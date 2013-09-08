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HTC'nin Ağustos gelirleri de hayalkırıklığı olabilir

5 yıl
1,6b
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165
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Ağustos gelirleri de hayalkırıklığı olabilir

One ve One Mini modellerinin ardından One Max modelini de tanıtmaya hazırlanan HTC, akıllı telefon pazarında kötü gidişatına bir son vermek istiyor. Ancak gelen bilgiler hiç de içaçıcı değil.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre HTC Ağustos ayında sadece 443 milyon dolar gelir elde edebildi. Bu rakam geçen aya göre yüzde 16 daha düşükken, geçen yıl aynı döneme göre de yüzde 45 daha az. Ayrıca son altı ayın en düşük rakamı.

Rakamlara göre HTC'nin satışlarının pek de iyi gitmediği görülüyor. Pek çok otoriteye göre HTC One malzeme kalitesi en iyi Android telefonu olarak kabul edilmişti ve 10 milyon satış barajını geçmesi bekleniyor. HTC'nin Robert Downey Jr. ile toplamda 1 milyar dolara mal olacak bir reklam kampanyasına başlaması da firmanın yükselişine işaret olarak görülmüştü.

HTC'nin yılın üçüncü çeyreğindeki beklentileri yaklayabilmesi için Eylül ayında satışları yüzde 60 artırmak zorunda. Desire 601 ve Desire 300 orta seviye modellerini tanıtan HTC'nin bu hedefe ulaşması mümkün. Ancak her an bir sürprizle de karşılaşabilir.

http://www.androidauthority.com/htc-revenue-disappointing-266794/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
Microsoft, sakın!



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sniko1 5 yıl
Her telefon üreticisinin donanım ile yükselmeye çalıştığı bir dönemde hem donanımı hem de harika tasarımlarıyla diğer üreticilerden farklılaşan HTC bu satışları hak etmiyor.HTC de bunu anlamış ki zaten reklam işlerine elini atmış diye düşünüyorum.
Her telefon üreticisinin donanım ile yükselmeye çalıştığı bir dönemde hem donanımı hem de harika tasarımlarıyla diğer üreticilerden farklılaşan HTC bu satışları...
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dogukangndzlp 5 yıl
Htc Sensation xe kullaniyorum.ice creamde bıraktı. yazılım desteği sorunundan dolayı çok kullanıcı kaybetti htc.rom atmadan once her gün sovuyordum htc ye :) batmasıni istemiyorum rekabet olsun biraz :/
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Butterfly ve one ile bu durumda olması ilginç htcnin
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Utku 5 yıl
Ikisini de ele alip kullaninca hakikaten buyuk fark var. Samsung acisindan durumun vehameti boyle fotograflardan anlasilmiyor.

Fotografta bile fark ciddi hatta.
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rbyygt2 5 yıl Utku
Evet azda olsa fark var ama nokia'da böyle yani onu demek istiyorum.
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Su milleti fikirleri yuzunden asagilamaya calisanlar kadar cahil insan yoktur herhalde, karsit fikrin varsa soyle yoksa yazma, yok o yok bu son donemin modasi var birde liseli sozu, herhalde liseli diye hakaret edilen tek ulkeyiz
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Utku 5 yıl
Neticede S4'un ekraninin gunes altinda savunulacak bir tarafi yok.
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TrMhMt 5 yıl
Eee adamlar bu kafa ile gittigi surece normal. 6'lik tablet-telefon bekliyoruz adamlar eski nesil islemci ile geliyor. Neymis efendim amiral model olan one modeline negatif etki yapmasinmis. Yahu iki urunde farkli segmentlerde neyin kafasi bu? Hic mi akli basinda bir yonetici yok bu firmada arkadas? Valla pasa keyifleri bilir bize z ultra'da var. Bu kafayla gittikleri surece batmaya mahkumlar. Bunsa sonraki surecte battiklarina dair haberleri bekliyorum. Yapacak birsey yok.
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6.cadde 5 yıl
htcyi neden savunurlar anlamam. htcnin bu gidisati belliydi ayrica ulkemizi ucuncu sinif olarak goruyor htc.
htc one'larda kasa acikligi, kamera gibi sebeplerle magdur olan cok arkadasimiz var forumda. birinci sinif tabir ettigi ulkelerden topladigi ikinci el urunleri refubished surecinden gecirip ulkemize gonderen de htc degil miydi?
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Htc one baya sattı aslında, htc butterfly da mukemmel, sanırım fiyatları dusurmeleri lazim
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danGerfuLL 5 yıl
Spekulasyon olabilir, borsa hisse degerini dusurup sirkete cokebilirler.


Adamlar Nokia'yi mundar ettiler, HTC yaninda hafif kalir aninda ters salto ile kundeyi gelir.
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Baller Lifestyle 5 yıl
HTC batmaz raad olun.
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daedlus 5 yıl
Yanlış Anlamayında ben bu wall street journalın heberlerine inanmıyorum hiç,apple ile ilgili yayınladıkları haberlerin hicbiri dogru degildi.
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acizcool 5 yıl
HTC'nin en büyük dezavantajı Hboot, S-on, S-off saçmalığı. Rom atmak, root olmak o kadar zor ki, çok beğendiğim One'dan soğudum. Tampered yazısı bir türlü giderilemiyor. Garantiye gönderince buna yazılım yüklenmiş diye aforoz ediyorlar teknik serviste. Samsung tarafına bakınca herşey çok rahat. Download moduna alıp istediğin romu, kerneli at. Sonra ister Download Moddan ister CWM'den yazılımlarını yükle. Servise mi gitmesi gerekiyor? Triangle away'le temizle gönder.

Benim gördüğüm eksisi (beni alma kararından vazgeçiren) sadece bu. Resmi yazılım desteği zaten hiçbir firmada yok zaten adam akıllı. Ama S4'le One'ı yanyana getirince S4'ün yüzüne bakılmıyor doğrusu.

Eksiler gelebilir...
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Citizen'in Pengueni 5 yıl
HTC sinin durumunun kötü olması çok saçma değil mi gayet kaliteli ürünleri var
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Teknode 5 yıl
Koca İstanbul'da 1 kişinin elinde HTC cihaz görmedim. Denk mi gelmedi, yoksa yaygın mı değil anlamadım gitti.
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