destek sunacak.

Ek olarak 200MP birincil kamera, üçlü HDR-ISP, MENR, 4K HDR ve donanımsal HDR video gibi gelişmiş kamera özelliklerine sahip olduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör Video cephesinde Dimensity 7050, HEVC ve H.264 formatları için kodlama desteğinin yanı sıra HEVC, H.264, MPEG-1/2/4 ve VP-9 kodekleriyle uyumlu çalışacak. Bu bilgilerin ışığında, MediaTek'in mevcut Dimensity 700, 800 ve 900 serisi SoC'lerini yeni Dimensity 6000 ve özel 7000 serisi altında yeniden markalaştığını söyleyebiliriz.

MediaTek Dimensity 9200+ performans rekoru kırdı 1 gün önce eklendi

Öte yandan yeni yonga setiyle çalışan cihazların oyun performansında önemli bir artış sağlaması bekleniyor. Bu noktada MediaTek, Dimensity 7050'nin Wi-Fi Rapid Channel, oyun için özel olarak tasarlanmış bir 5G HSR modu ve süper erişim noktası enerji tasarrufu gibi entegre özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.

Gelecekte hangi telefonların Dimensity 7050 platformunu kullanacağı açıklanmadı. Ancak yeni yonga setinin ilk olarak Realme 11 ailesi tarafından kullanılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

MediaTek Dimensity 7050 tanıtıldı: Orta seviyede işler kızışıyor