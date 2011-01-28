HTC'nin Android'li yeni bir telefonu görüntülendi

Son çeyrekte 9.1 milyon adet akıllı telefon satışıyla önemli bir başarının altına imza atan HTC'nin yeni başarılar getirmesi muhtemel telefonları gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor. Taipei'de bir toplu taşıma aracında çekilen fotoğraflarla Tayvan'lı akıllı telefon uzmanının muhtemelen üst segmente hitap eden modeli görüntülendi.

Fotoğraflardan anladığımız kadarıyla Android işletim sistemiyle çalışan telefonda dört adet dokunmaya duyarlı tuşa ve görüntülü görüşmeler için ikincil kameraya yer verildiği görülüyor. Gelecek ay Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'nin düzenleneceğini göz önüne aldığımızda, şimdilik gizemini koruyan telefonun, Katalonya'da resmiyet kazanma ihtimali oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.