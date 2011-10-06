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HTC'nin 3.çeyrek karı %68 yükseldi

7 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, 2011 mali yılının üçüncü çeyrek denetlenmemiş sonuçlarını yatırımcılarıyla paylaştı.Yayınlanan verilere göre HTC, geride bıraktığımız dönemde yaklaşık 4,46 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmış durumda.

Gelirlerinde Y/Y bazında %79,07 artış elde eden firmanın, denetlenmemiş net karı %68 y/y artış ile 611 milyon dolara yükselirken; operasyon karı ise 663 milyon dolar olurken; diğer taraftan firmanın hisse başına karı ise 0.72 dolar olarak belirlendi.


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adakaya1994 7 yıl en beğenilen
Kaliteli telefon yapıp karşılığını alıyor.
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MeGaDave06 7 yıl
HTC türkiyede sanırım 1-1.5 yıldır piyasada belki 2 yıl. Yıllardır türkiyede olan nokia ve samsunglara göre bu kadar hızlı büyüyüp fark yaratan bir telefon olmasıda beni çok şaşırtıyor. HTC hangi modeli çıkarırsa çıkarsın hepsi birbirinden güzel
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artcraft35 7 yıl
birazda fiyatları düşürüp geniş kitlelere hitap etse gelirini daha çok arttırır bana göre
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Klack 7 yıl artcraft35
artcraft35

birazda fiyatları düşürüp geniş kitlelere hitap etse gelirini daha çok arttırır bana göre

biraz apple politikası yürütüyor haksızda değil..
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SystemApps 7 yıl
tasarımları alınası bir firma.Tabiki de teknolojisininde baya bi hatrı sayılır yanı yok değil.
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napolyon94 7 yıl
Htc hic de kaliteli bir marka degil
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UnInvited_Guest 7 yıl
Hatice plastik tasarima geçecek haberiniz olsun :-)
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mansurmarsak 7 yıl
HTC leri eline alınca kaliteyi anlıyosun zaten. Adamlar androidde bir numara!
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alpa07 7 yıl
vay bee
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jibe 7 yıl
HaTiCe bu işi biliyor. Androidli cihazlarda 1 numara...
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adakaya1994 7 yıl en beğenilen
Kaliteli telefon yapıp karşılığını alıyor.
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Eminens 7 yıl
Vay be Htc! Kim tutar seni :D Ama telefonları pahalı oluo :( :D
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