HTC’den rekor üstüne rekor

Windows Mobile yüklü cihazları ile piyasada kendini göstermeye çalışan HTC firması o dönemlerde istediği başarıyı bir türlü elde edememişti. Ancak rotasını Android işletim sistemine çeviren HTC, kendisini bugünlere getiren en önemli kararı da vermiş oldu. LG, Samsung ve Motorola dahil pek çok cep telefonu üreticisi gibi HTC de Android sayesinde finansal anlamda şahlandı.

Haziran ayı finansal raporlarına göre Tayvanlı firma HTC üç ay üst üste gelir rekoru kırdı. Haziran ayında 1.55 milyar dolar gelir gösteren HTC bir önceki aya göre %11 artış sağladı. 2. çeyrek gelirleri ise toplamda 4.2 milyar dolara yükselmiş oldu. Geçen yılın aynı döneminde HTC 4 milyar dolar gelir elde etmişti. 2010 yılı Haziran ayında HTC 750 milyon dolar gibi düşük bir rakamda kalmıştı.

Son üç ay üst üste gelir rekoru kıran HTC, Market Intelligence Center raporuna göre akıllı telefon satıcıları listesinde RIM firmasını geride bırakmak üzere. Eğer HTC bu büyüme hızını korursa LG, Samsung ve Nokia’nın bulunduğu ilk üçe de yetişecek. HTC’nin son dönemlerde piyasaya sürdüğü Sensation, EVO 3D ve Thunderbolt modellerinin çok popüler olduğu düşünüldüğünde bu ihtimal çok yakın.

HTC’nin bu yükselişi geri planda başka bir devi daha besliyor. Android işletim sistemi ile ilgili bir kaç özelliğin patentini alan Microsoft ardından Android yüklü cihaz üreticilerine dava açmıştı. Ancak HTC ile yaptığı anlaşma gereği her satılan Android'li cihazdan 5$ patent ücreti alıyor. Şimdiye kadar 30 milyon HTC cihazı satıldığı düşünülürse Microsoft da 150 milyon dolar patent ücreti elde etti. Citigrup uzmanlarına göre Microsoft, Windows Phone 7 lisansından daha fazlasını Android'li cihazlardan kazanıyor.