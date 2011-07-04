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HTC’den rekor üstüne rekor

7 yıl
3,4b
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20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Mobile yüklü cihazları ile piyasada kendini göstermeye çalışan HTC firması o dönemlerde istediği başarıyı bir türlü elde edememişti. Ancak rotasını Android işletim sistemine çeviren HTC, kendisini bugünlere getiren en önemli kararı da vermiş oldu. LG, Samsung ve Motorola dahil pek çok cep telefonu üreticisi gibi HTC de Android sayesinde finansal anlamda şahlandı.

Haziran ayı finansal raporlarına göre Tayvanlı firma HTC üç ay üst üste gelir rekoru kırdı. Haziran ayında 1.55 milyar dolar gelir gösteren HTC bir önceki aya göre %11 artış sağladı. 2. çeyrek gelirleri ise toplamda 4.2 milyar dolara yükselmiş oldu. Geçen yılın aynı döneminde HTC 4 milyar dolar gelir elde etmişti. 2010 yılı Haziran ayında HTC 750 milyon dolar gibi düşük bir rakamda kalmıştı.

Son üç ay üst üste gelir rekoru kıran HTC, Market Intelligence Center raporuna göre akıllı telefon satıcıları listesinde RIM firmasını geride bırakmak üzere. Eğer HTC bu büyüme hızını korursa LG, Samsung ve Nokia’nın bulunduğu ilk üçe de yetişecek. HTC’nin son dönemlerde piyasaya sürdüğü Sensation, EVO 3D ve Thunderbolt modellerinin çok popüler olduğu düşünüldüğünde bu ihtimal çok yakın.

HTC’nin bu yükselişi geri planda başka bir devi daha besliyor. Android işletim sistemi ile ilgili bir kaç özelliğin patentini alan Microsoft ardından Android yüklü cihaz üreticilerine dava açmıştı. Ancak HTC ile yaptığı anlaşma gereği her satılan Android'li cihazdan 5$ patent ücreti alıyor. Şimdiye kadar 30 milyon HTC cihazı satıldığı düşünülürse Microsoft da 150 milyon dolar patent ücreti elde etti. Citigrup uzmanlarına göre Microsoft, Windows Phone 7 lisansından daha fazlasını Android'li cihazlardan kazanıyor.

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CeFurkan 7 yıl
Apple'in 2 tane rakibi var ikiside android. samsung ve htc bana göre.
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malcomgerenimo 7 yıl
Hypnotica
Eğer bütün androidlerden alıyosa bu 5 doları, sırf satılan galaxy s2 lerden 15 milyon dolar gibi bi para almıs demektir. Havadan gelen mis gibi para. Ar-ge yok, pazarlama yok. Olduğu gibi kar.

ar ge yoksa nasıl patent gelistiriyo:)
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AxeII 7 yıl
adamlar hırs yapmış demek helal valla :D
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séquestre 7 yıl
Tebrik ederiz .
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dcup 7 yıl
HTC'nin yeni modellerinin ülkemizde satışına başlansın artık. Bekliyoruz...
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Şehr-i Hüzün 7 yıl
Kısacası HTC, müşteri memnuniyeti ve kaliteyi en çok önemsiyen telefon markasıdır.
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ınfiniti red bull racing 7 yıl
htc ye tebrikler. ayrıca darısı nokia nın başına ve ulan nokia bari meego ile devam edeydin ne bu windows inadı.
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The Catalyst 7 yıl
htc sevdiğim markalardan biridir.Sense arayüzü gerçekten çok başarılı. iphoneum olmasa piyasada alabileceğim tek marka.
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Ghent 7 yıl
Adamlar gerçekten yapıyor.. Tüm telefonları son derece kaliteli,malzemeleri olsun,arayüzleri olsun... Keza satış sonrası destek de öyle.
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WilliamBillMunny 7 yıl
Detaylar açıklanmamış ama olay HTC nin aptallığı. Microsoftla anlaşma yapmış 2010 yılında. Fikir hakları MS deymiş. HTC 30 milyon Android satmış. Microsoft 150 milyon dolar almış. Microsoft Phone 7 den toplam 30 milyon dolar kazanmış. O da cihaz başı 15$ kazanmasına rağmen. Aciz MS.
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vito38 7 yıl
arkadaşlar htc microsoftla anlaşması vardı windows dönemlerinde htc de bu anlaşmayı bozmadan androide geçti elbette htc ile anlaşmalarıda olan microsoft isterse meego bile kullansa 5 dolar ücretini alıyor anlaşma bozulursa ozmn biter bu iş...
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hanselamca 7 yıl
microsoft ve satilan her android'den 5$ patent olayini bende cozemedim ??
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Hypnotica 7 yıl
Eğer bütün androidlerden alıyosa bu 5 doları, sırf satılan galaxy s2 lerden 15 milyon dolar gibi bi para almıs demektir. Havadan gelen mis gibi para. Ar-ge yok, pazarlama yok. Olduğu gibi kar.
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