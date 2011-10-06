HTC'nin 3.çeyrek karı %68 yükseldi

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, 2011 mali yılının üçüncü çeyrek denetlenmemiş sonuçlarını yatırımcılarıyla paylaştı.Yayınlanan verilere göre HTC, geride bıraktığımız dönemde yaklaşık 4,46 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmış durumda.

Gelirlerinde Y/Y bazında %79,07 artış elde eden firmanın, denetlenmemiş net karı %68 y/y artış ile 611 milyon dolara yükselirken; operasyon karı ise 663 milyon dolar olurken; diğer taraftan firmanın hisse başına karı ise 0.72 dolar olarak belirlendi.