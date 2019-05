HTC'nin Ağustos gelirleri de hayalkırıklığı olabilir

One ve One Mini modellerinin ardından One Max modelini de tanıtmaya hazırlanan HTC, akıllı telefon pazarında kötü gidişatına bir son vermek istiyor. Ancak gelen bilgiler hiç de içaçıcı değil.





Wall Street Journal gazetesinin haberine göre HTC Ağustos ayında sadece 443 milyon dolar gelir elde edebildi. Bu rakam geçen aya göre yüzde 16 daha düşükken, geçen yıl aynı döneme göre de yüzde 45 daha az. Ayrıca son altı ayın en düşük rakamı.





Rakamlara göre HTC'nin satışlarının pek de iyi gitmediği görülüyor. Pek çok otoriteye göre HTC One malzeme kalitesi en iyi Android telefonu olarak kabul edilmişti ve 10 milyon satış barajını geçmesi bekleniyor. HTC'nin Robert Downey Jr. ile toplamda 1 milyar dolara mal olacak bir reklam kampanyasına başlaması da firmanın yükselişine işaret olarak görülmüştü.





HTC'nin yılın üçüncü çeyreğindeki beklentileri yaklayabilmesi için Eylül ayında satışları yüzde 60 artırmak zorunda. Desire 601 ve Desire 300 orta seviye modellerini tanıtan HTC'nin bu hedefe ulaşması mümkün. Ancak her an bir sürprizle de karşılaşabilir.

http://www.androidauthority.com/htc-revenue-disappointing-266794/