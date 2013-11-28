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HTC'den Desire ailesine 2 yeni üye

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'den Desire ailesine 2 yeni üye
Bu yılı üç farklı One serisi üst seviye akıllı telefonu ile geçiren HTC, Desire ailesini ise genişletmeye devam ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Desire ailesinin yeni üyeleri Desire 700 ve 501 oldu.

Firma IFA 2013 fuarında tanıttığı Desire 300 ve Desire 601 modelleri ile birlikte Desire 700 ve Desire 501 modellerini de bugün itibariyle Tayvan pazarına sundu.

Desire 700 modeli HTC One modelinden bazı tasarım ögelerini bünyesinde barındıran orta seviye bir cihaz olarak dikkat çekiyor. 5 inçlik LCD ekranda 960x540 piksel çözünürlük barındıran Desire 700, Cortex-A7 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. 

Modelde 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, çift SIM desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, BoomSound ses sistemi, Blinkfeed arayüzü, çıkarılabilir 2100mAh batarya, Android 4.1.2 işletim sistemi, plastik arka kapak şeklinde özellikler yer alıyor.

Desire 501 modelinde ise 4.3 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekl işlemci gibi özellikler yer alıyor.

Diğer modelleri hatırlamak gerekirse Desire 601 modelinde 4.5 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte ekran, 1.4GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400 işlemci, 8GB depolama kapasitesi, 1GB RAM ve 2100mAh batarya yer alıyor. 

Desire 300 modelinde ise 4.3 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera, Android Jelly Bean sürümü, Blinkfeed arayüzü şeklinde diğer özellikler bulunuyor. 

Desire 700 modelinin fiyatı yaklaşık olarak 470$ olarak belirlenmiş. Desire 601 modeli 370$ civarında. Desire 501 330$ iken, Desire 300 ise 270$ fiyat etiketine sahip.

http://androidcommunity.com/htc-desire-700-601-501-and-300-smartphones-unveiled-in-taiwan-20131127/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
cok ıyı telefon desıre 300 kullanıyorum hıçte kasma yapmıyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu fiyatlarla hiçbişey olmaz
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sis651 5 yıl
HTC'nin eski Diamond 2'si vs. eski modelleri çok güzel telefonlardı ama bu gördüklerimde eski yenilikçi tasarımından bir eser göremedim.
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Yesil1903 5 yıl
Alınmaz
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wentworthscofield 5 yıl
desire 700'de boomsound olması süper, htc boomsound'u daha fazla kullanmalı ama fiyatlarını da düşürübilmeli
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JoeyBane 5 yıl
Beklentilerimin altında kaldı. Tasarım iyi, donanım kötü, fiyat da kötü:/
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Jaegerjaquez 5 yıl
ya arkadaş nedir bu firmalarda yılda 20 tane model çıkarmak? yılda 4 tane model çıkar en fazla öyle uğaş yoksa yok desire 501 için güncelleme hazırla 301 için hazırla aman 700 ü unutmayın derken kimi telefonlara güncelleme gelmiyor kimilerine ise çok geç geliyor.
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OZKANERKUT 5 yıl
HTC DESİRE X DE FLASH UYGULAMALARININ OLMAMASI İNTERNET BANKACILIĞINA GİRMEDE SIKINTI YARATIR MI...
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General. 5 yıl
Klasik Htc normal bir durum
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Yeni nesil üst seviye telefonuna ve donanımlarına odaklansalar hiç fena olmaz.
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Illustrious. 5 yıl
Bugün bir arkadaş Vatan'a gitmiş. Sordum. HTC bitmiş. Bitmiş.
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doctor5945 5 yıl
samsung un yaptıgını yapıyor neden yadırgıyorsunuzki piyasayı telefon coplugune cevırecek nereye gıdersenız gıdın 30 tane htc cıhazı goreceksınız ve bır sure sonra dunyanın en satan markası htc olacak samsung da oyle yapmadımı bugun turkıyede en çok satan akıllı telefon markası samsung , pekı dıyelımkı turkıyede samsung kullanan 10 milyon kişi var ornek olarak bunların hepsı s3 s4 note 2 note 3 mü kullanıyor saysan 10 milyonun 100 000'i kullanıyordur kullanmıyordur kalanı ace serisi, y, duos, fame,young, s3 mini vsvsvs 500 tl ile 1000tl arası onlarça çöp kullanıyor htc de aynısını yapıyor işte.
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HectorBarbossa 5 yıl
HTC sen kendi kuyunu kendin kazıyorsun...
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Kaplan261 5 yıl
htc kullanıcısıyım almayın arkadaşlar
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