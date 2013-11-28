HTC'den Desire ailesine 2 yeni üye

Bu yılı üç farklı One serisi üst seviye akıllı telefonu ile geçiren HTC, Desire ailesini ise genişletmeye devam ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Desire ailesinin yeni üyeleri Desire 700 ve 501 oldu.





Firma IFA 2013 fuarında tanıttığı Desire 300 ve Desire 601 modelleri ile birlikte Desire 700 ve Desire 501 modellerini de bugün itibariyle Tayvan pazarına sundu.





Desire 700 modeli HTC One modelinden bazı tasarım ögelerini bünyesinde barındıran orta seviye bir cihaz olarak dikkat çekiyor. 5 inçlik LCD ekranda 960x540 piksel çözünürlük barındıran Desire 700, Cortex-A7 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor.





Modelde 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, çift SIM desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, BoomSound ses sistemi, Blinkfeed arayüzü, çıkarılabilir 2100mAh batarya, Android 4.1.2 işletim sistemi, plastik arka kapak şeklinde özellikler yer alıyor.





Desire 501 modelinde ise 4.3 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekl işlemci gibi özellikler yer alıyor.





Diğer modelleri hatırlamak gerekirse Desire 601 modelinde 4.5 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte ekran, 1.4GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400 işlemci, 8GB depolama kapasitesi, 1GB RAM ve 2100mAh batarya yer alıyor.





Desire 300 modelinde ise 4.3 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, Android Jelly Bean sürümü, Blinkfeed arayüzü şeklinde diğer özellikler bulunuyor.





Desire 700 modelinin fiyatı yaklaşık olarak 470$ olarak belirlenmiş. Desire 601 modeli 370$ civarında. Desire 501 330$ iken, Desire 300 ise 270$ fiyat etiketine sahip.