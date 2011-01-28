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HTC'nin Android'li yeni bir telefonu görüntülendi

8 yıl
14,2b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Son çeyrekte 9.1 milyon adet akıllı telefon satışıyla önemli bir başarının altına imza atan HTC'nin yeni başarılar getirmesi muhtemel telefonları gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor. Taipei'de bir toplu taşıma aracında çekilen fotoğraflarla Tayvan'lı akıllı telefon uzmanının muhtemelen üst segmente hitap eden modeli görüntülendi.

Fotoğraflardan anladığımız kadarıyla Android işletim sistemiyle çalışan telefonda dört adet dokunmaya duyarlı tuşa ve görüntülü görüşmeler için ikincil kameraya yer verildiği görülüyor. Gelecek ay Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'nin düzenleneceğini göz önüne aldığımızda, şimdilik gizemini koruyan telefonun, Katalonya'da resmiyet kazanma ihtimali oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

HTC'nin Android'li yeni bir telefonu görüntülendi
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HTC'nin Android'li yeni bir telefonu görüntülendi
Tam Boyutta Gör
HTC'nin Android'li yeni bir telefonu görüntülendi
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gduman 8 yıl

Shady

Son çeyrekte 9.1 milyon adet akıllı telefon satışıyla önemli bir başarının altına imza atan HTC'nin yeni başarılar getirmesi muhtemel telefonları gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor. Taipei'de bir toplu taşıma aracında çekilen fotoğraflarla Tayvan'lı akıllı telefon uzmanının muhtemelen üst segmente hitap eden modeli görüntülendi.


Fotoğraflardan anladığımız kadarıyla Android işletim sistemiyle çalışan telefonda dört adet dokunmaya duyarlı tuşa ve görüntülü görüşmeler için ikincil kameraya yer verildiği görülüyor. Gelecek ay Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'nin düzenleneceğini göz önüne aldığımızda, şimdilik gizemini koruyan telefonun, Katalanya'da resmiyet kazanma ihtimali oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.





katalanya neresi ?? öyle bir yer yok malesef...Bahsettiğiniz yer İspanya'nın katalan bölgesi ise, ismi katalonya'dır türkçede.
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Rouvax 8 yıl
htc.com/... bu mu o telefon
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Contra07 8 yıl
HTC sağlam geliyor yine
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orjSin 8 yıl
çok güzel görünüyor
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ffaarruukk 8 yıl
baya ince gözüküyor
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aboxzux 8 yıl
bu sene dünya mobil kongresi müthiş geçecek:)
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